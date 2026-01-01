Zensical là một nền tảng tài liệu hiện đại được tạo bởi đội ngũ đằng sau Material for MkDocs. Nó tạo ra các trang web tài liệu được trau chuốt, có thể tìm kiếm từ các tệp nguồn Markdown và phục vụ chúng bằng một máy chủ xem trước trực tiếp tích hợp — do đó, các thay đổi đối với tài liệu của bạn sẽ hiển thị ngay lập tức trong trình duyệt. Nó hỗ trợ cả định dạng zensical.toml gốc của riêng nó và các tệp cấu hình mkdocs.yml hiện có, giúp việc di chuyển từ MkDocs trở nên đơn giản.

Tự host Zensical trên VPS của riêng bạn có nghĩa là tài liệu của bạn nằm trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, không có phí theo trang, không theo dõi người đọc và không phụ thuộc vào dịch vụ lưu trữ tài liệu của bên thứ ba. Một dự án khởi đầu được tạo tự động khi chạy lần đầu để bạn có thể bắt đầu viết ngay lập tức.