Triển khai Notifuse với một nhấp cài đặt.
Nền tảng email tự host cho các chiến dịch marketing và email giao dịch với khả năng phân phối đa nhà cung cấp.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Notifuse
Notifuse là một nền tảng email mã nguồn mở, tự lưu trữ, tích hợp các chiến dịch marketing và gửi email giao dịch vào một hệ thống duy nhất. Không giống như các dịch vụ dựa trên đăng ký như Mailchimp hoặc Brevo, Notifuse chạy trên máy chủ của riêng bạn, loại bỏ phí theo từng email và giữ cho dữ liệu người đăng ký của bạn hoàn toàn riêng tư và nằm trong tầm kiểm soát của bạn.
Nền tảng này hỗ trợ nhiều nhà cung cấp email bao gồm Amazon SES, Mailgun và Postmark, để bạn có thể định tuyến tin nhắn thông qua bất kỳ backend nào phù hợp với yêu cầu về chi phí và khả năng gửi của bạn. Trình chỉnh sửa chiến dịch kéo và thả, phân khúc đối tượng, theo dõi lượt mở và nhấp, cùng với REST API cho các email giao dịch có lập trình cung cấp cho cả nhà tiếp thị và nhà phát triển mọi thứ họ cần từ một triển khai tự lưu trữ duy nhất.
Các tính năng chính của Notifuse
Trình chỉnh sửa chiến dịch
Xây dựng chiến dịch email với trình chỉnh sửa trực quan kéo và thả, bao gồm A/B testing, lên lịch và xem trước theo thời gian thực.
API email giao dịch
Gửi email được kích hoạt theo sự kiện bằng lập trình qua REST API với Liquid templating để tạo nội dung động được cá nhân hóa.
Giao hàng đa nhà cung cấp
Định tuyến email qua Amazon SES, Mailgun, Postmark, hoặc bất kỳ nhà cung cấp SMTP nào mà không cần thay đổi mẫu hoặc quy trình làm việc.
Phân đoạn người đăng ký
Nhắm mục tiêu các chiến dịch đến các phân khúc đối tượng cụ thể dựa trên thuộc tính người đăng ký và lịch sử tương tác trước đây.
Theo dõi lượt mở và lượt nhấp
Đo lường hiệu suất chiến dịch với tỷ lệ mở chi tiết, theo dõi lượt nhấp và phân tích khả năng gửi được tích hợp vào bảng điều khiển.
Tại sao lại chạy Notifuse trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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