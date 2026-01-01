Yamtrack là một ứng dụng theo dõi phương tiện tự host, tổng hợp danh sách xem và chơi của bạn cho phim, chương trình TV, anime, manga, trò chơi, sách và truyện tranh vào một bảng điều khiển duy nhất. Nó lấy siêu dữ liệu từ TMDB và các nguồn khác để cung cấp thông tin chi tiết phong phú về mọi mục được theo dõi với tính năng theo dõi tiến độ và quản lý trạng thái.

Tự host Yamtrack trên VPS giúp toàn bộ lịch sử tiêu thụ phương tiện của bạn riêng tư mà không có sự theo dõi của bên thứ ba. Tích hợp Jellyfin cho phép theo dõi xem tự động từ máy chủ phương tiện của bạn, chế độ xem lịch hiển thị các bản phát hành theo lịch trình, và nhập từ Trakt, MAL và AniList giúp việc di chuyển từ các dịch vụ hiện có trở nên đơn giản.