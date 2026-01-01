Triển khai Buildbot chỉ với một cú nhấp.
Khung làm việc CI/CD mã nguồn mở linh hoạt để tự động hóa việc xây dựng, kiểm thử và triển khai phần mềm trên các worker phân tán.
Chọn gói VPS cho Buildbot
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Buildbot
Buildbot là một khung tích hợp và phân phối liên tục (CI/CD) dựa trên Python, tự động hóa việc xây dựng, kiểm thử và triển khai phần mềm. Không giống như các dịch vụ CI được lưu trữ sẵn có quan điểm riêng, Buildbot có thể cấu hình hoàn toàn bằng mã Python — mọi trigger, scheduler, builder và reporter đều được định nghĩa theo chương trình, mang lại cho các nhóm quyền kiểm soát chính xác đối với các pipeline xây dựng của họ mà không bị giới hạn bởi các schema YAML khai báo.
Tự host Buildbot trên một VPS giúp giữ cơ sở hạ tầng xây dựng của bạn trên các máy chủ mà bạn kiểm soát, không tính phí theo phút, không giới hạn kho lưu trữ và không phụ thuộc vào thời gian hoạt động của nhà cung cấp CI bên ngoài. Kiến trúc master-worker mở rộng từ một worker duy nhất trên một VPS nhỏ đến hàng chục worker trên các máy chuyên dụng, tất cả được điều phối từ một bảng điều khiển web trung tâm.
Các tính năng chính của Buildbot
Các pipeline được cấu hình bằng Python
Xác định mọi bước xây dựng, trình kích hoạt và thông báo trong mã Python để có sự linh hoạt hoàn toàn mà các cấu hình YAML khai báo không thể sánh bằng.
Kiến trúc thành phần xử lý phân tán
Chạy các bản dựng trên bất kỳ số lượng worker nào — các container cục bộ, máy từ xa hoặc máy ảo đám mây — tất cả được điều phối từ một master.
dashboard xây dựng web
Theo dõi lịch sử bản dựng, tiến độ trực tiếp và trạng thái worker từ giao diện web của Buildbot với các chế độ xem dạng thác nước, bảng điều khiển và lưới.
Lên lịch linh hoạt
Kích hoạt các bản dựng khi có commit mã, theo lịch trình, yêu cầu thủ công hoặc kết quả bản dựng từ upstream bằng cách sử dụng các đối tượng lập lịch có thể kết hợp.
REST API và báo cáo viên
Truy vấn trạng thái bản dựng qua REST API và gửi thông báo đến email, Slack, kiểm tra trạng thái GitHub hoặc bất kỳ điểm cuối webhook tùy chỉnh nào.
Tại sao lại chạy Buildbot trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.