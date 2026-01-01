Giảm giá lên đến 69% cho FreeScout

Triển khai FreeScout với 1 nhấp.

Hệ thống help desk và hộp thư dùng chung mã nguồn mở gọn nhẹ để hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp mà không tính phí theo từng nhân viên.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai FreeScout với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho FreeScout

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với FreeScout

FreeScout là một nền tảng help desk và hộp thư dùng chung mã nguồn mở, miễn phí, được xây dựng bằng PHP và Laravel, được thiết kế như một giải pháp thay thế tự lưu trữ cho Help Scout và Zendesk. Nó cung cấp một giao diện hỗ trợ chuyên nghiệp, quen thuộc với hỗ trợ nhiều hộp thư, phát hiện xung đột, trả lời đã lưu và tự động hóa quy trình làm việc — mọi thứ mà một nhóm cần để quản lý các yêu cầu của khách hàng một cách hiệu quả mà không phải trả phí đăng ký theo từng tác nhân.

Triển khai FreeScout trên VPS của bạn với MariaDB mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát dữ liệu đối với mọi cuộc trò chuyện với khách hàng, tác nhân và hộp thư không giới hạn, cùng quyền tự do mở rộng chức năng thông qua hệ thống module. Không có giá theo từng tác nhân, không giới hạn cuộc trò chuyện và không có rủi ro nhà cung cấp tăng chi phí hoặc ngừng dịch vụ.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của FreeScout

Hộp thư đến đã chia sẻ

Nhiều nhân viên cộng tác trên cùng một hộp thư với tính năng phát hiện xung đột, ngăn chặn các phản hồi trùng lặp tới cùng một khách hàng.

Tự động hóa quy trình làm việc

Tự động hóa các hành động lặp lại bằng các quy tắc tùy chỉnh — tự động gán phiếu ticket, gửi phản hồi mẫu và kích hoạt thông báo dựa trên các điều kiện.

Hỗ trợ nhiều Hộp thư

Quản lý các hộp thư riêng biệt cho các phòng ban, thương hiệu hoặc sản phẩm khác nhau từ một cài đặt FreeScout duy nhất.

Trả lời đã lưu

Xây dựng thư viện các mẫu phản hồi cho các câu hỏi thường gặp để các nhân viên có thể phản hồi chính xác và nhất quán chỉ trong vài giây.

Hệ thống Mô-đun

Mở rộng chức năng với các mô-đun cộng đồng cho trò chuyện trực tuyến, khảo sát mức độ hài lòng, cơ sở kiến thức và tích hợp bên thứ ba.

Tại sao lại chạy FreeScout trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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