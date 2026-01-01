RabbitMQ là máy chủ môi giới tin nhắn mã nguồn mở tiêu chuẩn thực tế, triển khai AMQP cùng với hỗ trợ các giao thức MQTT, STOMP và các giao thức khác. Nó tách rời các nhà sản xuất và người tiêu dùng để tin nhắn được xếp hàng an toàn khi người nhận không khả dụng và được gửi đi một cách đáng tin cậy khi họ kết nối lại — loại bỏ sự mong manh của các cuộc gọi API trực tiếp giữa các dịch vụ.

Tự host RabbitMQ loại bỏ chi phí theo tin nhắn và sự phụ thuộc vào nhà cung cấp, giữ các sự kiện kinh doanh nhạy cảm trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn, và cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát cấu hình hàng đợi, quy tắc định tuyến và chính sách lưu giữ dữ liệu. Giao diện quản lý UI tích hợp sẵn cung cấp khả năng hiển thị theo thời gian thực về luồng tin nhắn, độ sâu hàng đợi và hiệu suất của người tiêu dùng mà không cần các công cụ giám sát bên ngoài.