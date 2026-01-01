Triển khai Yamtrack với 1 nhấp.
Trình theo dõi đa phương tiện tự host dành cho phim, chương trình TV, anime, manga, trò chơi và sách với tích hợp Jellyfin.
Chọn gói VPS cho Yamtrack
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Yamtrack
Yamtrack là một ứng dụng theo dõi phương tiện tự host, tổng hợp danh sách xem và chơi của bạn cho phim, chương trình TV, anime, manga, trò chơi, sách và truyện tranh vào một bảng điều khiển duy nhất. Nó lấy siêu dữ liệu từ TMDB và các nguồn khác để cung cấp thông tin chi tiết phong phú về mọi mục được theo dõi với tính năng theo dõi tiến độ và quản lý trạng thái.
Tự host Yamtrack trên VPS giúp toàn bộ lịch sử tiêu thụ phương tiện của bạn riêng tư mà không có sự theo dõi của bên thứ ba. Tích hợp Jellyfin cho phép theo dõi xem tự động từ máy chủ phương tiện của bạn, chế độ xem lịch hiển thị các bản phát hành theo lịch trình, và nhập từ Trakt, MAL và AniList giúp việc di chuyển từ các dịch vụ hiện có trở nên đơn giản.
Các tính năng chính của Yamtrack
Theo dõi đa phương tiện
Theo dõi phim, chương trình TV, anime, manga, trò chơi, sách và truyện tranh trong một bảng điều khiển thống nhất với trạng thái từng mục.
Tích hợp Jellyfin
Tự động đánh dấu phim và tập phim là đã xem khi phát trong Jellyfin mà không cần ghi nhật ký thủ công.
Nhập từ Trakt và MAL
Di chuyển lịch sử xem hiện có của bạn từ Trakt, MyAnimeList, AniList và các dịch vụ khác sang Yamtrack chỉ với vài cú nhấp chuột.
Lịch phát hành
Xem ngày phát hành sắp tới của các chương trình, phim và trò chơi đã theo dõi trên lịch để sắp xếp lịch xem.
Thông báo phát hành
Nhận thông báo về các tập và bản phát hành mới qua Discord, Telegram hoặc Slack cho bất kỳ mục nào trong danh sách theo dõi của bạn.
Tại sao lại chạy Yamtrack trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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