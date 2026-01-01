Triển khai TinyAuth với cài đặt chỉ một nhấp.
Middleware forward-auth nhẹ của Traefik, thêm màn hình đăng nhập cho bất kỳ ứng dụng tự host nào chỉ với một nhãn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với TinyAuth
TinyAuth là một authentication middleware tự host nhẹ, thêm màn hình đăng nhập vào bất kỳ ứng dụng nào chạy phía sau Traefik reverse proxy. Không giống như các identity provider đầy đủ, TinyAuth là một Go binary duy nhất được hỗ trợ bởi SQLite, có thể triển khai trong vài giây với cấu hình tối thiểu. Chỉ cần một middleware label trong tệp Docker Compose của bất kỳ ứng dụng nào là đủ để bảo vệ quyền truy cập bằng tên người dùng và mật khẩu hoặc đăng nhập OAuth.
Tự host TinyAuth trên VPS của bạn có nghĩa là mọi ứng dụng bạn triển khai — dashboards, developer tools, monitoring services — chia sẻ một lớp authentication duy nhất mà không làm lộ các dịch vụ đó ra công chúng. Tích hợp OAuth với Google, GitHub và bất kỳ OIDC provider nào cho phép các thành viên nhóm đăng nhập bằng thông tin đăng nhập hiện có, và hỗ trợ TOTP tích hợp cung cấp lớp two-factor authentication mà không yêu cầu dịch vụ bổ sung.
Các tính năng chính của TinyAuth
Traefik Forward Auth
Thêm tường đăng nhập vào bất kỳ ứng dụng nào được định tuyến bởi Traefik bằng cách thêm một nhãn middleware duy nhất — không yêu cầu thay đổi đối với ứng dụng được bảo vệ.
Hỗ trợ nhà cung cấp OAuth
Cho phép đăng nhập qua Google, GitHub hoặc bất kỳ nhà cung cấp tuân thủ OIDC nào để các thành viên trong nhóm sử dụng thông tin đăng nhập hiện có thay vì quản lý mật khẩu riêng biệt.
TOTP Xác thực hai yếu tố
Áp dụng mật khẩu dùng một lần dựa trên thời gian cho bất kỳ tài khoản nào, tăng cường bảo mật truy cập vào các ứng dụng tự lưu trữ mà không cần triển khai dịch vụ 2FA chuyên dụng.
Chia sẻ Cookie tên miền phụ
Một lần đăng nhập TinyAuth duy nhất bao gồm tất cả các ứng dụng được lưu trữ trên các tên miền phụ của cùng một tên miền, vì vậy người dùng xác thực một lần và di chuyển tự do trên toàn bộ hệ thống.
Không phụ thuộc bên ngoài
Chạy dưới dạng một tệp nhị phân duy nhất với bộ lưu trữ SQLite — không yêu cầu Redis, PostgreSQL hoặc LDAP, giúp giữ mức tiêu thụ tài nguyên tối thiểu trên bất kỳ gói VPS nào.
Tại sao lại chạy TinyAuth trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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