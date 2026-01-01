Hugo là trình tạo trang web tĩnh nhanh nhất thế giới, được viết bằng Go và có khả năng xây dựng các trang web hoàn chỉnh chỉ trong vài mili giây. Nó cung cấp năng lượng cho các cổng tài liệu, trang web tiếp thị, blog cá nhân và tài sản web của doanh nghiệp cho các nhóm từ các nhà phát triển cá nhân đến các tổ chức lớn như Kubernetes, Netlify và Let's Encrypt.

Tự host Hugo trên VPS của riêng bạn mang đến cho bạn một môi trường phát triển bền vững có thể truy cập từ mọi nơi — lý tưởng cho các nhóm phân tán, quy trình xây dựng tự động và môi trường staging. Cấu trúc trang web, cấu hình chủ đề và nội dung của bạn luôn có sẵn thông qua SSH mà không cần dựa vào bất kỳ dịch vụ hosting bên thứ ba nào.