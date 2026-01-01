Triển khai Agenta với cài đặt 1 nhấp.
Nền tảng LLMOps mã nguồn mở kết hợp prompt engineering, đánh giá và observability trong một không gian làm việc hợp nhất.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Agenta
Agenta là một nền tảng LLMOps đầu cuối hợp nhất các quy trình làm việc để triển khai các ứng dụng LLM sản xuất. Các nhóm sử dụng nó để lặp lại trên các prompts trong một môi trường thử nghiệm song song, quản lý phiên bản cấu hình, chạy các đánh giá tự động dựa trên bộ dữ liệu thử nghiệm và theo dõi các yêu cầu trực tiếp với khả năng quan sát đầy đủ — tất cả từ cùng một giao diện.
Tự host trên VPS của riêng bạn giúp giữ các prompts, bộ dữ liệu đánh giá và dữ liệu theo dõi bên trong cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Không có phí theo chỗ ngồi, không có hạn ngạch token trên các dấu vết và hoàn toàn tự do tích hợp bất kỳ nhà cung cấp LLM nào thông qua SDK và dịch vụ proxy đi kèm.
Các tính năng chính của Agenta
Sân chơi Prompt
So sánh các lời nhắc cạnh nhau trên các mô hình và tham số trong một môi trường thử nghiệm trực quan, sau đó nâng cấp các biến thể chiến thắng lên các cấu hình đã được lập phiên bản.
Đánh giá tự động
Chạy các lời nhắc trên các bộ kiểm thử bằng cách sử dụng các trình đánh giá tích hợp hoặc mã tùy chỉnh để chấm điểm độ chính xác, độ tương đồng và các hồi quy trước khi triển khai.
Khả năng quan sát LLM
Theo dõi mọi yêu cầu thông qua các span lồng nhau với đầy đủ các chỉ số về đầu vào, đầu ra, độ trễ và chi phí cho bất kỳ nhà cung cấp hoặc framework LLM nào.
Lập phiên bản Prompt
Quản lý cấu hình lời nhắc dưới dạng các tạo phẩm được lập phiên bản với các môi trường, khôi phục và một kho lưu trữ tách rời các lời nhắc khỏi mã ứng dụng.
Độc lập với framework
SDKs và truy vết tương thích OpenTelemetry tích hợp với LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic, và bất kỳ LLM stack nào khác.
Tại sao lại chạy Agenta trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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