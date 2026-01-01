Triển khai Sun-Panel chỉ với một cú nhấp chuột.
Bảng điều hướng máy chủ và NAS có thể tùy chỉnh, với trang chủ gọn gàng và trình khởi chạy ứng dụng dành cho người tự lưu trữ.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Sun-Panel
Sun-Panel là một trang chủ và bảng điều hướng nhẹ, tự lưu trữ, được thiết kế cho máy chủ và thiết bị NAS. Nó cung cấp cho bạn một bảng điều khiển duy nhất, được tổ chức đẹp mắt, nơi bạn có thể khởi chạy tất cả các dịch vụ tự lưu trữ của mình và theo dõi trạng thái hệ thống một cách nhanh chóng. Được xây dựng với sự đơn giản làm trọng tâm, Sun-Panel không yêu cầu cơ sở dữ liệu bên ngoài — nó chạy hoàn toàn trên SQLite.
Với sự hỗ trợ cách ly đa tài khoản, các biểu tượng tùy chỉnh từ thư viện Iconify, các cửa sổ nhỏ trong trang, cùng CSS và JavaScript có thể tùy chỉnh hoàn toàn, Sun-Panel cho phép bạn tạo một trang chủ phù hợp với quy trình làm việc của mình. Triển khai nó trên VPS của bạn và tận hưởng một trang khởi động trình duyệt cá nhân, không quảng cáo mà bạn hoàn toàn kiểm soát.
Các tính năng chính của Sun-Panel
Hỗ trợ nhiều tài khoản
Tạo tài khoản riêng biệt cho từng người dùng, mỗi người dùng có bố cục bảng điều khiển và các phím tắt ứng dụng riêng.
Không có Cơ sở dữ liệu bên ngoài
Chạy hoàn toàn trên SQLite tích hợp sẵn, giúp triển khai đơn giản mà không cần duy trì thêm dịch vụ cơ sở dữ liệu nào.
Thư viện biểu tượng phong phú
Tận dụng thư viện biểu tượng Iconify để tự do tạo kiểu cho các phím tắt ứng dụng của bạn, hỗ trợ hàng nghìn bộ biểu tượng.
Giám sát trạng thái hệ thống
Xem mức sử dụng CPU, bộ nhớ và ổ đĩa theo thời gian thực trực tiếp trên bảng điều khiển của bạn để theo dõi tình trạng máy chủ.
JS và CSS tùy chỉnh
Chèn JavaScript và CSS của riêng bạn để cá nhân hóa hoàn toàn giao diện và hành vi của trang chủ.
Cửa sổ mini trong trang
Mở các dịch vụ được hỗ trợ trong các cửa sổ mini nổi mà không cần rời khỏi bảng điều khiển để có workflow liền mạch.
Tại sao lại chạy Sun-Panel trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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