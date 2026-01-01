Giảm giá lên đến 69% cho Fusio

Cài đặt Fusio chỉ với một cú nhấp chuột.

Nền tảng quản lý API mã nguồn mở để xây dựng, vận hành và kiếm tiền từ các API với cổng thông tin nhà phát triển trực quan.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Cài đặt Fusio chỉ với một cú nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho Fusio

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Fusio

Fusio là một nền tảng quản lý API mã nguồn mở, tự lưu trữ, hoạt động như một cổng API và một trình xây dựng backend. Nó cho phép bạn hiển thị các bảng cơ sở dữ liệu, microservices hoặc logic tùy chỉnh dưới dạng REST API mà không cần viết mã boilerplate — hỗ trợ MySQL, PostgreSQL, MongoDB và nhiều hơn nữa. Một cổng thông tin nhà phát triển tích hợp sẵn cung cấp cho các nhà phát triển bên ngoài quyền truy cập tự phục vụ, quản lý khóa API và tài liệu OpenAPI trực tiếp, trong khi các gói đăng ký và giới hạn tốc độ giúp việc kiếm tiền từ API của bạn trở nên đơn giản.

Với sự hỗ trợ giao thức Model Context Protocol (MCP) gốc, Fusio cũng có thể đóng vai trò như một trung tâm tích hợp cho các tác nhân AI, kết nối dữ liệu và dịch vụ của bạn trực tiếp vào các quy trình làm việc của LLM. Tự lưu trữ trên VPS của bạn giúp giữ tất cả lưu lượng API và logic nghiệp vụ dưới sự kiểm soát của bạn.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Fusio

Cơ sở dữ liệu đến API

Cung cấp MySQL, PostgreSQL, MongoDB và các nguồn dữ liệu khác dưới dạng các REST API được quản lý mà không cần viết mã rập khuôn.

Cổng thông tin nhà phát triển

Cung cấp cho các nhà phát triển bên ngoài quyền truy cập API tự phục vụ, quản lý khóa và tài liệu OpenAPI trực tiếp trong một cổng thông tin có thương hiệu.

Kiếm tiền từ API

Tạo các gói đăng ký và cấp giới hạn tốc độ để tính phí sử dụng API với hạn mức có thể cấu hình và tích hợp thanh toán.

Tích hợp MCP

Kết nối các API của bạn trực tiếp vào quy trình làm việc của tác nhân AI thông qua hỗ trợ gốc Giao thức Ngữ cảnh Mô hình để tích hợp công cụ LLM.

Tạo SDK

Tự động tạo SDK client cho tất cả các ngôn ngữ lập trình chính để tăng tốc tích hợp API của bên thứ ba.

Tại sao lại chạy Fusio trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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