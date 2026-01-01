Triển khai OHDSI Atlas với cài đặt một nhấp.
Nền tảng web mã nguồn mở cho nghiên cứu sức khỏe quan sát trên mô hình dữ liệu chung OMOP.
Chọn gói VPS cho OHDSI Atlas
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với OHDSI Atlas
OHDSI Atlas là tiêu chuẩn cộng đồng mở để thực hiện nghiên cứu quan sát trên dữ liệu sức khỏe cấp độ bệnh nhân được chuyển đổi sang Mô hình Dữ liệu Chung OMOP. Các nhà nghiên cứu sử dụng nó để xây dựng các nhóm bệnh nhân, khám phá các từ vựng y tế tiêu chuẩn hóa, thiết kế các nghiên cứu ước tính hiệu quả cấp độ quần thể và mô tả lịch sử tự nhiên của bệnh mà không cần viết SQL.
Tự host Atlas trên VPS của riêng bạn mang lại toàn quyền kiểm soát đối với thiết kế nghiên cứu, định nghĩa nhóm và tập hợp kết quả, đồng thời được cung cấp sẵn OMOP CDM tổng hợp Eunomia để bạn có thể khám phá quy trình làm việc ngay lập tức. Phần phụ trợ WebAPI đi kèm và cơ sở dữ liệu PostgreSQL giúp mọi tính năng của Atlas hoạt động ngay lập tức, mà không yêu cầu thiết lập kho dữ liệu riêng biệt.
Các tính năng chính của OHDSI Atlas
OMOP CDM Phân tích
Thực hiện các định nghĩa đoàn hệ, đặc điểm hóa và nghiên cứu cấp độ quần thể trên bất kỳ cơ sở dữ liệu nào đã được chuyển đổi sang OMOP Common Data Model V5.
Khám phá từ vựng
Tìm kiếm SNOMED, RxNorm, LOINC và các bộ từ vựng y tế tiêu chuẩn khác để xây dựng các tập hợp khái niệm có thể dịch một cách rõ ràng giữa các nguồn dữ liệu.
Trình tạo cohort
Xác định các nhóm bệnh nhân bằng trình tạo trực quan sử dụng tiêu chí đưa vào, phơi nhiễm thuốc và các sự kiện tình trạng bệnh mà không cần viết SQL.
Dữ liệu demo Eunomia
Được cài đặt sẵn bộ dữ liệu tổng hợp OHDSI Eunomia để việc tạo nhóm đối tượng, mô tả đặc điểm và các báo cáo Achilles hoạt động ngay lập tức.
WebAPI backend
Dịch vụ Spring Boot WebAPI đi kèm cung cấp toàn bộ OHDSI REST API để truy cập lập trình từ R, Python và các client phân tích khác.
Tiêu chuẩn cộng đồng mở
Tham gia vào mạng lưới các nhà nghiên cứu toàn cầu áp dụng cùng một phương pháp trên hơn một tỷ hồ sơ bệnh nhân từ các đối tác học thuật và công nghiệp.
Tại sao lại chạy OHDSI Atlas trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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