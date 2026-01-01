Triển khai ShinyProxy với cài đặt một nhấp.
Máy chủ mã nguồn mở để triển khai Shiny, Dash, Streamlit và các ứng dụng dữ liệu khác với xác thực tích hợp sẵn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với ShinyProxy
ShinyProxy là máy chủ mã nguồn mở được xây dựng bởi Open Analytics để lưu trữ các ứng dụng dữ liệu tương tác được viết bằng R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio và nhiều framework khác. Nó khởi chạy mỗi phiên người dùng trong một vùng chứa Docker riêng biệt, sau đó proxy lưu lượng HTTP và WebSocket trở lại trình duyệt, để mỗi khách truy cập có được một môi trường sạch sẽ mà không làm ô nhiễm trạng thái chia sẻ.
Tự host ShinyProxy trên VPS của riêng bạn giúp giữ các mô hình, tập dữ liệu và bảng điều khiển độc quyền bên trong phạm vi của bạn, đồng thời cung cấp cho các nhóm các tính năng cấp doanh nghiệp — xác thực, kiểm soát truy cập dựa trên nhóm, ghi nhật ký sử dụng — mà không cần cấp phép theo từng chỗ ngồi hoặc bị khóa nhà cung cấp.
Các tính năng chính của ShinyProxy
Vùng chứa mỗi người dùng
Mỗi phiên tạo ra một vùng chứa Docker riêng để người dùng không bao giờ chia sẻ trạng thái, phiên hoặc tài nguyên tính toán.
Hỗ trợ đa framework
Lưu trữ R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio Server, VSCode và bất kỳ ứng dụng web nào khác được đóng gói dưới dạng container.
Xác thực có thể cắm thêm
Tích hợp LDAP, OpenID Connect, SAML, Keycloak hoặc đăng nhập mạng xã hội để kiểm soát quyền truy cập ứng dụng bằng kiểm soát truy cập dựa trên nhóm.
Phân tích sử dụng
Tính năng ghi nhật ký sự kiện tích hợp theo dõi lượt khởi chạy ứng dụng, thời lượng và các phiên hoạt động để lập kế hoạch dung lượng và kiểm toán.
Truyền phát WebSocket
Proxy WebSocket và HTTP/2 gốc giúp các ứng dụng Shiny và Dash tương tác phản hồi nhanh khi chịu tải.
Bảng điều khiển quản trị viên
Chế độ xem quản trị trực tiếp hiển thị các container đang chạy, cho phép người vận hành kiểm tra hoạt động và dừng các sessions theo yêu cầu.
Tại sao lại chạy ShinyProxy trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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