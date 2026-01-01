Triển khai Eclipse Hawkbit chỉ với một cú nhấp.
Quản lý cập nhật IoT mã nguồn mở để triển khai firmware và phần mềm cho các đội thiết bị biên được kết nối.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Eclipse Hawkbit
Eclipse Hawkbit là một framework back-end độc lập với miền để triển khai các bản cập nhật phần mềm cho các thiết bị biên bị hạn chế, cổng và bộ điều khiển được kết nối với mạng dựa trên IP. Được xây dựng trên Java và Spring, nó cung cấp cơ sở hạ tầng phía máy chủ mà các nhà khai thác đội xe cần để lên lịch, nhắm mục tiêu và giám sát các bản cập nhật qua mạng ở quy mô công nghiệp.
Tự lưu trữ Hawkbit trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát kho thiết bị, các tệp nhị phân tạo tác và dữ liệu đo từ xa triển khai, không có phí cho mỗi thiết bị hoặc bị khóa nhà cung cấp. Nó cung cấp API Tích hợp thiết bị trực tiếp cho các thiết bị và API Quản lý để điều phối các chiến dịch từ các công cụ của riêng bạn.
Các tính năng chính của Eclipse Hawkbit
Triển khai có mục tiêu
Xác định các nhóm triển khai dựa trên thuộc tính thiết bị và cập nhật tiến độ theo từng đợt có kiểm soát với các ngưỡng thành công và các cơ chế kích hoạt hoàn tác tự động.
Kho lưu trữ Artifact
Tải lên, lập phiên bản và phân phát hình ảnh firmware, gói hệ điều hành và gói ứng dụng từ kho lưu trữ tạo phẩm tích hợp sẵn với xác minh tổng kiểm tra.
API Thiết bị trực tiếp
Các thiết bị truy vấn giao diện REST của DDI để tìm nạp các bản cập nhật được chỉ định, báo cáo tiến độ và xác nhận kết quả cài đặt mà không cần mã vận chuyển tùy chỉnh.
Multi-tenant sẵn sàng
Cách ly các nhóm thiết bị, người dùng và kho phần mềm cho mỗi đối tượng thuê — hữu ích cho việc quản lý các triển khai của khách hàng hoặc phân tách các dòng sản phẩm.
API REST Quản lý
Thúc đẩy việc triển khai, các mục tiêu, các bộ phân phối và các mô-đun phần mềm một cách lập trình để tích hợp với các quy trình CI/CD và các công cụ vận hành hiện có.
Bus sự kiện RabbitMQ
Truyền các thay đổi trạng thái thiết bị và các sự kiện triển khai đến RabbitMQ để các hệ thống hạ nguồn có thể phản ứng theo thời gian thực mà không cần thăm dò cơ sở dữ liệu.
Tại sao lại chạy Eclipse Hawkbit trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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