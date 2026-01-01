ZITADEL là một nền tảng quản lý danh tính và truy cập mã nguồn mở, thiết kế cho đám mây, cung cấp xác thực, ủy quyền và quản lý người dùng cho các ứng dụng hiện đại. Nó hỗ trợ OIDC, OAuth 2.0, SAML và khóa truy cập sẵn có — biến nó thành một giải pháp thay thế tự lưu trữ hoàn chỉnh cho Auth0, Keycloak hoặc AWS Cognito.

Tự lưu trữ ZITADEL trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát dữ liệu người dùng, các yêu cầu tuân thủ và các luồng xác thực mà không có phí theo người dùng hoặc sự phụ thuộc vào nhà cung cấp. Kiến trúc dựa trên sự kiện của nó đảm bảo một nhật ký kiểm toán hoàn chỉnh, bất biến của tất cả các hoạt động danh tính.