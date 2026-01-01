Giảm giá lên đến 69% cho OHDSI Atlas

Triển khai OHDSI Atlas với cài đặt một nhấp.

Nền tảng web mã nguồn mở cho nghiên cứu sức khỏe quan sát trên mô hình dữ liệu chung OMOP.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai OHDSI Atlas với cài đặt một nhấp.

Chọn gói VPS cho OHDSI Atlas

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với OHDSI Atlas

OHDSI Atlas là tiêu chuẩn cộng đồng mở để thực hiện nghiên cứu quan sát trên dữ liệu sức khỏe cấp độ bệnh nhân được chuyển đổi sang Mô hình Dữ liệu Chung OMOP. Các nhà nghiên cứu sử dụng nó để xây dựng các nhóm bệnh nhân, khám phá các từ vựng y tế tiêu chuẩn hóa, thiết kế các nghiên cứu ước tính hiệu quả cấp độ quần thể và mô tả lịch sử tự nhiên của bệnh mà không cần viết SQL.

Tự host Atlas trên VPS của riêng bạn mang lại toàn quyền kiểm soát đối với thiết kế nghiên cứu, định nghĩa nhóm và tập hợp kết quả, đồng thời được cung cấp sẵn OMOP CDM tổng hợp Eunomia để bạn có thể khám phá quy trình làm việc ngay lập tức. Phần phụ trợ WebAPI đi kèm và cơ sở dữ liệu PostgreSQL giúp mọi tính năng của Atlas hoạt động ngay lập tức, mà không yêu cầu thiết lập kho dữ liệu riêng biệt.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của OHDSI Atlas

OMOP CDM Phân tích

Thực hiện các định nghĩa đoàn hệ, đặc điểm hóa và nghiên cứu cấp độ quần thể trên bất kỳ cơ sở dữ liệu nào đã được chuyển đổi sang OMOP Common Data Model V5.

Khám phá từ vựng

Tìm kiếm SNOMED, RxNorm, LOINC và các bộ từ vựng y tế tiêu chuẩn khác để xây dựng các tập hợp khái niệm có thể dịch một cách rõ ràng giữa các nguồn dữ liệu.

Trình tạo cohort

Xác định các nhóm bệnh nhân bằng trình tạo trực quan sử dụng tiêu chí đưa vào, phơi nhiễm thuốc và các sự kiện tình trạng bệnh mà không cần viết SQL.

Dữ liệu demo Eunomia

Được cài đặt sẵn bộ dữ liệu tổng hợp OHDSI Eunomia để việc tạo nhóm đối tượng, mô tả đặc điểm và các báo cáo Achilles hoạt động ngay lập tức.

WebAPI backend

Dịch vụ Spring Boot WebAPI đi kèm cung cấp toàn bộ OHDSI REST API để truy cập lập trình từ R, Python và các client phân tích khác.

Tiêu chuẩn cộng đồng mở

Tham gia vào mạng lưới các nhà nghiên cứu toàn cầu áp dụng cùng một phương pháp trên hơn một tỷ hồ sơ bệnh nhân từ các đối tác học thuật và công nghiệp.

Tại sao lại chạy OHDSI Atlas trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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