Big-AGI là một không gian làm việc AI mã nguồn mở được xây dựng dành cho các chuyên gia cần kiểm soát nghiêm ngặt các tương tác AI của họ. Kết nối các khóa API của riêng bạn cho OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral và hơn 15 nhà cung cấp khác để truy cập hơn 500 mô hình từ một giao diện duy nhất — không có phí trung gian và không có phí đăng ký nền tảng nào ngoài những gì bạn trả trực tiếp cho các nhà cung cấp của mình.

Tính năng Beam đặc trưng của nó chạy cùng một lời nhắc trên nhiều mô hình đồng thời và hợp nhất một cách thông minh các câu trả lời tốt nhất, giảm đáng kể hiện tượng ảo giác trong các tác vụ có rủi ro cao. Tự lưu trữ trên VPS của riêng bạn giúp mọi cuộc trò chuyện và khóa API hoàn toàn riêng tư, với tùy chọn HTTP Basic Auth để bảo mật quyền truy cập của nhóm.