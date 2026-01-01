Kan là một bảng Kanban mã nguồn mở, tự lưu trữ được thiết kế cho các nhóm muốn kiểm soát hoàn toàn dữ liệu dự án của họ. Được xây dựng bằng Next.js và PostgreSQL, nó mang đến quy trình làm việc quen thuộc với thẻ và bảng của Trello mà không phải chịu giá theo từng người dùng hoặc khóa dữ liệu. Bảng, thẻ, nhãn và không gian làm việc nhóm đều được bao gồm sẵn.

Việc lưu trữ Kan trên VPS của riêng bạn có nghĩa là dữ liệu dự án của bạn vẫn riêng tư và nằm trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Với sự hỗ trợ đăng nhập bằng email/mật khẩu và hơn 20 nhà cung cấp OAuth — bao gồm Google, GitHub và Microsoft — nhóm của bạn có thể bắt đầu cộng tác mà không cần thiết lập bổ sung.