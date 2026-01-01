Agenta là một nền tảng LLMOps đầu cuối hợp nhất các quy trình làm việc để triển khai các ứng dụng LLM sản xuất. Các nhóm sử dụng nó để lặp lại trên các prompts trong một môi trường thử nghiệm song song, quản lý phiên bản cấu hình, chạy các đánh giá tự động dựa trên bộ dữ liệu thử nghiệm và theo dõi các yêu cầu trực tiếp với khả năng quan sát đầy đủ — tất cả từ cùng một giao diện.

Tự host trên VPS của riêng bạn giúp giữ các prompts, bộ dữ liệu đánh giá và dữ liệu theo dõi bên trong cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Không có phí theo chỗ ngồi, không có hạn ngạch token trên các dấu vết và hoàn toàn tự do tích hợp bất kỳ nhà cung cấp LLM nào thông qua SDK và dịch vụ proxy đi kèm.