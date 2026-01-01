Triển khai Pgweb với 1 nhấp.
Trình duyệt PostgreSQL nền web nhẹ, không cần phụ thuộc, giúp khám phá cơ sở dữ liệu tức thì từ bất kỳ trình duyệt hiện đại nào.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Pgweb
Pgweb là một trình duyệt cơ sở dữ liệu PostgreSQL hiện đại, đa nền tảng được xây dựng bằng Go và phân phối dưới dạng một tệp nhị phân duy nhất không có phụ thuộc bên ngoài. Nó cung cấp giao diện web gọn gàng để duyệt schema, chạy các truy vấn SQL tùy chỉnh và xuất dữ liệu — mà không cần sự phức tạp của các bộ quản lý cơ sở dữ liệu truyền thống.
Triển khai Pgweb trên VPS của bạn mang lại cho toàn bộ nhóm của bạn một trình duyệt cơ sở dữ liệu tập trung, luôn có thể truy cập được bảo mật bằng xác thực cơ bản HTTP. Nó chạy cùng với các phiên bản PostgreSQL của bạn trên một mạng riêng, cung cấp quyền truy cập truy vấn ad-hoc an toàn mà không làm lộ thông tin đăng nhập cơ sở dữ liệu thô cho các nhà phát triển.
Các tính năng chính của Pgweb
Không phụ thuộc
Triển khai nhị phân đơn có nghĩa là bạn có thể bắt đầu duyệt các cơ sở dữ liệu PostgreSQL chỉ trong vài giây mà không cần thư viện thời gian chạy hoặc gói hệ thống nào.
Hỗ trợ đa phiên
Kết nối và chuyển đổi giữa nhiều cơ sở dữ liệu PostgreSQL cùng lúc, giúp dễ dàng so sánh dữ liệu giữa các môi trường.
Xuất dữ liệu
Xuất kết quả bảng và truy vấn trực tiếp sang CSV, JSON hoặc XML để phân tích trong các bảng tính và công cụ phân tích nghiệp vụ.
Kết nối đường hầm SSH
Kết nối an toàn đến các cơ sở dữ liệu từ xa qua các đường hầm SSH mà không làm lộ cổng PostgreSQL ra công khai hoặc sửa đổi các quy tắc tường lửa.
Lịch sử truy vấn
Tự động theo dõi các câu lệnh đã thực thi trước đó để bạn có thể nhanh chóng gọi lại và sử dụng lại các truy vấn phức tạp mà không cần gõ lại.
Tại sao lại chạy Pgweb trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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