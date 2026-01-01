Triển khai Ryot với 1 nhấp.
Công cụ theo dõi tự lưu trữ cho việc tiêu thụ phương tiện truyền thông, các hoạt động thể dục, sách và thói quen hàng ngày.
Chọn gói VPS cho Ryot
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Ryot
Ryot (Roll Your Own Tracker) là một nền tảng mã nguồn mở, tự lưu trữ để theo dõi các phương tiện truyền thông bạn tiêu thụ, các buổi tập luyện bạn hoàn thành, sách bạn đọc và thói quen bạn xây dựng. Nó lấy siêu dữ liệu từ các nguồn như TMDB, Audible và OpenLibrary để bạn dành thời gian theo dõi, chứ không phải gõ phím.
Lưu trữ Ryot trên VPS của riêng bạn giúp giữ cho tất cả dữ liệu cá nhân của bạn riêng tư — không có phân tích của bên thứ ba, không quảng cáo và không có rủi ro dịch vụ bị ngừng hoạt động. Bạn sở hữu mọi bản ghi ngay từ ngày đầu tiên.
Các tính năng chính của Ryot
Theo dõi truyền thông
Ghi lại phim, chương trình TV, anime, manga, podcast và trò chơi điện tử với siêu dữ liệu tự động từ TMDB, IGDB và nhiều hơn nữa.
Ghi nhật ký tập luyện
Ghi lại các buổi tập và bài tập với số hiệp, số lần lặp và mức tạ để theo dõi tiến độ của bạn theo thời gian.
Theo dõi sách và sách nói
Theo dõi tiến độ đọc và nghe với siêu dữ liệu được lấy từ OpenLibrary và Audible.
Nhập và xuất
Di chuyển dữ liệu từ Goodreads, Trakt, MyAnimeList và các trình theo dõi phổ biến khác với trình nhập tích hợp sẵn.
Truy cập API
API GraphQL đầy đủ với mã thông báo truy cập quản trị viên để xây dựng các tích hợp và tự động hóa tùy chỉnh.
Tại sao lại chạy Ryot trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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