Giảm giá lên đến 69% cho Sun-Panel

Triển khai Sun-Panel chỉ với một cú nhấp chuột.

Bảng điều hướng máy chủ và NAS có thể tùy chỉnh, với trang chủ gọn gàng và trình khởi chạy ứng dụng dành cho người tự lưu trữ.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Sun-Panel chỉ với một cú nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho Sun-Panel

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Sun-Panel

Sun-Panel là một trang chủ và bảng điều hướng nhẹ, tự lưu trữ, được thiết kế cho máy chủ và thiết bị NAS. Nó cung cấp cho bạn một bảng điều khiển duy nhất, được tổ chức đẹp mắt, nơi bạn có thể khởi chạy tất cả các dịch vụ tự lưu trữ của mình và theo dõi trạng thái hệ thống một cách nhanh chóng. Được xây dựng với sự đơn giản làm trọng tâm, Sun-Panel không yêu cầu cơ sở dữ liệu bên ngoài — nó chạy hoàn toàn trên SQLite.

Với sự hỗ trợ cách ly đa tài khoản, các biểu tượng tùy chỉnh từ thư viện Iconify, các cửa sổ nhỏ trong trang, cùng CSS và JavaScript có thể tùy chỉnh hoàn toàn, Sun-Panel cho phép bạn tạo một trang chủ phù hợp với quy trình làm việc của mình. Triển khai nó trên VPS của bạn và tận hưởng một trang khởi động trình duyệt cá nhân, không quảng cáo mà bạn hoàn toàn kiểm soát.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Sun-Panel

Hỗ trợ nhiều tài khoản

Tạo tài khoản riêng biệt cho từng người dùng, mỗi người dùng có bố cục bảng điều khiển và các phím tắt ứng dụng riêng.

Không có Cơ sở dữ liệu bên ngoài

Chạy hoàn toàn trên SQLite tích hợp sẵn, giúp triển khai đơn giản mà không cần duy trì thêm dịch vụ cơ sở dữ liệu nào.

Thư viện biểu tượng phong phú

Tận dụng thư viện biểu tượng Iconify để tự do tạo kiểu cho các phím tắt ứng dụng của bạn, hỗ trợ hàng nghìn bộ biểu tượng.

Giám sát trạng thái hệ thống

Xem mức sử dụng CPU, bộ nhớ và ổ đĩa theo thời gian thực trực tiếp trên bảng điều khiển của bạn để theo dõi tình trạng máy chủ.

JS và CSS tùy chỉnh

Chèn JavaScript và CSS của riêng bạn để cá nhân hóa hoàn toàn giao diện và hành vi của trang chủ.

Cửa sổ mini trong trang

Mở các dịch vụ được hỗ trợ trong các cửa sổ mini nổi mà không cần rời khỏi bảng điều khiển để có workflow liền mạch.

Tại sao lại chạy Sun-Panel trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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