InsForge là một nền tảng backend mã nguồn mở, tất cả trong một, được thiết kế cho lập trình tác nhân. Nó tích hợp các khối xây dựng mà các ứng dụng hiện đại cần — xác thực, cơ sở dữ liệu PostgreSQL với các API REST và thời gian thực, lưu trữ tệp tương thích S3, cổng mô hình LLM và các chức năng biên dựa trên Deno — đằng sau một giao diện người dùng quản trị duy nhất và máy chủ MCP mà các tác nhân lập trình AI có thể điều khiển theo chương trình.

Tự host InsForge trên VPS của riêng bạn giúp giữ tài khoản người dùng, dữ liệu ứng dụng và các tệp đã tải lên dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn, không có giá theo từng dự án, không giới hạn sử dụng và không bị khóa nhà cung cấp. Máy chủ MCP đi kèm cho phép các tác nhân lập trình như Claude và Cursor cấp phát bảng, cấu hình xác thực, triển khai chức năng và quản lý lưu trữ trực tiếp từ trình chỉnh sửa của bạn.