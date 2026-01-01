Giảm giá lên đến 69% cho InsForge

Triển khai InsForge với 1 nhấp.

Nền tảng backend mã nguồn mở dành cho các tác nhân mã hóa AI, tích hợp xác thực, Postgres, lưu trữ và các hàm biên.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai InsForge với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho InsForge

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với InsForge

InsForge là một nền tảng backend mã nguồn mở, tất cả trong một, được thiết kế cho lập trình tác nhân. Nó tích hợp các khối xây dựng mà các ứng dụng hiện đại cần — xác thực, cơ sở dữ liệu PostgreSQL với các API REST và thời gian thực, lưu trữ tệp tương thích S3, cổng mô hình LLM và các chức năng biên dựa trên Deno — đằng sau một giao diện người dùng quản trị duy nhất và máy chủ MCP mà các tác nhân lập trình AI có thể điều khiển theo chương trình.

Tự host InsForge trên VPS của riêng bạn giúp giữ tài khoản người dùng, dữ liệu ứng dụng và các tệp đã tải lên dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn, không có giá theo từng dự án, không giới hạn sử dụng và không bị khóa nhà cung cấp. Máy chủ MCP đi kèm cho phép các tác nhân lập trình như Claude và Cursor cấp phát bảng, cấu hình xác thực, triển khai chức năng và quản lý lưu trữ trực tiếp từ trình chỉnh sửa của bạn.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của InsForge

Trợ lý AI tích hợp

Máy chủ MCP đi kèm cung cấp xác thực, cơ sở dữ liệu, lưu trữ và các hàm như các công cụ mà các tác nhân lập trình AI có thể gọi trực tiếp khi xây dựng ứng dụng của bạn.

PostgreSQL với API tự động

PostgREST tích hợp sẵn ngay lập tức biến schema của bạn thành một REST API có phiên bản với bảo mật cấp hàng, để bạn triển khai các endpoints mà không cần viết mã boilerplate.

Xác thực tích hợp sẵn

Xác thực Email và mật khẩu cùng với các nhà cung cấp OAuth (Google, GitHub, Discord và nhiều hơn nữa) sẵn sàng để tích hợp vào ứng dụng khách của bạn chỉ với một lệnh gọi SDK duy nhất.

Các hàm Edge trên Deno

Viết các hàm TypeScript serverless chạy trên runtime Deno được cách ly với quyền truy cập trực tiếp vào database và storage layer.

Lưu trữ tương thích S3

Tải lên, phân phát và cấp quyền cho các tệp thông qua một lớp lưu trữ tương thích S3 hoạt động cục bộ trên đĩa hoặc với bất kỳ S3 bucket nào.

Cổng mô hình thống nhất

Cổng tương thích OpenAI cho phép ứng dụng của bạn gọi nhiều nhà cung cấp LLM thông qua một giao diện API duy nhất, với việc theo dõi sử dụng và xoay vòng khóa được xử lý tập trung.

Tại sao lại chạy InsForge trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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