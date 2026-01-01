Triển khai Casdoor với 1 nhấp.
Nền tảng quản lý danh tính và truy cập mã nguồn mở với hỗ trợ OAuth 2.0, OIDC và SAML cho tính năng đăng nhập một lần tập trung.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Casdoor
Casdoor là một nền tảng Quản lý danh tính và truy cập (IAM) mã nguồn mở hoạt động như một máy chủ xác thực tập trung cho các ứng dụng của bạn. Được xây dựng với sự hỗ trợ sẵn có cho OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML và LDAP, nó cho phép bất kỳ ứng dụng nào ủy quyền đăng nhập người dùng cho một dịch vụ đáng tin cậy duy nhất — loại bỏ các hệ thống đăng nhập riêng cho từng ứng dụng và cung cấp cho người dùng một bộ thông tin đăng nhập duy nhất trên toàn bộ hệ thống của bạn.
Việc tự host Casdoor giúp giữ thông tin đăng nhập và dữ liệu phiên của người dùng hoàn toàn dưới sự kiểm soát của bạn, không có phí theo người dùng và không bị khóa nhà cung cấp. Xác thực đa yếu tố tích hợp sẵn, tích hợp đăng nhập xã hội và quyền hạn chi tiết thông qua Casbin biến nó thành một nền tảng danh tính hoàn chỉnh cho các nhóm ở mọi quy mô.
Các tính năng chính của Casdoor
Giao thức SSO phổ quát
Hỗ trợ OAuth 2.0, OpenID Connect và SAML cho phép Casdoor hoạt động như một identity provider cho hầu hết mọi ứng dụng ngay lập tức.
Xác thực đa yếu tố
Áp dụng TOTP, khóa phần cứng WebAuthn, mã SMS hoặc Face ID trên tất cả các ứng dụng đã kết nối với các chính sách MFA cho từng ứng dụng.
Nhà cung cấp đăng nhập xã hội
Các trình kết nối tích hợp sẵn cho GitHub, Google, Microsoft và hàng chục nhà cung cấp khác cho phép người dùng đăng nhập bằng các tài khoản hiện có.
Kiểm soát truy cập chi tiết
Các chính sách ACL, RBAC và ABAC được hỗ trợ bởi Casbin kiểm soát chính xác người dùng và vai trò nào có thể truy cập tài nguyên nào trên toàn bộ hệ thống của bạn.
Hỗ trợ đa tổ chức
Quản lý nhiều tổ chức biệt lập với các nhóm người dùng, ứng dụng và chính sách riêng biệt từ một phiên bản Casdoor duy nhất.
Tại sao lại chạy Casdoor trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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