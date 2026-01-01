Fusio là một nền tảng quản lý API mã nguồn mở, tự lưu trữ, hoạt động như một cổng API và một trình xây dựng backend. Nó cho phép bạn hiển thị các bảng cơ sở dữ liệu, microservices hoặc logic tùy chỉnh dưới dạng REST API mà không cần viết mã boilerplate — hỗ trợ MySQL, PostgreSQL, MongoDB và nhiều hơn nữa. Một cổng thông tin nhà phát triển tích hợp sẵn cung cấp cho các nhà phát triển bên ngoài quyền truy cập tự phục vụ, quản lý khóa API và tài liệu OpenAPI trực tiếp, trong khi các gói đăng ký và giới hạn tốc độ giúp việc kiếm tiền từ API của bạn trở nên đơn giản.

Với sự hỗ trợ giao thức Model Context Protocol (MCP) gốc, Fusio cũng có thể đóng vai trò như một trung tâm tích hợp cho các tác nhân AI, kết nối dữ liệu và dịch vụ của bạn trực tiếp vào các quy trình làm việc của LLM. Tự lưu trữ trên VPS của bạn giúp giữ tất cả lưu lượng API và logic nghiệp vụ dưới sự kiểm soát của bạn.