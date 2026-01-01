Komari là một công cụ giám sát máy chủ mã nguồn mở, nhẹ, được xây dựng cho những người tự host cần khả năng hiển thị theo thời gian thực về cơ sở hạ tầng của họ mà không phải chịu chi phí phát sinh của các nền tảng giám sát cấp doanh nghiệp. Nó sử dụng một tác nhân nhỏ được cài đặt trên mỗi máy chủ được giám sát để thu thập các chỉ số CPU, bộ nhớ, ổ đĩa và mạng, sau đó được hiển thị trên một bảng điều khiển web gọn gàng.

Vì Komari được tự host, tất cả dữ liệu đo từ xa của máy chủ của bạn vẫn nằm trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn mà không có dữ liệu nào được gửi đến các dịch vụ của bên thứ ba. Thiết kế dựa trên SQLite có nghĩa là không có sự phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu bên ngoài, giúp triển khai nhanh chóng và dễ dàng bảo trì ngay cả đối với các nhóm nhỏ và người vận hành độc lập.