Buildbot là một khung tích hợp và phân phối liên tục (CI/CD) dựa trên Python, tự động hóa việc xây dựng, kiểm thử và triển khai phần mềm. Không giống như các dịch vụ CI được lưu trữ sẵn có quan điểm riêng, Buildbot có thể cấu hình hoàn toàn bằng mã Python — mọi trigger, scheduler, builder và reporter đều được định nghĩa theo chương trình, mang lại cho các nhóm quyền kiểm soát chính xác đối với các pipeline xây dựng của họ mà không bị giới hạn bởi các schema YAML khai báo.

Tự host Buildbot trên một VPS giúp giữ cơ sở hạ tầng xây dựng của bạn trên các máy chủ mà bạn kiểm soát, không tính phí theo phút, không giới hạn kho lưu trữ và không phụ thuộc vào thời gian hoạt động của nhà cung cấp CI bên ngoài. Kiến trúc master-worker mở rộng từ một worker duy nhất trên một VPS nhỏ đến hàng chục worker trên các máy chuyên dụng, tất cả được điều phối từ một bảng điều khiển web trung tâm.