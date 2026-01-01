Triển khai Phoenix với 1 nhấp.
Nền tảng quan sát AI mã nguồn mở để theo dõi, đánh giá và giám sát các ứng dụng LLM và tác nhân AI trong môi trường sản xuất.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Phoenix
Phoenix là một nền tảng quan sát AI mã nguồn mở được xây dựng bởi Arize AI dành cho các nhóm phát triển ứng dụng với các mô hình ngôn ngữ lớn, tác nhân và quy trình truy xuất. Nó ghi lại mọi dấu vết được tạo ra bởi ứng dụng của bạn thông qua công cụ đo lường OpenTelemetry tiêu chuẩn, làm nổi bật độ trễ, mức sử dụng token và chất lượng phản hồi để các kỹ sư có thể phát hiện các lỗi hồi quy trước khi chúng đến tay khách hàng. Với các tích hợp sẵn có cho LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic và hầu hết các framework AI khác, Phoenix tích hợp vào các quy trình hiện có mà không cần viết lại mã.
Tự lưu trữ Phoenix trên VPS của riêng bạn giúp giữ các lời nhắc, đầu ra mô hình và ngữ cảnh truy xuất trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Không có phí theo dõi hoặc hạn chế về nơi lưu trữ dữ liệu — bạn có thể lưu trữ nhiều dữ liệu đo từ xa tùy theo dung lượng đĩa của mình.
Các tính năng chính của Phoenix
Truy vết OpenTelemetry
Ghi lại toàn bộ cây thực thi của mỗi lệnh gọi LLM, lệnh gọi công cụ và bước truy xuất bằng cách sử dụng giao thức OTLP tiêu chuẩn.
Khung đánh giá
Chạy LLM-as-a-judge và công cụ đánh giá dựa trên mã trên các bộ dữ liệu để chấm điểm chất lượng phản hồi và phát hiện lỗi hồi quy trước khi triển khai.
Sân chơi Prompt
Lặp lại các lời nhắc song song trên các mô hình và tham số mà không cần chạm vào mã ứng dụng hoặc triển khai lại.
Tích hợp khung
Công cụ đo lường dễ dàng tích hợp cho LangChain, LlamaIndex, DSPy, Haystack, OpenAI, Anthropic, Bedrock và Vertex AI.
Thử nghiệm Dataset
Xây dựng tập dữ liệu từ dấu vết sản xuất và phát lại chúng đối với các phiên bản lời nhắc hoặc mô hình mới để so sánh kết quả đầu ra.
Phân tích nhúng
Kiểm tra chất lượng truy xuất bằng cách trực quan hóa embedding để làm nổi bật sự trôi dạt, các cụm và kết quả kém liên quan.
Tại sao lại chạy Phoenix trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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