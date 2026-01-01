Triển khai Loomio với 1 nhấp cài đặt.
Nền tảng ra quyết định hợp tác mã nguồn mở dành cho các nhóm để thảo luận đề xuất, chạy các cuộc thăm dò ý kiến và cùng nhau đưa ra quyết định.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Loomio
Loomio là một nền tảng mã nguồn mở được xây dựng chuyên biệt cho việc ra quyết định hợp tác. Các nhóm có thể tổ chức các cuộc thảo luận có cấu trúc, tạo đề xuất, thực hiện các cuộc thăm dò và ghi lại kết quả — tất cả ở một nơi. Không giống như các công cụ trò chuyện thông thường, Loomio giữ cho các cuộc trò chuyện tập trung vào việc đi đến các quyết định rõ ràng, làm cho nó trở nên lý tưởng cho các hợp tác xã, tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức cộng đồng và các nhóm phân tán.
Tự host Loomio trên VPS của riêng bạn giúp dữ liệu thành viên hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn, không có phí mỗi người dùng và không phụ thuộc vào dịch vụ của bên thứ ba. Việc triển khai này bao gồm ứng dụng web Rails đầy đủ, trình xử lý nền Sidekiq, cơ sở dữ liệu PostgreSQL, hàng đợi Redis và máy chủ Hocuspocus để chỉnh sửa tài liệu cộng tác theo thời gian thực.
Các tính năng chính của Loomio
Đề xuất có cấu trúc
Tạo các đề xuất có giới hạn thời gian với các tùy chọn đồng ý, không đồng ý, bỏ phiếu trắng và chặn để các nhóm có thể đưa ra các quyết định có trách nhiệm với một dấu vết kiểm toán rõ ràng.
Thăm dò ý kiến linh hoạt
Tổ chức bỏ phiếu xếp hạng, bỏ phiếu chấm điểm, thăm dò ý kiến theo điểm và thăm dò thời gian họp để thu thập ý kiến nhóm chi tiết, vượt ra ngoài các câu hỏi có/không đơn giản.
Thảo luận theo luồng
Giữ các cuộc trò chuyện được sắp xếp với các bình luận theo luồng và phản ứng theo ngữ cảnh, để ngữ cảnh quan trọng không bao giờ bị mất trong một kênh trò chuyện bận rộn.
Cộng tác thời gian thực
Chỉnh sửa cộng tác văn bản đề xuất và các luồng thảo luận theo thời gian thực bằng cách sử dụng máy chủ Hocuspocus tích hợp, mà không yêu cầu trình chỉnh sửa của bên thứ ba.
Nhóm con và quyền hạn
Tổ chức thành viên thành các nhóm con với cài đặt quyền riêng tư và vai trò độc lập, hỗ trợ các cấu trúc tổ chức phức tạp trong một cài đặt duy nhất.
Tại sao lại chạy Loomio trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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