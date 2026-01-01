Loomio là một nền tảng mã nguồn mở được xây dựng chuyên biệt cho việc ra quyết định hợp tác. Các nhóm có thể tổ chức các cuộc thảo luận có cấu trúc, tạo đề xuất, thực hiện các cuộc thăm dò và ghi lại kết quả — tất cả ở một nơi. Không giống như các công cụ trò chuyện thông thường, Loomio giữ cho các cuộc trò chuyện tập trung vào việc đi đến các quyết định rõ ràng, làm cho nó trở nên lý tưởng cho các hợp tác xã, tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức cộng đồng và các nhóm phân tán.

Tự host Loomio trên VPS của riêng bạn giúp dữ liệu thành viên hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn, không có phí mỗi người dùng và không phụ thuộc vào dịch vụ của bên thứ ba. Việc triển khai này bao gồm ứng dụng web Rails đầy đủ, trình xử lý nền Sidekiq, cơ sở dữ liệu PostgreSQL, hàng đợi Redis và máy chủ Hocuspocus để chỉnh sửa tài liệu cộng tác theo thời gian thực.