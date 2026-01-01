Triển khai Zensical với cài đặt một nhấp.
Nền tảng tài liệu tự host, xây dựng và cung cấp các tài liệu dự án đẹp mắt dựa trên Markdown với tính năng xem trước trực tiếp.
Chọn gói VPS cho Zensical
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Zensical
Zensical là một nền tảng tài liệu hiện đại được tạo bởi đội ngũ đằng sau Material for MkDocs. Nó tạo ra các trang web tài liệu được trau chuốt, có thể tìm kiếm từ các tệp nguồn Markdown và phục vụ chúng bằng một máy chủ xem trước trực tiếp tích hợp — do đó, các thay đổi đối với tài liệu của bạn sẽ hiển thị ngay lập tức trong trình duyệt. Nó hỗ trợ cả định dạng
zensical.toml gốc của riêng nó và các tệp cấu hình
mkdocs.yml hiện có, giúp việc di chuyển từ MkDocs trở nên đơn giản.
Tự host Zensical trên VPS của riêng bạn có nghĩa là tài liệu của bạn nằm trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, không có phí theo trang, không theo dõi người đọc và không phụ thuộc vào dịch vụ lưu trữ tài liệu của bên thứ ba. Một dự án khởi đầu được tạo tự động khi chạy lần đầu để bạn có thể bắt đầu viết ngay lập tức.
Các tính năng chính của Zensical
Soạn thảo bằng Markdown
Viết tài liệu trong các tệp Markdown thuần túy và hiển thị chúng dưới dạng một trang web tài liệu hoàn chỉnh, có thể điều hướng đầy đủ.
Server xem trước trực tiếp
Máy chủ phát triển tích hợp sẵn sẽ tải lại tài liệu trên trình duyệt ngay khi các tệp nguồn được lưu, giúp việc chỉnh sửa nhanh chóng và tức thì.
Tìm kiếm toàn văn
Tìm kiếm phía máy khách tích hợp sẵn lập chỉ mục tất cả các trang tài liệu để người đọc có thể tìm thấy nội dung ngay lập tức mà không cần bất kỳ cơ sở hạ tầng phía máy chủ nào.
Khả năng tương thích với MkDocs
Đọc các tệp cấu hình
mkdocs.yml hiện có, cho phép các nhóm di chuyển từ MkDocs mà không cần viết lại cấu hình của họ.
Hỗ trợ đa ngôn ngữ
Quốc tế hóa hoàn chỉnh trên hơn 60 ngôn ngữ cho tài liệu phục vụ khán giả toàn cầu bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ.
Dự án khởi đầu khi chạy lần đầu
Tự động khởi tạo một dự án tài liệu mẫu khi triển khai lần đầu để bạn có thể bắt đầu viết và tùy chỉnh ngay lập tức.
Tại sao lại chạy Zensical trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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