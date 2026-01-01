Triển khai OpenVPN Access Server chỉ với một cú nhấp chuột.
Máy chủ VPN SSL cấp doanh nghiệp với bảng điều khiển quản trị web, cổng thông tin khách hàng tự phục vụ và hỗ trợ tất cả các nền tảng chính.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với OpenVPN Access Server
OpenVPN Access Server là giải pháp VPN cấp thương mại được xây dựng dựa trên giao thức OpenVPN mã nguồn mở đã được kiểm chứng. Nó bổ sung giao diện quản trị dựa trên web mạnh mẽ, cấu hình máy khách tự động và xác thực đa yếu tố để giúp mọi tổ chức dễ dàng triển khai một VPN an toàn. Hai kết nối đồng thời miễn phí được bao gồm sẵn, với tùy chọn cấp phép cho các đội lớn hơn.
Tự host Access Server trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn một địa chỉ IP tĩnh chuyên dụng, toàn quyền kiểm soát các khóa mã hóa và chính sách truy cập, và không có cơ sở hạ tầng dùng chung với các tổ chức khác. Không giống như các dịch vụ VPN được host, lưu lượng truy cập của bạn không bao giờ đi qua bên thứ ba — biến nó thành lựa chọn phù hợp cho các doanh nghiệp có yêu cầu bảo mật hoặc tuân thủ nghiêm ngặt.
Các tính năng chính của OpenVPN Access Server
Bảng điều khiển quản trị Web
Cấu hình người dùng, xác thực, mạng và các cài đặt VPN nâng cao thông qua giao diện toàn diện dựa trên trình duyệt mà không cần chạm vào dòng lệnh.
Tải xuống ứng dụng khách chỉ bằng một cú nhấp chuột
Cổng thông tin khách hàng tự phục vụ cho phép người dùng tải xuống các ứng dụng VPN được cấu hình sẵn cho Windows, macOS, Linux, iOS và Android chỉ với một cú nhấp chuột.
Xác thực linh hoạt
Hỗ trợ tài khoản cục bộ, LDAP, RADIUS, SAML và PAM để Access Server tích hợp với cơ sở hạ tầng nhận dạng hiện có của bạn mà không cần quản lý người dùng trùng lặp.
Kiểm soát truy cập chi tiết
Chính sách mạng theo người dùng và theo nhóm cho phép bạn hạn chế những tài nguyên mà mỗi người dùng có thể truy cập, thực thi quyền truy cập với đặc quyền tối thiểu trên toàn mạng của bạn.
Split Tunneling
Chỉ định tuyến lưu lượng cụ thể qua VPN trong khi cho phép lưu lượng khác sử dụng kết nối cục bộ trực tiếp, cân bằng giữa bảo mật và hiệu suất cho nhân viên làm việc từ xa.
Tại sao lại chạy OpenVPN Access Server trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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