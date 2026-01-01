Triển khai Kill Bill với cài đặt một nhấp.
Nền tảng lập hóa đơn đăng ký và thanh toán mã nguồn mở dành cho SaaS, các sàn giao dịch và doanh nghiệp dựa trên mức sử dụng.
Chọn gói VPS cho Kill Bill
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Kill Bill
Kill Bill là một nền tảng thanh toán và lập hóa đơn mã nguồn mở đã được kiểm chứng qua thực tế, được các công ty xử lý hàng triệu hóa đơn mỗi tháng sử dụng trong môi trường sản xuất. Nó xử lý toàn bộ chu trình kiếm tiền — quản lý danh mục, đăng ký, lập hóa đơn định kỳ, thuế và định tuyến thanh toán — thông qua một kiến trúc pluggable cho phép bạn kết hợp các cổng thanh toán, công cụ tính thuế và nhà cung cấp phân tích mà không cần viết lại logic nghiệp vụ.
Tự host Kill Bill giúp bạn kiểm soát hoàn toàn siêu dữ liệu thanh toán của khách hàng, lịch sử đăng ký và quy tắc định giá, không có phí trên mỗi giao dịch hay bị khóa nhà cung cấp. Giao diện người dùng quản trị Kaui đi kèm cung cấp cho các đội tài chính và hỗ trợ một bảng điều khiển web để quản lý tài khoản, hóa đơn, hoàn tiền và thay đổi gói mà không cần viết một lệnh gọi API nào.
Các tính năng chính của Kill Bill
Hệ thống đăng ký
Thử nghiệm mô hình, hợp đồng có thời hạn cố định, định giá kết hợp, và nâng cấp và hạ cấp danh mục phức tạp với việc phân bổ tỷ lệ được xử lý tự động.
Plugin cổng thanh toán
Định tuyến các khoản phí qua Stripe, Adyen, Braintree, PayPal và hàng chục nhà cung cấp khác sử dụng các plugin thanh toán có thể thay thế cho nhau.
Hóa đơn và thu hồi nợ
Tạo hóa đơn đúng hạn, thử lại các khoản thanh toán thất bại với các quy tắc nhắc nhở thanh toán có thể cấu hình, và thu hồi doanh thu mà không cần viết các tập lệnh tùy chỉnh.
Kaui admin console
Duyệt tài khoản, hoàn tiền, chỉnh sửa gói đăng ký và kiểm tra hóa đơn thông qua giao diện web chuyên dụng được xây dựng cho các đội ngũ hỗ trợ và tài chính.
REST API và plugins
API REST đầy đủ cùng với SDK plugin Java/Ruby cho phép bạn tích hợp Kill Bill với các CRM, công cụ tính thuế và công cụ phân tích mà không cần phân nhánh lõi.
Sẵn sàng Multi-tenant
Cách ly các thương hiệu, khu vực hoặc phân khúc khách hàng trong một phiên bản duy nhất bằng cách sử dụng tính năng đa người thuê tích hợp sẵn với các danh mục và thông tin đăng nhập riêng biệt.
Tại sao lại chạy Kill Bill trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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