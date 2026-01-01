FreeScout là một nền tảng help desk và hộp thư dùng chung mã nguồn mở, miễn phí, được xây dựng bằng PHP và Laravel, được thiết kế như một giải pháp thay thế tự lưu trữ cho Help Scout và Zendesk. Nó cung cấp một giao diện hỗ trợ chuyên nghiệp, quen thuộc với hỗ trợ nhiều hộp thư, phát hiện xung đột, trả lời đã lưu và tự động hóa quy trình làm việc — mọi thứ mà một nhóm cần để quản lý các yêu cầu của khách hàng một cách hiệu quả mà không phải trả phí đăng ký theo từng tác nhân.

Triển khai FreeScout trên VPS của bạn với MariaDB mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát dữ liệu đối với mọi cuộc trò chuyện với khách hàng, tác nhân và hộp thư không giới hạn, cùng quyền tự do mở rộng chức năng thông qua hệ thống module. Không có giá theo từng tác nhân, không giới hạn cuộc trò chuyện và không có rủi ro nhà cung cấp tăng chi phí hoặc ngừng dịch vụ.