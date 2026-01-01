DumbDo là một ứng dụng danh sách việc cần làm được thiết kế đơn giản một cách có chủ đích từ DumbWare.io, được xây dựng dựa trên triết lý rằng hầu hết các nhu cầu theo dõi công việc không yêu cầu cơ sở dữ liệu, hệ thống tài khoản hoặc gói đăng ký đám mây. Các tác vụ được lưu trữ trong một tệp JSON duy nhất, giúp việc sao lưu chỉ là sao chép một tệp và việc di chuyển trở nên đơn giản.

Giao diện phản hồi mượt mà trên mọi kích thước màn hình và tự động chuyển đổi giữa chế độ tối và sáng. Bảo vệ bằng mã PIN tùy chọn (4-10 chữ số) giúp bảo mật quyền truy cập trên các máy chủ dùng chung. Hỗ trợ Progressive Web App có nghĩa là bạn có thể cài đặt DumbDo trên điện thoại hoặc máy tính để bàn và sử dụng ngoại tuyến. Tự host trên VPS giúp dữ liệu tác vụ của bạn được riêng tư, có thể truy cập từ mọi thiết bị và không bị ảnh hưởng bởi các thay đổi dịch vụ của bên thứ ba.