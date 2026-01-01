LobeChat là một framework chat AI mã nguồn mở, được trau chuốt với hơn 75.000 lượt gắn sao trên GitHub, mang lại trải nghiệm giống ChatGPT đồng thời cho phép bạn kết nối với bất kỳ nhà cung cấp LLM nào bạn chọn. Nó hỗ trợ OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistral, Groq, Ollama và hàng chục nhà cung cấp khác — tất cả từ một giao diện hợp nhất với tính năng quản lý cuộc trò chuyện, plugin, tải lên tệp và hỗ trợ giọng nói.

Tự host LobeChat có nghĩa là các khóa API của bạn vẫn nằm trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn, dữ liệu cuộc trò chuyện không bao giờ được ghi lại bởi nền tảng bên thứ ba và một mã truy cập giữ cho phiên bản của bạn riêng tư. Kiến trúc chỉ dành cho client nhẹ không cần cơ sở dữ liệu, chạy hiệu quả cùng với các dịch vụ khác trên cùng một VPS.