Triển khai LobeChat chỉ với một cú nhấp chuột.
Giao diện trò chuyện AI mã nguồn mở hiện đại hỗ trợ OpenAI, Anthropic, Ollama và hơn 20 nhà cung cấp LLM khác.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với LobeChat
LobeChat là một framework chat AI mã nguồn mở, được trau chuốt với hơn 75.000 lượt gắn sao trên GitHub, mang lại trải nghiệm giống ChatGPT đồng thời cho phép bạn kết nối với bất kỳ nhà cung cấp LLM nào bạn chọn. Nó hỗ trợ OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistral, Groq, Ollama và hàng chục nhà cung cấp khác — tất cả từ một giao diện hợp nhất với tính năng quản lý cuộc trò chuyện, plugin, tải lên tệp và hỗ trợ giọng nói.
Tự host LobeChat có nghĩa là các khóa API của bạn vẫn nằm trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn, dữ liệu cuộc trò chuyện không bao giờ được ghi lại bởi nền tảng bên thứ ba và một mã truy cập giữ cho phiên bản của bạn riêng tư. Kiến trúc chỉ dành cho client nhẹ không cần cơ sở dữ liệu, chạy hiệu quả cùng với các dịch vụ khác trên cùng một VPS.
Các tính năng chính của LobeChat
Hơn 20 nhà cung cấp LLM
Kết nối với OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, Ollama và nhiều hơn nữa mà không cần chuyển đổi ứng dụng hoặc quản lý các giao diện riêng biệt.
Hệ sinh thái Cắm vào
Mở rộng cuộc trò chuyện với tìm kiếm web, thực thi mã, tạo hình ảnh và các khả năng khác thông qua hệ thống plugin tích hợp sẵn.
Hỗ trợ Tệp và Vision
Tải lên tài liệu và hình ảnh để các mô hình thị giác phân tích trực tiếp trong cuộc trò chuyện.
Trợ lý AI tùy chỉnh
Tạo các persona AI có thể tái sử dụng với các lời nhắc hệ thống và tham số mô hình được tùy chỉnh cho các tác vụ hoặc quy trình làm việc cụ thể.
Tương tác giọng nói
Sử dụng chuyển văn bản thành giọng nói và chuyển giọng nói thành văn bản để trò chuyện rảnh tay với bất kỳ nhà cung cấp LLM được kết nối nào.
Tại sao lại chạy LobeChat trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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