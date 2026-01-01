Phoenix là một nền tảng quan sát AI mã nguồn mở được xây dựng bởi Arize AI dành cho các nhóm phát triển ứng dụng với các mô hình ngôn ngữ lớn, tác nhân và quy trình truy xuất. Nó ghi lại mọi dấu vết được tạo ra bởi ứng dụng của bạn thông qua công cụ đo lường OpenTelemetry tiêu chuẩn, làm nổi bật độ trễ, mức sử dụng token và chất lượng phản hồi để các kỹ sư có thể phát hiện các lỗi hồi quy trước khi chúng đến tay khách hàng. Với các tích hợp sẵn có cho LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic và hầu hết các framework AI khác, Phoenix tích hợp vào các quy trình hiện có mà không cần viết lại mã.

Tự lưu trữ Phoenix trên VPS của riêng bạn giúp giữ các lời nhắc, đầu ra mô hình và ngữ cảnh truy xuất trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Không có phí theo dõi hoặc hạn chế về nơi lưu trữ dữ liệu — bạn có thể lưu trữ nhiều dữ liệu đo từ xa tùy theo dung lượng đĩa của mình.