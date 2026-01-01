Pgweb là một trình duyệt cơ sở dữ liệu PostgreSQL hiện đại, đa nền tảng được xây dựng bằng Go và phân phối dưới dạng một tệp nhị phân duy nhất không có phụ thuộc bên ngoài. Nó cung cấp giao diện web gọn gàng để duyệt schema, chạy các truy vấn SQL tùy chỉnh và xuất dữ liệu — mà không cần sự phức tạp của các bộ quản lý cơ sở dữ liệu truyền thống.

Triển khai Pgweb trên VPS của bạn mang lại cho toàn bộ nhóm của bạn một trình duyệt cơ sở dữ liệu tập trung, luôn có thể truy cập được bảo mật bằng xác thực cơ bản HTTP. Nó chạy cùng với các phiên bản PostgreSQL của bạn trên một mạng riêng, cung cấp quyền truy cập truy vấn ad-hoc an toàn mà không làm lộ thông tin đăng nhập cơ sở dữ liệu thô cho các nhà phát triển.