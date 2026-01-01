Tandoor Recipes là một nền tảng quản lý công thức mã nguồn mở, giàu tính năng để sắp xếp cuộc sống nấu ăn của bạn. Nhập công thức từ bất kỳ trang web nào, lên kế hoạch bữa ăn hàng tuần, tạo danh sách mua sắm và chia sẻ sách dạy nấu ăn với gia đình — tất cả từ một giao diện web gọn gàng có thể truy cập trên mọi thiết bị. Được xây dựng bởi cộng đồng tự host, nó đặt bộ sưu tập công thức của bạn dưới sự kiểm soát của bạn mà không có quảng cáo, phí đăng ký hoặc thu thập dữ liệu.

Tự host Tandoor trên VPS của bạn giúp giữ tất cả công thức, kế hoạch bữa ăn và danh sách mua sắm của bạn riêng tư và có thể truy cập từ mọi nơi. Triển khai này bao gồm PostgreSQL để lưu trữ dữ liệu đáng tin cậy và tích hợp HTTPS của Traefik. Người dùng đầu tiên đăng ký sẽ trở thành quản trị viên — hãy tắt đăng ký công khai sau khi tạo tài khoản của bạn.