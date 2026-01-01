OpenVPN Access Server là giải pháp VPN cấp thương mại được xây dựng dựa trên giao thức OpenVPN mã nguồn mở đã được kiểm chứng. Nó bổ sung giao diện quản trị dựa trên web mạnh mẽ, cấu hình máy khách tự động và xác thực đa yếu tố để giúp mọi tổ chức dễ dàng triển khai một VPN an toàn. Hai kết nối đồng thời miễn phí được bao gồm sẵn, với tùy chọn cấp phép cho các đội lớn hơn.

Tự host Access Server trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn một địa chỉ IP tĩnh chuyên dụng, toàn quyền kiểm soát các khóa mã hóa và chính sách truy cập, và không có cơ sở hạ tầng dùng chung với các tổ chức khác. Không giống như các dịch vụ VPN được host, lưu lượng truy cập của bạn không bao giờ đi qua bên thứ ba — biến nó thành lựa chọn phù hợp cho các doanh nghiệp có yêu cầu bảo mật hoặc tuân thủ nghiêm ngặt.