ShinyProxy là máy chủ mã nguồn mở được xây dựng bởi Open Analytics để lưu trữ các ứng dụng dữ liệu tương tác được viết bằng R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio và nhiều framework khác. Nó khởi chạy mỗi phiên người dùng trong một vùng chứa Docker riêng biệt, sau đó proxy lưu lượng HTTP và WebSocket trở lại trình duyệt, để mỗi khách truy cập có được một môi trường sạch sẽ mà không làm ô nhiễm trạng thái chia sẻ.

Tự host ShinyProxy trên VPS của riêng bạn giúp giữ các mô hình, tập dữ liệu và bảng điều khiển độc quyền bên trong phạm vi của bạn, đồng thời cung cấp cho các nhóm các tính năng cấp doanh nghiệp — xác thực, kiểm soát truy cập dựa trên nhóm, ghi nhật ký sử dụng — mà không cần cấp phép theo từng chỗ ngồi hoặc bị khóa nhà cung cấp.