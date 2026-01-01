Casdoor là một nền tảng Quản lý danh tính và truy cập (IAM) mã nguồn mở hoạt động như một máy chủ xác thực tập trung cho các ứng dụng của bạn. Được xây dựng với sự hỗ trợ sẵn có cho OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML và LDAP, nó cho phép bất kỳ ứng dụng nào ủy quyền đăng nhập người dùng cho một dịch vụ đáng tin cậy duy nhất — loại bỏ các hệ thống đăng nhập riêng cho từng ứng dụng và cung cấp cho người dùng một bộ thông tin đăng nhập duy nhất trên toàn bộ hệ thống của bạn.

Việc tự host Casdoor giúp giữ thông tin đăng nhập và dữ liệu phiên của người dùng hoàn toàn dưới sự kiểm soát của bạn, không có phí theo người dùng và không bị khóa nhà cung cấp. Xác thực đa yếu tố tích hợp sẵn, tích hợp đăng nhập xã hội và quyền hạn chi tiết thông qua Casbin biến nó thành một nền tảng danh tính hoàn chỉnh cho các nhóm ở mọi quy mô.