Giảm giá lên đến 69% cho Kill Bill

Triển khai Kill Bill với cài đặt một nhấp.

Nền tảng lập hóa đơn đăng ký và thanh toán mã nguồn mở dành cho SaaS, các sàn giao dịch và doanh nghiệp dựa trên mức sử dụng.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Kill Bill với cài đặt một nhấp.

Chọn gói VPS cho Kill Bill

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Kill Bill

Kill Bill là một nền tảng thanh toán và lập hóa đơn mã nguồn mở đã được kiểm chứng qua thực tế, được các công ty xử lý hàng triệu hóa đơn mỗi tháng sử dụng trong môi trường sản xuất. Nó xử lý toàn bộ chu trình kiếm tiền — quản lý danh mục, đăng ký, lập hóa đơn định kỳ, thuế và định tuyến thanh toán — thông qua một kiến trúc pluggable cho phép bạn kết hợp các cổng thanh toán, công cụ tính thuế và nhà cung cấp phân tích mà không cần viết lại logic nghiệp vụ.

Tự host Kill Bill giúp bạn kiểm soát hoàn toàn siêu dữ liệu thanh toán của khách hàng, lịch sử đăng ký và quy tắc định giá, không có phí trên mỗi giao dịch hay bị khóa nhà cung cấp. Giao diện người dùng quản trị Kaui đi kèm cung cấp cho các đội tài chính và hỗ trợ một bảng điều khiển web để quản lý tài khoản, hóa đơn, hoàn tiền và thay đổi gói mà không cần viết một lệnh gọi API nào.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Kill Bill

Hệ thống đăng ký

Thử nghiệm mô hình, hợp đồng có thời hạn cố định, định giá kết hợp, và nâng cấp và hạ cấp danh mục phức tạp với việc phân bổ tỷ lệ được xử lý tự động.

Plugin cổng thanh toán

Định tuyến các khoản phí qua Stripe, Adyen, Braintree, PayPal và hàng chục nhà cung cấp khác sử dụng các plugin thanh toán có thể thay thế cho nhau.

Hóa đơn và thu hồi nợ

Tạo hóa đơn đúng hạn, thử lại các khoản thanh toán thất bại với các quy tắc nhắc nhở thanh toán có thể cấu hình, và thu hồi doanh thu mà không cần viết các tập lệnh tùy chỉnh.

Kaui admin console

Duyệt tài khoản, hoàn tiền, chỉnh sửa gói đăng ký và kiểm tra hóa đơn thông qua giao diện web chuyên dụng được xây dựng cho các đội ngũ hỗ trợ và tài chính.

REST API và plugins

API REST đầy đủ cùng với SDK plugin Java/Ruby cho phép bạn tích hợp Kill Bill với các CRM, công cụ tính thuế và công cụ phân tích mà không cần phân nhánh lõi.

Sẵn sàng Multi-tenant

Cách ly các thương hiệu, khu vực hoặc phân khúc khách hàng trong một phiên bản duy nhất bằng cách sử dụng tính năng đa người thuê tích hợp sẵn với các danh mục và thông tin đăng nhập riêng biệt.

Tại sao lại chạy Kill Bill trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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