CloudBeaver là một ứng dụng quản lý database nền web được phát triển bởi đội ngũ đứng sau client desktop DBeaver phổ biến. Nó mang đến khả năng quản trị database cấp chuyên nghiệp cho bất kỳ trình duyệt nào, cho phép các nhóm truy vấn, trực quan hóa và quản lý nhiều hệ thống database từ một giao diện duy nhất mà không cần cài đặt phần mềm desktop trên mỗi máy.

Tự host CloudBeaver trên VPS của bạn giúp giữ thông tin đăng nhập database và kết quả truy vấn trong mạng nội bộ của bạn. Bạn tránh việc để lộ các database riêng lẻ ra internet công cộng đồng thời cung cấp cho nhóm của bạn quyền truy cập tập trung, được kiểm soát theo vai trò vào các database họ cần — từ bất kỳ thiết bị nào, từ bất kỳ địa điểm nào.