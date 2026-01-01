Sun-Panel là một trang chủ và bảng điều hướng nhẹ, tự lưu trữ, được thiết kế cho máy chủ và thiết bị NAS. Nó cung cấp cho bạn một bảng điều khiển duy nhất, được tổ chức đẹp mắt, nơi bạn có thể khởi chạy tất cả các dịch vụ tự lưu trữ của mình và theo dõi trạng thái hệ thống một cách nhanh chóng. Được xây dựng với sự đơn giản làm trọng tâm, Sun-Panel không yêu cầu cơ sở dữ liệu bên ngoài — nó chạy hoàn toàn trên SQLite.

Với sự hỗ trợ cách ly đa tài khoản, các biểu tượng tùy chỉnh từ thư viện Iconify, các cửa sổ nhỏ trong trang, cùng CSS và JavaScript có thể tùy chỉnh hoàn toàn, Sun-Panel cho phép bạn tạo một trang chủ phù hợp với quy trình làm việc của mình. Triển khai nó trên VPS của bạn và tận hưởng một trang khởi động trình duyệt cá nhân, không quảng cáo mà bạn hoàn toàn kiểm soát.