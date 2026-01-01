Triển khai Canarytokens với cài đặt một nhấp.
Hệ thống token honeypot mã nguồn mở âm thầm cảnh báo bạn khi ai đó truy cập dữ liệu, tệp hoặc thông tin đăng nhập của bạn.
Chọn gói VPS cho Canarytokens
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Canarytokens
Canarytokens là một hệ thống honeypot mã nguồn mở cho phép bạn tạo ra các bẫy vô hình trên toàn bộ cơ sở hạ tầng của mình. Tạo các token theo dõi dưới dạng URL, tên DNS, tài liệu, địa chỉ email, cấu hình WireGuard và nhiều hơn nữa — sau đó nhúng chúng vào các tệp, hệ thống hoặc cấu hình mạng nhạy cảm. Ngay khi một kẻ tấn công hoặc người dùng trái phép tương tác với một token, bạn sẽ nhận được cảnh báo tức thì với thông tin chi tiết về quyền truy cập.
Không giống như hệ thống intrusion detection truyền thống, Canarytokens không yêu cầu agents, không giám sát log và không cần thiết lập phức tạp. Tự lưu trữ mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát đối với dữ liệu cảnh báo của mình và cho phép bạn tạo token không giới hạn mà không bị giới hạn subscription.
Các tính năng chính của Canarytokens
Cảnh báo xâm nhập ngay lập tức
Nhận thông báo ngay lập tức ngay khi một token được kích hoạt, cung cấp cho bạn cảnh báo sớm về việc truy cập trái phép hoặc rò rỉ dữ liệu.
Hàng chục loại token
Tạo honeypot dưới dạng URL, các bản ghi DNS, tài liệu Word, PDF, khóa AWS, địa chỉ email, cấu hình WireGuard và nhiều hơn nữa để bao phủ mọi bề mặt tấn công.
Phát hiện không tác nhân
Token hoạt động mà không cần cài đặt bất kỳ phần mềm nào trên các hệ thống được giám sát — chỉ cần đặt token và chờ cảnh báo.
Kiểm soát tự lưu trữ
Chạy máy chủ Canarytokens của riêng bạn để giữ tất cả dữ liệu sự cố riêng tư, tạo token không giới hạn và tùy chỉnh cảnh báo theo nhu cầu của bạn.
Lịch sử sự cố phong phú
Mỗi token được kích hoạt ghi lại địa chỉ IP, user agent, dấu thời gian và dữ liệu vị trí địa lý để điều tra pháp y.
Tại sao lại chạy Canarytokens trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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