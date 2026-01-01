Remmina là một ứng dụng khách điều khiển máy tính từ xa giàu tính năng, hỗ trợ các giao thức RDP, VNC, SSH và SPICE trong một ứng dụng duy nhất, được cung cấp thông qua giao diện dựa trên trình duyệt. Bằng cách container hóa Remmina trên một VPS, bạn có thể truy cập các máy chủ Windows, máy tính để bàn Linux và máy ảo từ bất kỳ thiết bị nào — máy tính xách tay được quản lý, máy tính bảng hoặc máy tính công cộng — mà không cần cài đặt ứng dụng khách gốc hoặc cấu hình phần mềm cho từng thiết bị.

Việc tập trung Remmina trên một VPS tạo ra một jump host an toàn, nơi các cấu hình kết nối và thông tin đăng nhập được lưu trữ trên cơ sở hạ tầng được kiểm soát thay vì phân tán trên các thiết bị đầu cuối. Các nhóm được hưởng lợi từ quyền truy cập chung, được cấu hình nhất quán vào tất cả các hệ thống từ xa, và các thành viên mới có thể kết nối ngay lập tức với mọi máy chủ cần thiết mà không cần thiết lập riêng.