Triển khai DumbDo với cài đặt một nhấp.
Danh sách việc cần làm tự lưu trữ tối giản với lưu trữ dựa trên tệp, chế độ tối, hỗ trợ PWA và bảo vệ bằng mã PIN tùy chọn — không cần cơ sở dữ liệu.
Chọn gói VPS cho DumbDo
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với DumbDo
DumbDo là một ứng dụng danh sách việc cần làm được thiết kế đơn giản một cách có chủ đích từ DumbWare.io, được xây dựng dựa trên triết lý rằng hầu hết các nhu cầu theo dõi công việc không yêu cầu cơ sở dữ liệu, hệ thống tài khoản hoặc gói đăng ký đám mây. Các tác vụ được lưu trữ trong một tệp JSON duy nhất, giúp việc sao lưu chỉ là sao chép một tệp và việc di chuyển trở nên đơn giản.
Giao diện phản hồi mượt mà trên mọi kích thước màn hình và tự động chuyển đổi giữa chế độ tối và sáng. Bảo vệ bằng mã PIN tùy chọn (4-10 chữ số) giúp bảo mật quyền truy cập trên các máy chủ dùng chung. Hỗ trợ Progressive Web App có nghĩa là bạn có thể cài đặt DumbDo trên điện thoại hoặc máy tính để bàn và sử dụng ngoại tuyến. Tự host trên VPS giúp dữ liệu tác vụ của bạn được riêng tư, có thể truy cập từ mọi thiết bị và không bị ảnh hưởng bởi các thay đổi dịch vụ của bên thứ ba.
Các tính năng chính của DumbDo
Không cần cơ sở dữ liệu
Lưu trữ tất cả các tác vụ trong một tệp JSON duy nhất — không cần cấp phát, di chuyển hoặc bảo trì ngoài chính vùng chứa.
Chế độ tối và sáng
Tự động tuân theo tùy chọn bảng màu của hệ thống để xem thoải mái trong mọi môi trường hoặc thời điểm trong ngày.
Ứng dụng web lũy tiến
Cài đặt DumbDo trên bất kỳ thiết bị nào để truy cập màn hình chính và sử dụng ngoại tuyến mà không cần truy cập trình duyệt mỗi lần.
Tùy chọn bảo vệ PIN
Đặt mã PIN 4-10 chữ số để hạn chế truy cập trên các máy chủ dùng chung, đồng thời giữ cho giao diện có thể truy cập nhanh chóng đối với người dùng được ủy quyền.
Tiêu đề trang web tùy chỉnh
Đổi tên phiên bản ứng dụng để phù hợp với thương hiệu cá nhân hoặc phân biệt giữa nhiều triển khai trên cùng một VPS.
Tại sao lại chạy DumbDo trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.
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