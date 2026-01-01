Giảm giá lên đến 69% cho OpenVPN Access Server

Triển khai OpenVPN Access Server chỉ với một cú nhấp chuột.

Máy chủ VPN SSL cấp doanh nghiệp với bảng điều khiển quản trị web, cổng thông tin khách hàng tự phục vụ và hỗ trợ tất cả các nền tảng chính.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai OpenVPN Access Server chỉ với một cú nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho OpenVPN Access Server

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với OpenVPN Access Server

OpenVPN Access Server là giải pháp VPN cấp thương mại được xây dựng dựa trên giao thức OpenVPN mã nguồn mở đã được kiểm chứng. Nó bổ sung giao diện quản trị dựa trên web mạnh mẽ, cấu hình máy khách tự động và xác thực đa yếu tố để giúp mọi tổ chức dễ dàng triển khai một VPN an toàn. Hai kết nối đồng thời miễn phí được bao gồm sẵn, với tùy chọn cấp phép cho các đội lớn hơn.

Tự host Access Server trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn một địa chỉ IP tĩnh chuyên dụng, toàn quyền kiểm soát các khóa mã hóa và chính sách truy cập, và không có cơ sở hạ tầng dùng chung với các tổ chức khác. Không giống như các dịch vụ VPN được host, lưu lượng truy cập của bạn không bao giờ đi qua bên thứ ba — biến nó thành lựa chọn phù hợp cho các doanh nghiệp có yêu cầu bảo mật hoặc tuân thủ nghiêm ngặt.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của OpenVPN Access Server

Bảng điều khiển quản trị Web

Cấu hình người dùng, xác thực, mạng và các cài đặt VPN nâng cao thông qua giao diện toàn diện dựa trên trình duyệt mà không cần chạm vào dòng lệnh.

Tải xuống ứng dụng khách chỉ bằng một cú nhấp chuột

Cổng thông tin khách hàng tự phục vụ cho phép người dùng tải xuống các ứng dụng VPN được cấu hình sẵn cho Windows, macOS, Linux, iOS và Android chỉ với một cú nhấp chuột.

Xác thực linh hoạt

Hỗ trợ tài khoản cục bộ, LDAP, RADIUS, SAML và PAM để Access Server tích hợp với cơ sở hạ tầng nhận dạng hiện có của bạn mà không cần quản lý người dùng trùng lặp.

Kiểm soát truy cập chi tiết

Chính sách mạng theo người dùng và theo nhóm cho phép bạn hạn chế những tài nguyên mà mỗi người dùng có thể truy cập, thực thi quyền truy cập với đặc quyền tối thiểu trên toàn mạng của bạn.

Split Tunneling

Chỉ định tuyến lưu lượng cụ thể qua VPN trong khi cho phép lưu lượng khác sử dụng kết nối cục bộ trực tiếp, cân bằng giữa bảo mật và hiệu suất cho nhân viên làm việc từ xa.

Tại sao lại chạy OpenVPN Access Server trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

Gad Iradufasha
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