Kill Bill là một nền tảng thanh toán và lập hóa đơn mã nguồn mở đã được kiểm chứng qua thực tế, được các công ty xử lý hàng triệu hóa đơn mỗi tháng sử dụng trong môi trường sản xuất. Nó xử lý toàn bộ chu trình kiếm tiền — quản lý danh mục, đăng ký, lập hóa đơn định kỳ, thuế và định tuyến thanh toán — thông qua một kiến trúc pluggable cho phép bạn kết hợp các cổng thanh toán, công cụ tính thuế và nhà cung cấp phân tích mà không cần viết lại logic nghiệp vụ.

Tự host Kill Bill giúp bạn kiểm soát hoàn toàn siêu dữ liệu thanh toán của khách hàng, lịch sử đăng ký và quy tắc định giá, không có phí trên mỗi giao dịch hay bị khóa nhà cung cấp. Giao diện người dùng quản trị Kaui đi kèm cung cấp cho các đội tài chính và hỗ trợ một bảng điều khiển web để quản lý tài khoản, hóa đơn, hoàn tiền và thay đổi gói mà không cần viết một lệnh gọi API nào.