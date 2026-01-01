Giảm giá lên đến 69% cho ZITADEL

Triển khai ZITADEL với 1 nhấp cài đặt.

Nền tảng hạ tầng danh tính mã nguồn mở cho xác thực, SSO và quản lý người dùng trên tất cả các ứng dụng của bạn.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai ZITADEL với 1 nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho ZITADEL

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với ZITADEL

ZITADEL là một nền tảng quản lý danh tính và truy cập mã nguồn mở, thiết kế cho đám mây, cung cấp xác thực, ủy quyền và quản lý người dùng cho các ứng dụng hiện đại. Nó hỗ trợ OIDC, OAuth 2.0, SAML và khóa truy cập sẵn có — biến nó thành một giải pháp thay thế tự lưu trữ hoàn chỉnh cho Auth0, Keycloak hoặc AWS Cognito.

Tự lưu trữ ZITADEL trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát dữ liệu người dùng, các yêu cầu tuân thủ và các luồng xác thực mà không có phí theo người dùng hoặc sự phụ thuộc vào nhà cung cấp. Kiến trúc dựa trên sự kiện của nó đảm bảo một nhật ký kiểm toán hoàn chỉnh, bất biến của tất cả các hoạt động danh tính.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của ZITADEL

Single Sign-On

Tập trung xác thực trên tất cả các ứng dụng của bạn với sự hỗ trợ của OIDC và SAML, cung cấp cho người dùng một lần đăng nhập cho mọi thứ họ truy cập.

Xác thực Passkey

Bật đăng nhập không cần mật khẩu bằng khóa truy cập WebAuthn và khóa bảo mật phần cứng để truy cập chống lừa đảo, không cần thông tin xác thực.

Multi-tenancy nguyên bản

Quản lý nhiều tổ chức và ứng dụng từ một phiên bản ZITADEL với sự cô lập hoàn toàn giữa các tenant và nhận diện thương hiệu theo từng tổ chức.

Nhật ký kiểm toán bất biến

Kiến trúc hướng sự kiện ghi lại mọi thao tác nhận dạng dưới dạng một sự kiện bất biến, cung cấp nhật ký tuân thủ cho các yêu cầu của SOC 2 và GDPR.

Liên kết danh tính

Kết nối Google, GitHub, Microsoft và các nhà cung cấp OIDC tùy chỉnh để người dùng có thể đăng nhập bằng các tài khoản hiện có của họ trên toàn bộ hệ thống của bạn.

Tại sao lại chạy ZITADEL trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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