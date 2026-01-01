Eclipse Hawkbit là một framework back-end độc lập với miền để triển khai các bản cập nhật phần mềm cho các thiết bị biên bị hạn chế, cổng và bộ điều khiển được kết nối với mạng dựa trên IP. Được xây dựng trên Java và Spring, nó cung cấp cơ sở hạ tầng phía máy chủ mà các nhà khai thác đội xe cần để lên lịch, nhắm mục tiêu và giám sát các bản cập nhật qua mạng ở quy mô công nghiệp.

Tự lưu trữ Hawkbit trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát kho thiết bị, các tệp nhị phân tạo tác và dữ liệu đo từ xa triển khai, không có phí cho mỗi thiết bị hoặc bị khóa nhà cung cấp. Nó cung cấp API Tích hợp thiết bị trực tiếp cho các thiết bị và API Quản lý để điều phối các chiến dịch từ các công cụ của riêng bạn.