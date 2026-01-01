Trình quản lý công thức tự lưu trữ với tính năng lên kế hoạch bữa ăn, danh sách mua sắm và tổ chức sách dạy nấu ăn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Tandoor Recipes
Tandoor Recipes là một nền tảng quản lý công thức mã nguồn mở, giàu tính năng để sắp xếp cuộc sống nấu ăn của bạn. Nhập công thức từ bất kỳ trang web nào, lên kế hoạch bữa ăn hàng tuần, tạo danh sách mua sắm và chia sẻ sách dạy nấu ăn với gia đình — tất cả từ một giao diện web gọn gàng có thể truy cập trên mọi thiết bị. Được xây dựng bởi cộng đồng tự host, nó đặt bộ sưu tập công thức của bạn dưới sự kiểm soát của bạn mà không có quảng cáo, phí đăng ký hoặc thu thập dữ liệu.
Tự host Tandoor trên VPS của bạn giúp giữ tất cả công thức, kế hoạch bữa ăn và danh sách mua sắm của bạn riêng tư và có thể truy cập từ mọi nơi. Triển khai này bao gồm PostgreSQL để lưu trữ dữ liệu đáng tin cậy và tích hợp HTTPS của Traefik. Người dùng đầu tiên đăng ký sẽ trở thành quản trị viên — hãy tắt đăng ký công khai sau khi tạo tài khoản của bạn.
Các tính năng chính của Tandoor Recipes
Nhập công thức
Nhập công thức từ bất kỳ trang web nào với tính năng phân tích tự động các thành phần, hướng dẫn và thông tin dinh dưỡng.
Lập kế hoạch bữa ăn
Lên kế hoạch bữa ăn hàng tuần với lịch kéo thả và tự động tạo danh sách mua sắm từ các công thức đã lên kế hoạch.
Danh sách mua sắm
Tạo và chia sẻ danh sách mua sắm kết hợp các nguyên liệu từ nhiều công thức nấu ăn với tính năng tự động gộp số lượng.
Tổ chức sách nấu ăn
Sắp xếp công thức vào sách nấu ăn, gắn thẻ bằng từ khóa và tìm kiếm tức thì trong toàn bộ bộ sưu tập của bạn.
Chia sẻ nhiều người dùng
Chia sẻ không gian công thức với các thành viên trong gia đình, mỗi người có kế hoạch bữa ăn và danh sách mua sắm riêng.
Theo dõi dinh dưỡng
Theo dõi lượng calo và macro cho mỗi công thức với dữ liệu dinh dưỡng từ các công thức đã nhập hoặc nhập thủ công.
Tại sao lại chạy Tandoor Recipes trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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