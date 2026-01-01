Cài đặt Fusio chỉ với một cú nhấp chuột.
Nền tảng quản lý API mã nguồn mở để xây dựng, vận hành và kiếm tiền từ các API với cổng thông tin nhà phát triển trực quan.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Fusio
Fusio là một nền tảng quản lý API mã nguồn mở, tự lưu trữ, hoạt động như một cổng API và một trình xây dựng backend. Nó cho phép bạn hiển thị các bảng cơ sở dữ liệu, microservices hoặc logic tùy chỉnh dưới dạng REST API mà không cần viết mã boilerplate — hỗ trợ MySQL, PostgreSQL, MongoDB và nhiều hơn nữa. Một cổng thông tin nhà phát triển tích hợp sẵn cung cấp cho các nhà phát triển bên ngoài quyền truy cập tự phục vụ, quản lý khóa API và tài liệu OpenAPI trực tiếp, trong khi các gói đăng ký và giới hạn tốc độ giúp việc kiếm tiền từ API của bạn trở nên đơn giản.
Với sự hỗ trợ giao thức Model Context Protocol (MCP) gốc, Fusio cũng có thể đóng vai trò như một trung tâm tích hợp cho các tác nhân AI, kết nối dữ liệu và dịch vụ của bạn trực tiếp vào các quy trình làm việc của LLM. Tự lưu trữ trên VPS của bạn giúp giữ tất cả lưu lượng API và logic nghiệp vụ dưới sự kiểm soát của bạn.
Các tính năng chính của Fusio
Cơ sở dữ liệu đến API
Cung cấp MySQL, PostgreSQL, MongoDB và các nguồn dữ liệu khác dưới dạng các REST API được quản lý mà không cần viết mã rập khuôn.
Cổng thông tin nhà phát triển
Cung cấp cho các nhà phát triển bên ngoài quyền truy cập API tự phục vụ, quản lý khóa và tài liệu OpenAPI trực tiếp trong một cổng thông tin có thương hiệu.
Kiếm tiền từ API
Tạo các gói đăng ký và cấp giới hạn tốc độ để tính phí sử dụng API với hạn mức có thể cấu hình và tích hợp thanh toán.
Tích hợp MCP
Kết nối các API của bạn trực tiếp vào quy trình làm việc của tác nhân AI thông qua hỗ trợ gốc Giao thức Ngữ cảnh Mô hình để tích hợp công cụ LLM.
Tạo SDK
Tự động tạo SDK client cho tất cả các ngôn ngữ lập trình chính để tăng tốc tích hợp API của bên thứ ba.
Tại sao lại chạy Fusio trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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