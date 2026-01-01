Infisical là một nền tảng quản lý bí mật mã nguồn mở thay thế các tệp .env phân tán và thông tin đăng nhập được mã hóa cứng bằng một nguồn thông tin đáng tin cậy duy nhất có thể kiểm tra được. Nền tảng này cung cấp giao diện web UI, CLI và tích hợp SDK rõ ràng để lưu trữ, đồng bộ hóa và xoay vòng bí mật trên các môi trường phát triển, thử nghiệm và sản xuất mà không bao giờ cam kết các giá trị nhạy cảm vào hệ thống kiểm soát mã nguồn.

Tự lưu trữ Infisical có nghĩa là các khóa API, mật khẩu cơ sở dữ liệu và mã thông báo dịch vụ của bạn không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Bạn nhận được nhật ký kiểm tra đầy đủ, kiểm soát truy cập dựa trên vai trò và quản lý phiên bản bí mật trên phần cứng mà bạn kiểm soát — mà không có phí theo chỗ ngồi và không có rủi ro vi phạm từ bên thứ ba làm lộ thông tin đăng nhập của bạn.