Giảm giá lên đến 69% cho Zensical

Triển khai Zensical với cài đặt một nhấp.

Nền tảng tài liệu tự host, xây dựng và cung cấp các tài liệu dự án đẹp mắt dựa trên Markdown với tính năng xem trước trực tiếp.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Zensical với cài đặt một nhấp.

Chọn gói VPS cho Zensical

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Zensical

Zensical là một nền tảng tài liệu hiện đại được tạo bởi đội ngũ đằng sau Material for MkDocs. Nó tạo ra các trang web tài liệu được trau chuốt, có thể tìm kiếm từ các tệp nguồn Markdown và phục vụ chúng bằng một máy chủ xem trước trực tiếp tích hợp — do đó, các thay đổi đối với tài liệu của bạn sẽ hiển thị ngay lập tức trong trình duyệt. Nó hỗ trợ cả định dạng zensical.toml gốc của riêng nó và các tệp cấu hình mkdocs.yml hiện có, giúp việc di chuyển từ MkDocs trở nên đơn giản.

Tự host Zensical trên VPS của riêng bạn có nghĩa là tài liệu của bạn nằm trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, không có phí theo trang, không theo dõi người đọc và không phụ thuộc vào dịch vụ lưu trữ tài liệu của bên thứ ba. Một dự án khởi đầu được tạo tự động khi chạy lần đầu để bạn có thể bắt đầu viết ngay lập tức.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Zensical

Soạn thảo bằng Markdown

Viết tài liệu trong các tệp Markdown thuần túy và hiển thị chúng dưới dạng một trang web tài liệu hoàn chỉnh, có thể điều hướng đầy đủ.

Server xem trước trực tiếp

Máy chủ phát triển tích hợp sẵn sẽ tải lại tài liệu trên trình duyệt ngay khi các tệp nguồn được lưu, giúp việc chỉnh sửa nhanh chóng và tức thì.

Tìm kiếm toàn văn

Tìm kiếm phía máy khách tích hợp sẵn lập chỉ mục tất cả các trang tài liệu để người đọc có thể tìm thấy nội dung ngay lập tức mà không cần bất kỳ cơ sở hạ tầng phía máy chủ nào.

Khả năng tương thích với MkDocs

Đọc các tệp cấu hình mkdocs.yml hiện có, cho phép các nhóm di chuyển từ MkDocs mà không cần viết lại cấu hình của họ.

Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Quốc tế hóa hoàn chỉnh trên hơn 60 ngôn ngữ cho tài liệu phục vụ khán giả toàn cầu bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ.

Dự án khởi đầu khi chạy lần đầu

Tự động khởi tạo một dự án tài liệu mẫu khi triển khai lần đầu để bạn có thể bắt đầu viết và tùy chỉnh ngay lập tức.

Tại sao lại chạy Zensical trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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