Giảm giá lên đến 69% cho Buildbot

Triển khai Buildbot chỉ với một cú nhấp.

Khung làm việc CI/CD mã nguồn mở linh hoạt để tự động hóa việc xây dựng, kiểm thử và triển khai phần mềm trên các worker phân tán.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900  đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai Buildbot chỉ với một cú nhấp.

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Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Buildbot

Buildbot là một khung tích hợp và phân phối liên tục (CI/CD) dựa trên Python, tự động hóa việc xây dựng, kiểm thử và triển khai phần mềm. Không giống như các dịch vụ CI được lưu trữ sẵn có quan điểm riêng, Buildbot có thể cấu hình hoàn toàn bằng mã Python — mọi trigger, scheduler, builder và reporter đều được định nghĩa theo chương trình, mang lại cho các nhóm quyền kiểm soát chính xác đối với các pipeline xây dựng của họ mà không bị giới hạn bởi các schema YAML khai báo.

Tự host Buildbot trên một VPS giúp giữ cơ sở hạ tầng xây dựng của bạn trên các máy chủ mà bạn kiểm soát, không tính phí theo phút, không giới hạn kho lưu trữ và không phụ thuộc vào thời gian hoạt động của nhà cung cấp CI bên ngoài. Kiến trúc master-worker mở rộng từ một worker duy nhất trên một VPS nhỏ đến hàng chục worker trên các máy chuyên dụng, tất cả được điều phối từ một bảng điều khiển web trung tâm.

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Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Buildbot

Các pipeline được cấu hình bằng Python

Xác định mọi bước xây dựng, trình kích hoạt và thông báo trong mã Python để có sự linh hoạt hoàn toàn mà các cấu hình YAML khai báo không thể sánh bằng.

Kiến trúc thành phần xử lý phân tán

Chạy các bản dựng trên bất kỳ số lượng worker nào — các container cục bộ, máy từ xa hoặc máy ảo đám mây — tất cả được điều phối từ một master.

dashboard xây dựng web

Theo dõi lịch sử bản dựng, tiến độ trực tiếp và trạng thái worker từ giao diện web của Buildbot với các chế độ xem dạng thác nước, bảng điều khiển và lưới.

Lên lịch linh hoạt

Kích hoạt các bản dựng khi có commit mã, theo lịch trình, yêu cầu thủ công hoặc kết quả bản dựng từ upstream bằng cách sử dụng các đối tượng lập lịch có thể kết hợp.

REST API và báo cáo viên

Truy vấn trạng thái bản dựng qua REST API và gửi thông báo đến email, Slack, kiểm tra trạng thái GitHub hoặc bất kỳ điểm cuối webhook tùy chỉnh nào.

Tại sao lại chạy Buildbot trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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