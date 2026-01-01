Triển khai Infisical với cài đặt một cú nhấp.
Trình quản lý bí mật mã nguồn mở để đồng bộ hóa biến môi trường và khóa API trên mọi dự án và môi trường.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Infisical
Infisical là một nền tảng quản lý bí mật mã nguồn mở thay thế các tệp .env phân tán và thông tin đăng nhập được mã hóa cứng bằng một nguồn thông tin đáng tin cậy duy nhất có thể kiểm tra được. Nền tảng này cung cấp giao diện web UI, CLI và tích hợp SDK rõ ràng để lưu trữ, đồng bộ hóa và xoay vòng bí mật trên các môi trường phát triển, thử nghiệm và sản xuất mà không bao giờ cam kết các giá trị nhạy cảm vào hệ thống kiểm soát mã nguồn.
Tự lưu trữ Infisical có nghĩa là các khóa API, mật khẩu cơ sở dữ liệu và mã thông báo dịch vụ của bạn không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Bạn nhận được nhật ký kiểm tra đầy đủ, kiểm soát truy cập dựa trên vai trò và quản lý phiên bản bí mật trên phần cứng mà bạn kiểm soát — mà không có phí theo chỗ ngồi và không có rủi ro vi phạm từ bên thứ ba làm lộ thông tin đăng nhập của bạn.
Các tính năng chính của Infisical
Kho bí mật tập trung
Lưu trữ tất cả các biến môi trường trên mọi dự án và môi trường ở một nơi với tính năng phân tách dự án và môi trường được tích hợp sẵn.
Nhật ký kiểm toán đầy đủ
Mọi thao tác đọc, ghi và xóa bí mật đều được ghi lại với dấu thời gian và thông tin người dùng để tuân thủ quy định và ứng phó sự cố.
Tích hợp CLI và SDK
Tiêm các bí mật vào bất kỳ tiến trình nào trong thời gian chạy thông qua CLI hoặc các SDK gốc cho Node.js, Python, Go, Ruby và nhiều hơn nữa mà không cần sửa đổi mã ứng dụng.
Lập phiên bản bí mật
Mọi thay đổi đối với một bí mật đều được lập phiên bản, cho phép khôi phục về bất kỳ giá trị trước đó nào khi một triển khai lỗi cần được đảo ngược nhanh chóng.
Hỗ trợ CI/CD Pipeline
Tích hợp gốc với GitHub Actions, GitLab CI, Docker và Kubernetes giúp loại bỏ nhu cầu lưu trữ thông tin bí mật dưới dạng biến pipeline văn bản thuần túy.
Tại sao lại chạy Infisical trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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