Triển khai Hugo với một nhấp cài đặt.
Trình tạo trang tĩnh nhanh nhất thế giới để xây dựng các trang web tài liệu, blog và hồ sơ năng lực.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Hugo
Hugo là trình tạo trang web tĩnh nhanh nhất thế giới, được viết bằng Go và có khả năng xây dựng các trang web hoàn chỉnh chỉ trong vài mili giây. Nó cung cấp năng lượng cho các cổng tài liệu, trang web tiếp thị, blog cá nhân và tài sản web của doanh nghiệp cho các nhóm từ các nhà phát triển cá nhân đến các tổ chức lớn như Kubernetes, Netlify và Let's Encrypt.
Tự host Hugo trên VPS của riêng bạn mang đến cho bạn một môi trường phát triển bền vững có thể truy cập từ mọi nơi — lý tưởng cho các nhóm phân tán, quy trình xây dựng tự động và môi trường staging. Cấu trúc trang web, cấu hình chủ đề và nội dung của bạn luôn có sẵn thông qua SSH mà không cần dựa vào bất kỳ dịch vụ hosting bên thứ ba nào.
Các tính năng chính của Hugo
Thời gian build chỉ trong mili giây
Hugo xây dựng ngay cả các trang web lớn với hàng nghìn trang chỉ trong vòng chưa đầy một giây, nhanh hơn đáng kể so với các trình tạo dựa trên JavaScript.
Không phụ thuộc
Hugo được phân phối dưới dạng một tệp nhị phân duy nhất không có phụ thuộc thời gian chạy, loại bỏ xung đột phiên bản và đơn giản hóa quy trình triển khai.
Asset Pipeline tích hợp sẵn
Xử lý hình ảnh gốc, JavaScript bundling, Sass compilation và hỗ trợ TailwindCSS mà không cần thêm công cụ xây dựng.
Máy chủ tải lại trực tiếp
Máy chủ phát triển nhúng phản ánh ngay lập tức các thay đổi về nội dung và thiết kế, đẩy nhanh quá trình lặp lại trong quá trình phát triển trang web.
Hỗ trợ đa ngôn ngữ
i18n tích hợp sẵn với nội dung, URL và menu theo từng ngôn ngữ giúp việc xây dựng các trang web đa ngôn ngữ trở nên đơn giản mà không cần plugin.
Tại sao lại chạy Hugo trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
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