LakeFS là một nền tảng quản lý phiên bản dữ liệu mã nguồn mở áp dụng quy trình làm việc giống Git cho các hồ dữ liệu. Nó cho phép các nhóm tạo nhánh để thử nghiệm dữ liệu biệt lập, cam kết các ảnh chụp nhanh có thể tái tạo và hợp nhất các thay đổi một cách nguyên tử — tất cả mà không làm trùng lặp dữ liệu. LakeFS hoạt động nguyên bản với AWS S3, Azure Blob Storage và Google Cloud Storage đồng thời cung cấp một API hoàn toàn tương thích với S3 để các công cụ hiện có không cần sửa đổi.

Tự host LakeFS trên VPS của bạn mang lại cho các nhóm dữ liệu và ML toàn quyền kiểm soát cơ sở hạ tầng quản lý phiên bản dữ liệu của họ. Cho dù bạn cần các thử nghiệm học máy có thể tái tạo, môi trường dàn dựng an toàn cho các pipeline ETL hay khả năng hoàn tác việc nhập dữ liệu xấu, LakeFS mang lại sự tự tin tương tự cho các hoạt động dữ liệu mà Git mang lại cho mã.