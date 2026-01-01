Notifuse là một nền tảng email mã nguồn mở, tự lưu trữ, tích hợp các chiến dịch marketing và gửi email giao dịch vào một hệ thống duy nhất. Không giống như các dịch vụ dựa trên đăng ký như Mailchimp hoặc Brevo, Notifuse chạy trên máy chủ của riêng bạn, loại bỏ phí theo từng email và giữ cho dữ liệu người đăng ký của bạn hoàn toàn riêng tư và nằm trong tầm kiểm soát của bạn.

Nền tảng này hỗ trợ nhiều nhà cung cấp email bao gồm Amazon SES, Mailgun và Postmark, để bạn có thể định tuyến tin nhắn thông qua bất kỳ backend nào phù hợp với yêu cầu về chi phí và khả năng gửi của bạn. Trình chỉnh sửa chiến dịch kéo và thả, phân khúc đối tượng, theo dõi lượt mở và nhấp, cùng với REST API cho các email giao dịch có lập trình cung cấp cho cả nhà tiếp thị và nhà phát triển mọi thứ họ cần từ một triển khai tự lưu trữ duy nhất.