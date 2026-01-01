Triển khai CloudBeaver với 1 nhấp.
Công cụ quản lý cơ sở dữ liệu dựa trên web được xây dựng bởi đội ngũ DBeaver, hỗ trợ PostgreSQL, MySQL, MongoDB và hàng chục loại khác.
Chọn gói VPS cho CloudBeaver
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với CloudBeaver
CloudBeaver là một ứng dụng quản lý database nền web được phát triển bởi đội ngũ đứng sau client desktop DBeaver phổ biến. Nó mang đến khả năng quản trị database cấp chuyên nghiệp cho bất kỳ trình duyệt nào, cho phép các nhóm truy vấn, trực quan hóa và quản lý nhiều hệ thống database từ một giao diện duy nhất mà không cần cài đặt phần mềm desktop trên mỗi máy.
Tự host CloudBeaver trên VPS của bạn giúp giữ thông tin đăng nhập database và kết quả truy vấn trong mạng nội bộ của bạn. Bạn tránh việc để lộ các database riêng lẻ ra internet công cộng đồng thời cung cấp cho nhóm của bạn quyền truy cập tập trung, được kiểm soát theo vai trò vào các database họ cần — từ bất kỳ thiết bị nào, từ bất kỳ địa điểm nào.
Các tính năng chính của CloudBeaver
Hỗ trợ đa database
Kết nối với PostgreSQL, MySQL, SQLite, MongoDB, Oracle, SQL Server và nhiều hơn nữa từ một giao diện hợp nhất.
Trình tạo truy vấn trực quan
Xây dựng các truy vấn phức tạp với giao diện kéo và thả, giảm thiểu lỗi và hạ thấp rào cản cho người dùng ít kinh nghiệm hơn.
Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò
Quản lý quyền người dùng ở cấp độ kết nối để các thành viên trong nhóm chỉ thấy các cơ sở dữ liệu mà họ được phép truy cập.
Trình chỉnh sửa SQL nâng cao
Trình chỉnh sửa đầy đủ tính năng với tô sáng cú pháp, tự động hoàn thành và lịch sử truy vấn để làm việc với cơ sở dữ liệu hàng ngày một cách hiệu quả.
Trực quan hóa dữ liệu
Hiển thị kết quả truy vấn dưới dạng biểu đồ và đồ thị trực tiếp trong trình duyệt mà không cần xuất sang một công cụ BI riêng biệt.
Tại sao lại chạy CloudBeaver trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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