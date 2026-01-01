Triển khai FreeScout với 1 nhấp.
Hệ thống help desk và hộp thư dùng chung mã nguồn mở gọn nhẹ để hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp mà không tính phí theo từng nhân viên.
Chọn gói VPS cho FreeScout
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với FreeScout
FreeScout là một nền tảng help desk và hộp thư dùng chung mã nguồn mở, miễn phí, được xây dựng bằng PHP và Laravel, được thiết kế như một giải pháp thay thế tự lưu trữ cho Help Scout và Zendesk. Nó cung cấp một giao diện hỗ trợ chuyên nghiệp, quen thuộc với hỗ trợ nhiều hộp thư, phát hiện xung đột, trả lời đã lưu và tự động hóa quy trình làm việc — mọi thứ mà một nhóm cần để quản lý các yêu cầu của khách hàng một cách hiệu quả mà không phải trả phí đăng ký theo từng tác nhân.
Triển khai FreeScout trên VPS của bạn với MariaDB mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát dữ liệu đối với mọi cuộc trò chuyện với khách hàng, tác nhân và hộp thư không giới hạn, cùng quyền tự do mở rộng chức năng thông qua hệ thống module. Không có giá theo từng tác nhân, không giới hạn cuộc trò chuyện và không có rủi ro nhà cung cấp tăng chi phí hoặc ngừng dịch vụ.
Các tính năng chính của FreeScout
Hộp thư đến đã chia sẻ
Nhiều nhân viên cộng tác trên cùng một hộp thư với tính năng phát hiện xung đột, ngăn chặn các phản hồi trùng lặp tới cùng một khách hàng.
Tự động hóa quy trình làm việc
Tự động hóa các hành động lặp lại bằng các quy tắc tùy chỉnh — tự động gán phiếu ticket, gửi phản hồi mẫu và kích hoạt thông báo dựa trên các điều kiện.
Hỗ trợ nhiều Hộp thư
Quản lý các hộp thư riêng biệt cho các phòng ban, thương hiệu hoặc sản phẩm khác nhau từ một cài đặt FreeScout duy nhất.
Trả lời đã lưu
Xây dựng thư viện các mẫu phản hồi cho các câu hỏi thường gặp để các nhân viên có thể phản hồi chính xác và nhất quán chỉ trong vài giây.
Hệ thống Mô-đun
Mở rộng chức năng với các mô-đun cộng đồng cho trò chuyện trực tuyến, khảo sát mức độ hài lòng, cơ sở kiến thức và tích hợp bên thứ ba.
Tại sao lại chạy FreeScout trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
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