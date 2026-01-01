Triển khai InsForge với 1 nhấp.
Nền tảng backend mã nguồn mở dành cho các tác nhân mã hóa AI, tích hợp xác thực, Postgres, lưu trữ và các hàm biên.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với InsForge
InsForge là một nền tảng backend mã nguồn mở, tất cả trong một, được thiết kế cho lập trình tác nhân. Nó tích hợp các khối xây dựng mà các ứng dụng hiện đại cần — xác thực, cơ sở dữ liệu PostgreSQL với các API REST và thời gian thực, lưu trữ tệp tương thích S3, cổng mô hình LLM và các chức năng biên dựa trên Deno — đằng sau một giao diện người dùng quản trị duy nhất và máy chủ MCP mà các tác nhân lập trình AI có thể điều khiển theo chương trình.
Tự host InsForge trên VPS của riêng bạn giúp giữ tài khoản người dùng, dữ liệu ứng dụng và các tệp đã tải lên dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn, không có giá theo từng dự án, không giới hạn sử dụng và không bị khóa nhà cung cấp. Máy chủ MCP đi kèm cho phép các tác nhân lập trình như Claude và Cursor cấp phát bảng, cấu hình xác thực, triển khai chức năng và quản lý lưu trữ trực tiếp từ trình chỉnh sửa của bạn.
Các tính năng chính của InsForge
Trợ lý AI tích hợp
Máy chủ MCP đi kèm cung cấp xác thực, cơ sở dữ liệu, lưu trữ và các hàm như các công cụ mà các tác nhân lập trình AI có thể gọi trực tiếp khi xây dựng ứng dụng của bạn.
PostgreSQL với API tự động
PostgREST tích hợp sẵn ngay lập tức biến schema của bạn thành một REST API có phiên bản với bảo mật cấp hàng, để bạn triển khai các endpoints mà không cần viết mã boilerplate.
Xác thực tích hợp sẵn
Xác thực Email và mật khẩu cùng với các nhà cung cấp OAuth (Google, GitHub, Discord và nhiều hơn nữa) sẵn sàng để tích hợp vào ứng dụng khách của bạn chỉ với một lệnh gọi SDK duy nhất.
Các hàm Edge trên Deno
Viết các hàm TypeScript serverless chạy trên runtime Deno được cách ly với quyền truy cập trực tiếp vào database và storage layer.
Lưu trữ tương thích S3
Tải lên, phân phát và cấp quyền cho các tệp thông qua một lớp lưu trữ tương thích S3 hoạt động cục bộ trên đĩa hoặc với bất kỳ S3 bucket nào.
Cổng mô hình thống nhất
Cổng tương thích OpenAI cho phép ứng dụng của bạn gọi nhiều nhà cung cấp LLM thông qua một giao diện API duy nhất, với việc theo dõi sử dụng và xoay vòng khóa được xử lý tập trung.
Tại sao lại chạy InsForge trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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