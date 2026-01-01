Canarytokens là một hệ thống honeypot mã nguồn mở cho phép bạn tạo ra các bẫy vô hình trên toàn bộ cơ sở hạ tầng của mình. Tạo các token theo dõi dưới dạng URL, tên DNS, tài liệu, địa chỉ email, cấu hình WireGuard và nhiều hơn nữa — sau đó nhúng chúng vào các tệp, hệ thống hoặc cấu hình mạng nhạy cảm. Ngay khi một kẻ tấn công hoặc người dùng trái phép tương tác với một token, bạn sẽ nhận được cảnh báo tức thì với thông tin chi tiết về quyền truy cập.

Không giống như hệ thống intrusion detection truyền thống, Canarytokens không yêu cầu agents, không giám sát log và không cần thiết lập phức tạp. Tự lưu trữ mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát đối với dữ liệu cảnh báo của mình và cho phép bạn tạo token không giới hạn mà không bị giới hạn subscription.