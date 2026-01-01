Triển khai Big-AGI với cài đặt một cú nhấp.
Không gian làm việc AI đa mô hình chuyên nghiệp hỗ trợ hơn 500 mô hình từ hơn 20 nhà cung cấp với tính năng so sánh mô hình song song tích hợp sẵn.
Chọn gói VPS cho Big-AGI
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Big-AGI
Big-AGI là một không gian làm việc AI mã nguồn mở được xây dựng dành cho các chuyên gia cần kiểm soát nghiêm ngặt các tương tác AI của họ. Kết nối các khóa API của riêng bạn cho OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral và hơn 15 nhà cung cấp khác để truy cập hơn 500 mô hình từ một giao diện duy nhất — không có phí trung gian và không có phí đăng ký nền tảng nào ngoài những gì bạn trả trực tiếp cho các nhà cung cấp của mình.
Tính năng Beam đặc trưng của nó chạy cùng một lời nhắc trên nhiều mô hình đồng thời và hợp nhất một cách thông minh các câu trả lời tốt nhất, giảm đáng kể hiện tượng ảo giác trong các tác vụ có rủi ro cao. Tự lưu trữ trên VPS của riêng bạn giúp mọi cuộc trò chuyện và khóa API hoàn toàn riêng tư, với tùy chọn HTTP Basic Auth để bảo mật quyền truy cập của nhóm.
Các tính năng chính của Big-AGI
Beam Đa mô hình
Chạy bất kỳ lời nhắc nào trên nhiều mô hình AI song song và hợp nhất các phản hồi tốt nhất — cắt giảm hiện tượng ảo giác đối với các tác vụ phức tạp hoặc có rủi ro cao.
Hơn 500 Mô hình
Kết nối OpenAI, Anthropic, Gemini, Groq, Mistral, OpenRouter và hơn 15 nhà cung cấp khác thông qua một giao diện, sử dụng khóa API của riêng bạn.
Quyền riêng tư ưu tiên cục bộ
Cuộc trò chuyện và cài đặt được lưu trữ trong trình duyệt, không phải trên máy chủ — dữ liệu của bạn không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của riêng bạn.
Tìm kiếm web & Trích dẫn
Tìm kiếm trên web trong bất kỳ cuộc trò chuyện nào và nhận câu trả lời kèm theo trích dẫn nguồn, được cung cấp bởi Google Custom Search hoặc các nhà cung cấp khác đã được cấu hình.
Kiểm soát truy cập
Bảo vệ instance tự host của bạn bằng HTTP Basic Auth để chỉ những người dùng được ủy quyền mới có thể truy cập API keys và lịch sử trò chuyện.
Tại sao lại chạy Big-AGI trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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