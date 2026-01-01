Triển khai Komari với 1 nhấp.
Bảng điều khiển giám sát máy chủ tự host gọn nhẹ với khả năng thu thập dữ liệu dựa trên agent và số liệu thời gian thực.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Komari
Komari là một công cụ giám sát máy chủ mã nguồn mở, nhẹ, được xây dựng cho những người tự host cần khả năng hiển thị theo thời gian thực về cơ sở hạ tầng của họ mà không phải chịu chi phí phát sinh của các nền tảng giám sát cấp doanh nghiệp. Nó sử dụng một tác nhân nhỏ được cài đặt trên mỗi máy chủ được giám sát để thu thập các chỉ số CPU, bộ nhớ, ổ đĩa và mạng, sau đó được hiển thị trên một bảng điều khiển web gọn gàng.
Vì Komari được tự host, tất cả dữ liệu đo từ xa của máy chủ của bạn vẫn nằm trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn mà không có dữ liệu nào được gửi đến các dịch vụ của bên thứ ba. Thiết kế dựa trên SQLite có nghĩa là không có sự phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu bên ngoài, giúp triển khai nhanh chóng và dễ dàng bảo trì ngay cả đối với các nhóm nhỏ và người vận hành độc lập.
Các tính năng chính của Komari
Giám sát dựa trên tác nhân
Cài đặt tác nhân Komari gọn nhẹ trên bất kỳ máy chủ nào để thu thập và truyền tải số liệu về bảng điều khiển trung tâm của bạn.
Số liệu thời gian thực
Xem mức sử dụng CPU, mức tiêu thụ bộ nhớ, I/O đĩa và thông lượng mạng được cập nhật trực tiếp trong giao diện web.
Dashboard đa máy chủ
Giám sát tất cả các máy chủ của bạn từ một bảng điều khiển tập trung, với mỗi tác nhân báo cáo độc lập cho máy chủ trung tâm.
Không phụ thuộc bên ngoài
Lưu trữ SQLite có nghĩa là không cần quản lý dịch vụ cơ sở dữ liệu riêng biệt — chỉ cần container và một ổ đĩa dữ liệu bền vững.
Hỗ trợ giao diện tùy chỉnh
Cá nhân hóa giao diện bảng điều khiển để phù hợp với sở thích của bạn hoặc thương hiệu của tổ chức.
Tại sao lại chạy Komari trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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