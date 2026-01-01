Triển khai LakeFS với 1 nhấp.
Hệ thống kiểm soát phiên bản mã nguồn mở giống Git cho data lake của bạn, mang tính năng phân nhánh (branching) và cam kết (committing) vào bộ lưu trữ đối tượng.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với LakeFS
LakeFS là một nền tảng quản lý phiên bản dữ liệu mã nguồn mở áp dụng quy trình làm việc giống Git cho các hồ dữ liệu. Nó cho phép các nhóm tạo nhánh để thử nghiệm dữ liệu biệt lập, cam kết các ảnh chụp nhanh có thể tái tạo và hợp nhất các thay đổi một cách nguyên tử — tất cả mà không làm trùng lặp dữ liệu. LakeFS hoạt động nguyên bản với AWS S3, Azure Blob Storage và Google Cloud Storage đồng thời cung cấp một API hoàn toàn tương thích với S3 để các công cụ hiện có không cần sửa đổi.
Tự host LakeFS trên VPS của bạn mang lại cho các nhóm dữ liệu và ML toàn quyền kiểm soát cơ sở hạ tầng quản lý phiên bản dữ liệu của họ. Cho dù bạn cần các thử nghiệm học máy có thể tái tạo, môi trường dàn dựng an toàn cho các pipeline ETL hay khả năng hoàn tác việc nhập dữ liệu xấu, LakeFS mang lại sự tự tin tương tự cho các hoạt động dữ liệu mà Git mang lại cho mã.
Các tính năng chính của LakeFS
Phân nhánh dữ liệu giống Git
Tạo các nhánh dữ liệu biệt lập để thử nghiệm hoặc dàn dựng mà không trùng lặp đối tượng, sử dụng zero-copy branching chỉ được hỗ trợ bởi siêu dữ liệu.
Commits có thể tái tạo
Ghi lại các ảnh chụp dữ liệu tại bất kỳ thời điểm nào để các thử nghiệm học máy và các lần chạy quy trình có thể được tái tạo chính xác từ một trạng thái dữ liệu đã biết.
Hợp nhất nguyên tử
Hợp nhất các nhánh dữ liệu trở lại nhánh chính một cách nguyên tử, đảm bảo rằng các hệ thống phụ thuộc luôn nhận được một tập dữ liệu nhất quán và đầy đủ.
API tương thích S3
LakeFS cung cấp một điểm cuối hoàn toàn tương thích S3, để Spark, Pandas và các công cụ khác kết nối mà không cần thay đổi mã nào.
Khôi phục dữ liệu
Hoàn tác ngay lập tức về bất kỳ bản commit trước đó nào để khôi phục từ các thao tác xóa nhầm hoặc dữ liệu nhập vào bị lỗi chỉ trong vài giây.
Tại sao lại chạy LakeFS trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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