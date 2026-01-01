Giảm giá lên đến 69% cho Casdoor

Triển khai Casdoor với 1 nhấp.

Nền tảng quản lý danh tính và truy cập mã nguồn mở với hỗ trợ OAuth 2.0, OIDC và SAML cho tính năng đăng nhập một lần tập trung.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900  đ /th
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Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai Casdoor với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho Casdoor

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Casdoor

Casdoor là một nền tảng Quản lý danh tính và truy cập (IAM) mã nguồn mở hoạt động như một máy chủ xác thực tập trung cho các ứng dụng của bạn. Được xây dựng với sự hỗ trợ sẵn có cho OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML và LDAP, nó cho phép bất kỳ ứng dụng nào ủy quyền đăng nhập người dùng cho một dịch vụ đáng tin cậy duy nhất — loại bỏ các hệ thống đăng nhập riêng cho từng ứng dụng và cung cấp cho người dùng một bộ thông tin đăng nhập duy nhất trên toàn bộ hệ thống của bạn.

Việc tự host Casdoor giúp giữ thông tin đăng nhập và dữ liệu phiên của người dùng hoàn toàn dưới sự kiểm soát của bạn, không có phí theo người dùng và không bị khóa nhà cung cấp. Xác thực đa yếu tố tích hợp sẵn, tích hợp đăng nhập xã hội và quyền hạn chi tiết thông qua Casbin biến nó thành một nền tảng danh tính hoàn chỉnh cho các nhóm ở mọi quy mô.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Casdoor

Giao thức SSO phổ quát

Hỗ trợ OAuth 2.0, OpenID Connect và SAML cho phép Casdoor hoạt động như một identity provider cho hầu hết mọi ứng dụng ngay lập tức.

Xác thực đa yếu tố

Áp dụng TOTP, khóa phần cứng WebAuthn, mã SMS hoặc Face ID trên tất cả các ứng dụng đã kết nối với các chính sách MFA cho từng ứng dụng.

Nhà cung cấp đăng nhập xã hội

Các trình kết nối tích hợp sẵn cho GitHub, Google, Microsoft và hàng chục nhà cung cấp khác cho phép người dùng đăng nhập bằng các tài khoản hiện có.

Kiểm soát truy cập chi tiết

Các chính sách ACL, RBAC và ABAC được hỗ trợ bởi Casbin kiểm soát chính xác người dùng và vai trò nào có thể truy cập tài nguyên nào trên toàn bộ hệ thống của bạn.

Hỗ trợ đa tổ chức

Quản lý nhiều tổ chức biệt lập với các nhóm người dùng, ứng dụng và chính sách riêng biệt từ một phiên bản Casdoor duy nhất.

Tại sao lại chạy Casdoor trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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