Triển khai RabbitMQ với 1 nhấp.
Phần mềm trung gian nhắn tin AMQP mã nguồn mở để nhắn tin không đồng bộ đáng tin cậy giữa các thành phần ứng dụng phân tán.
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Những gì bạn có thể xây dựng với RabbitMQ
RabbitMQ là máy chủ môi giới tin nhắn mã nguồn mở tiêu chuẩn thực tế, triển khai AMQP cùng với hỗ trợ các giao thức MQTT, STOMP và các giao thức khác. Nó tách rời các nhà sản xuất và người tiêu dùng để tin nhắn được xếp hàng an toàn khi người nhận không khả dụng và được gửi đi một cách đáng tin cậy khi họ kết nối lại — loại bỏ sự mong manh của các cuộc gọi API trực tiếp giữa các dịch vụ.
Tự host RabbitMQ loại bỏ chi phí theo tin nhắn và sự phụ thuộc vào nhà cung cấp, giữ các sự kiện kinh doanh nhạy cảm trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn, và cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát cấu hình hàng đợi, quy tắc định tuyến và chính sách lưu giữ dữ liệu. Giao diện quản lý UI tích hợp sẵn cung cấp khả năng hiển thị theo thời gian thực về luồng tin nhắn, độ sâu hàng đợi và hiệu suất của người tiêu dùng mà không cần các công cụ giám sát bên ngoài.
Các tính năng chính của RabbitMQ
Định tuyến trao đổi linh hoạt
Các exchange Direct, topic, fanout và headers cho phép bạn định tuyến tin nhắn đến chính xác các consumer cần chúng mà không cần bất kỳ mã định tuyến rập khuôn nào.
Giao hàng đáng tin cậy
Xác nhận từ nhà xuất bản và xác nhận từ người nhận đảm bảo mọi tin nhắn được xử lý ít nhất một lần, với các hàng đợi thư chết ghi lại các tin nhắn lỗi để thử lại.
UI quản lý
Bảng điều khiển dựa trên trình duyệt hiển thị độ sâu hàng đợi theo thời gian thực, tốc độ tin nhắn và tình trạng kết nối để bạn có thể giám sát và khắc phục sự cố mà không cần truy cập CLI.
Hỗ trợ đa giao thức
Hỗ trợ AMQP, MQTT và STOMP có nghĩa là bất kỳ dịch vụ nào — thiết bị IoT, ứng dụng di động hoặc microservice — đều có thể gửi và nhận tin nhắn bằng thư viện client gốc.
Hàng đợi ưu tiên
Gán mức độ ưu tiên cho tin nhắn để các tác vụ khẩn cấp được xử lý trước các công việc nền thông thường mà không cần xây dựng cơ sở hạ tầng hàng đợi riêng biệt.
Tại sao lại chạy RabbitMQ trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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