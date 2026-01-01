Giảm giá lên đến 69% cho Infisical

Triển khai Infisical với cài đặt một cú nhấp.

Trình quản lý bí mật mã nguồn mở để đồng bộ hóa biến môi trường và khóa API trên mọi dự án và môi trường.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Infisical với cài đặt một cú nhấp.

Chọn gói VPS cho Infisical

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Infisical

Infisical là một nền tảng quản lý bí mật mã nguồn mở thay thế các tệp .env phân tán và thông tin đăng nhập được mã hóa cứng bằng một nguồn thông tin đáng tin cậy duy nhất có thể kiểm tra được. Nền tảng này cung cấp giao diện web UI, CLI và tích hợp SDK rõ ràng để lưu trữ, đồng bộ hóa và xoay vòng bí mật trên các môi trường phát triển, thử nghiệm và sản xuất mà không bao giờ cam kết các giá trị nhạy cảm vào hệ thống kiểm soát mã nguồn.

Tự lưu trữ Infisical có nghĩa là các khóa API, mật khẩu cơ sở dữ liệu và mã thông báo dịch vụ của bạn không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Bạn nhận được nhật ký kiểm tra đầy đủ, kiểm soát truy cập dựa trên vai trò và quản lý phiên bản bí mật trên phần cứng mà bạn kiểm soát — mà không có phí theo chỗ ngồi và không có rủi ro vi phạm từ bên thứ ba làm lộ thông tin đăng nhập của bạn.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Infisical

Kho bí mật tập trung

Lưu trữ tất cả các biến môi trường trên mọi dự án và môi trường ở một nơi với tính năng phân tách dự án và môi trường được tích hợp sẵn.

Nhật ký kiểm toán đầy đủ

Mọi thao tác đọc, ghi và xóa bí mật đều được ghi lại với dấu thời gian và thông tin người dùng để tuân thủ quy định và ứng phó sự cố.

Tích hợp CLI và SDK

Tiêm các bí mật vào bất kỳ tiến trình nào trong thời gian chạy thông qua CLI hoặc các SDK gốc cho Node.js, Python, Go, Ruby và nhiều hơn nữa mà không cần sửa đổi mã ứng dụng.

Lập phiên bản bí mật

Mọi thay đổi đối với một bí mật đều được lập phiên bản, cho phép khôi phục về bất kỳ giá trị trước đó nào khi một triển khai lỗi cần được đảo ngược nhanh chóng.

Hỗ trợ CI/CD Pipeline

Tích hợp gốc với GitHub Actions, GitLab CI, Docker và Kubernetes giúp loại bỏ nhu cầu lưu trữ thông tin bí mật dưới dạng biến pipeline văn bản thuần túy.

Tại sao lại chạy Infisical trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

Đang kiểm tra...

Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀

Noel
Noel

Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.

Omkar
Omkar

Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.

Sylvain
Sylvain

Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.

Martin K
Martin K

Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.

30 ngày đảm bảo hoàn tiền

Dùng thử mà không lo rủi ro với 30 ngày đảm bảo hoàn tiền của chúng tôi. Xem chính sách hoàn tiền để biết thêm chi tiết.

Bắt đầu

Khám phá thêm các ứng dụng để triển khai

Vaultwarden

Vaultwarden

Vaultwarden là một trình quản lý mật khẩu gọn nhẹ, tự lưu trữ, tương thích với Bitwarden

Chọn
2FAuth

2FAuth

Trình quản lý mã xác thực hai yếu tố tự lưu trữ cho web và thiết bị di động

Chọn
Authentik

Authentik

Nhà cung cấp dịch vụ nhận dạng mã nguồn mở tập trung vào tính linh hoạt và đa năng

Chọn
Xem tất cả các ứng dụng

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn

Trang web này sử dụng cookie cần thiết để trang web hoạt động bình thường và để lấy dữ liệu về cách bạn tương tác với trang web, cũng như cho mục đích tiếp thị. Bằng cách chấp nhận, bạn đồng ý lưu cookie trên thiết bị cho quảng cáo mục tiêu, cá nhân hóa và phân tích như được mô tả trong Chính sách cookie của chúng tôi.