Triển khai ZITADEL với 1 nhấp cài đặt.
Nền tảng hạ tầng danh tính mã nguồn mở cho xác thực, SSO và quản lý người dùng trên tất cả các ứng dụng của bạn.
Chọn gói VPS cho ZITADEL
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với ZITADEL
ZITADEL là một nền tảng quản lý danh tính và truy cập mã nguồn mở, thiết kế cho đám mây, cung cấp xác thực, ủy quyền và quản lý người dùng cho các ứng dụng hiện đại. Nó hỗ trợ OIDC, OAuth 2.0, SAML và khóa truy cập sẵn có — biến nó thành một giải pháp thay thế tự lưu trữ hoàn chỉnh cho Auth0, Keycloak hoặc AWS Cognito.
Tự lưu trữ ZITADEL trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát dữ liệu người dùng, các yêu cầu tuân thủ và các luồng xác thực mà không có phí theo người dùng hoặc sự phụ thuộc vào nhà cung cấp. Kiến trúc dựa trên sự kiện của nó đảm bảo một nhật ký kiểm toán hoàn chỉnh, bất biến của tất cả các hoạt động danh tính.
Các tính năng chính của ZITADEL
Single Sign-On
Tập trung xác thực trên tất cả các ứng dụng của bạn với sự hỗ trợ của OIDC và SAML, cung cấp cho người dùng một lần đăng nhập cho mọi thứ họ truy cập.
Xác thực Passkey
Bật đăng nhập không cần mật khẩu bằng khóa truy cập WebAuthn và khóa bảo mật phần cứng để truy cập chống lừa đảo, không cần thông tin xác thực.
Multi-tenancy nguyên bản
Quản lý nhiều tổ chức và ứng dụng từ một phiên bản ZITADEL với sự cô lập hoàn toàn giữa các tenant và nhận diện thương hiệu theo từng tổ chức.
Nhật ký kiểm toán bất biến
Kiến trúc hướng sự kiện ghi lại mọi thao tác nhận dạng dưới dạng một sự kiện bất biến, cung cấp nhật ký tuân thủ cho các yêu cầu của SOC 2 và GDPR.
Liên kết danh tính
Kết nối Google, GitHub, Microsoft và các nhà cung cấp OIDC tùy chỉnh để người dùng có thể đăng nhập bằng các tài khoản hiện có của họ trên toàn bộ hệ thống của bạn.
Tại sao lại chạy ZITADEL trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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