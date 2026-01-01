Cài đặt Remmina chỉ với một cú nhấp.
Ứng dụng điều khiển máy tính từ xa đa giao thức hỗ trợ RDP, VNC, SSH và SPICE, có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt web nào.
Chọn gói VPS cho Remmina
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Remmina
Remmina là một ứng dụng khách điều khiển máy tính từ xa giàu tính năng, hỗ trợ các giao thức RDP, VNC, SSH và SPICE trong một ứng dụng duy nhất, được cung cấp thông qua giao diện dựa trên trình duyệt. Bằng cách container hóa Remmina trên một VPS, bạn có thể truy cập các máy chủ Windows, máy tính để bàn Linux và máy ảo từ bất kỳ thiết bị nào — máy tính xách tay được quản lý, máy tính bảng hoặc máy tính công cộng — mà không cần cài đặt ứng dụng khách gốc hoặc cấu hình phần mềm cho từng thiết bị.
Việc tập trung Remmina trên một VPS tạo ra một jump host an toàn, nơi các cấu hình kết nối và thông tin đăng nhập được lưu trữ trên cơ sở hạ tầng được kiểm soát thay vì phân tán trên các thiết bị đầu cuối. Các nhóm được hưởng lợi từ quyền truy cập chung, được cấu hình nhất quán vào tất cả các hệ thống từ xa, và các thành viên mới có thể kết nối ngay lập tức với mọi máy chủ cần thiết mà không cần thiết lập riêng.
Các tính năng chính của Remmina
Truy cập đa giao thức
Kết nối qua RDP, VNC, SSH hoặc SPICE từ cùng một giao diện, bao gồm máy chủ Windows, máy tính để bàn Linux và máy ảo KVM tại một nơi.
Giao diện dựa trên trình duyệt
Truy cập các hệ thống từ xa từ bất kỳ thiết bị nào có trình duyệt web — không yêu cầu cài đặt ứng dụng khách gốc trên máy tính xách tay được quản lý, máy tính bảng hoặc máy trạm dùng chung.
Cấu hình kết nối đã lưu
Lưu trữ chi tiết kết nối và thông tin đăng nhập cho mọi hệ thống từ xa để các nhóm có thể kết nối ngay lập tức mà không cần nhập lại tên máy chủ và dữ liệu xác thực.
Bảng tạm và Truyền tệp
Chia sẻ nội dung bảng tạm và truyền tệp giữa phiên cục bộ của bạn và các hệ thống từ xa qua các giao thức được hỗ trợ để có quy trình làm việc liền mạch giữa các máy.
Lưu trữ thông tin đăng nhập tập trung
Giữ mật khẩu truy cập từ xa trên hạ tầng VPS an toàn thay vì trên các thiết bị đầu cuối có thể bị mất, bị đánh cắp hoặc bị xâm phạm.
Tại sao lại chạy Remmina trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.