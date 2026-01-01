Ryot (Roll Your Own Tracker) là một nền tảng mã nguồn mở, tự lưu trữ để theo dõi các phương tiện truyền thông bạn tiêu thụ, các buổi tập luyện bạn hoàn thành, sách bạn đọc và thói quen bạn xây dựng. Nó lấy siêu dữ liệu từ các nguồn như TMDB, Audible và OpenLibrary để bạn dành thời gian theo dõi, chứ không phải gõ phím.

Lưu trữ Ryot trên VPS của riêng bạn giúp giữ cho tất cả dữ liệu cá nhân của bạn riêng tư — không có phân tích của bên thứ ba, không quảng cáo và không có rủi ro dịch vụ bị ngừng hoạt động. Bạn sở hữu mọi bản ghi ngay từ ngày đầu tiên.