Triển khai Kan với cài đặt một nhấp.
Công cụ quản lý dự án và bảng Kanban mã nguồn mở được xây dựng như một giải pháp thay thế Trello ưu tiên quyền riêng tư.
Chọn gói VPS cho Kan
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Kan
Kan là một bảng Kanban mã nguồn mở, tự lưu trữ được thiết kế cho các nhóm muốn kiểm soát hoàn toàn dữ liệu dự án của họ. Được xây dựng bằng Next.js và PostgreSQL, nó mang đến quy trình làm việc quen thuộc với thẻ và bảng của Trello mà không phải chịu giá theo từng người dùng hoặc khóa dữ liệu. Bảng, thẻ, nhãn và không gian làm việc nhóm đều được bao gồm sẵn.
Việc lưu trữ Kan trên VPS của riêng bạn có nghĩa là dữ liệu dự án của bạn vẫn riêng tư và nằm trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Với sự hỗ trợ đăng nhập bằng email/mật khẩu và hơn 20 nhà cung cấp OAuth — bao gồm Google, GitHub và Microsoft — nhóm của bạn có thể bắt đầu cộng tác mà không cần thiết lập bổ sung.
Các tính năng chính của Kan
Bảng Kanban
Tổ chức công việc trên các bảng và thẻ với nhãn, bộ lọc và kéo thả cho bất kỳ quy trình làm việc nào của đội.
Không gian làm việc nhóm
Mời thành viên vào các không gian làm việc chung với quyền kiểm soát hiển thị bảng để đúng người xem đúng dự án.
Trello nhập
Di chuyển các bảng Trello hiện có trực tiếp vào Kan để bảo toàn lịch sử dự án mà không cần nhập lại thủ công.
Xác thực linh hoạt
Đăng nhập bằng email/mật khẩu hoặc bất kỳ 20+ nhà cung cấp OAuth nào, bao gồm Google, GitHub và Microsoft.
Theo dõi hoạt động
Nhật ký hoạt động của thẻ và chuỗi bình luận lưu giữ toàn bộ lịch sử của mọi thay đổi và thảo luận tại một nơi.
Tại sao lại chạy Kan trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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