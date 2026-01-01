Giảm giá lên đến 69% cho Komari

Triển khai Komari với 1 nhấp.

Bảng điều khiển giám sát máy chủ tự host gọn nhẹ với khả năng thu thập dữ liệu dựa trên agent và số liệu thời gian thực.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Komari với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho Komari

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Komari

Komari là một công cụ giám sát máy chủ mã nguồn mở, nhẹ, được xây dựng cho những người tự host cần khả năng hiển thị theo thời gian thực về cơ sở hạ tầng của họ mà không phải chịu chi phí phát sinh của các nền tảng giám sát cấp doanh nghiệp. Nó sử dụng một tác nhân nhỏ được cài đặt trên mỗi máy chủ được giám sát để thu thập các chỉ số CPU, bộ nhớ, ổ đĩa và mạng, sau đó được hiển thị trên một bảng điều khiển web gọn gàng.

Vì Komari được tự host, tất cả dữ liệu đo từ xa của máy chủ của bạn vẫn nằm trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn mà không có dữ liệu nào được gửi đến các dịch vụ của bên thứ ba. Thiết kế dựa trên SQLite có nghĩa là không có sự phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu bên ngoài, giúp triển khai nhanh chóng và dễ dàng bảo trì ngay cả đối với các nhóm nhỏ và người vận hành độc lập.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Komari

Giám sát dựa trên tác nhân

Cài đặt tác nhân Komari gọn nhẹ trên bất kỳ máy chủ nào để thu thập và truyền tải số liệu về bảng điều khiển trung tâm của bạn.

Số liệu thời gian thực

Xem mức sử dụng CPU, mức tiêu thụ bộ nhớ, I/O đĩa và thông lượng mạng được cập nhật trực tiếp trong giao diện web.

Dashboard đa máy chủ

Giám sát tất cả các máy chủ của bạn từ một bảng điều khiển tập trung, với mỗi tác nhân báo cáo độc lập cho máy chủ trung tâm.

Không phụ thuộc bên ngoài

Lưu trữ SQLite có nghĩa là không cần quản lý dịch vụ cơ sở dữ liệu riêng biệt — chỉ cần container và một ổ đĩa dữ liệu bền vững.

Hỗ trợ giao diện tùy chỉnh

Cá nhân hóa giao diện bảng điều khiển để phù hợp với sở thích của bạn hoặc thương hiệu của tổ chức.

Tại sao lại chạy Komari trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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