Giảm giá lên đến 69% cho Eclipse Hawkbit

Triển khai Eclipse Hawkbit chỉ với một cú nhấp.

Quản lý cập nhật IoT mã nguồn mở để triển khai firmware và phần mềm cho các đội thiết bị biên được kết nối.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Eclipse Hawkbit chỉ với một cú nhấp.

Chọn gói VPS cho Eclipse Hawkbit

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Eclipse Hawkbit

Eclipse Hawkbit là một framework back-end độc lập với miền để triển khai các bản cập nhật phần mềm cho các thiết bị biên bị hạn chế, cổng và bộ điều khiển được kết nối với mạng dựa trên IP. Được xây dựng trên Java và Spring, nó cung cấp cơ sở hạ tầng phía máy chủ mà các nhà khai thác đội xe cần để lên lịch, nhắm mục tiêu và giám sát các bản cập nhật qua mạng ở quy mô công nghiệp.

Tự lưu trữ Hawkbit trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát kho thiết bị, các tệp nhị phân tạo tác và dữ liệu đo từ xa triển khai, không có phí cho mỗi thiết bị hoặc bị khóa nhà cung cấp. Nó cung cấp API Tích hợp thiết bị trực tiếp cho các thiết bị và API Quản lý để điều phối các chiến dịch từ các công cụ của riêng bạn.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Eclipse Hawkbit

Triển khai có mục tiêu

Xác định các nhóm triển khai dựa trên thuộc tính thiết bị và cập nhật tiến độ theo từng đợt có kiểm soát với các ngưỡng thành công và các cơ chế kích hoạt hoàn tác tự động.

Kho lưu trữ Artifact

Tải lên, lập phiên bản và phân phát hình ảnh firmware, gói hệ điều hành và gói ứng dụng từ kho lưu trữ tạo phẩm tích hợp sẵn với xác minh tổng kiểm tra.

API Thiết bị trực tiếp

Các thiết bị truy vấn giao diện REST của DDI để tìm nạp các bản cập nhật được chỉ định, báo cáo tiến độ và xác nhận kết quả cài đặt mà không cần mã vận chuyển tùy chỉnh.

Multi-tenant sẵn sàng

Cách ly các nhóm thiết bị, người dùng và kho phần mềm cho mỗi đối tượng thuê — hữu ích cho việc quản lý các triển khai của khách hàng hoặc phân tách các dòng sản phẩm.

API REST Quản lý

Thúc đẩy việc triển khai, các mục tiêu, các bộ phân phối và các mô-đun phần mềm một cách lập trình để tích hợp với các quy trình CI/CD và các công cụ vận hành hiện có.

Bus sự kiện RabbitMQ

Truyền các thay đổi trạng thái thiết bị và các sự kiện triển khai đến RabbitMQ để các hệ thống hạ nguồn có thể phản ứng theo thời gian thực mà không cần thăm dò cơ sở dữ liệu.

Tại sao lại chạy Eclipse Hawkbit trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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