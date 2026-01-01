TinyAuth là một authentication middleware tự host nhẹ, thêm màn hình đăng nhập vào bất kỳ ứng dụng nào chạy phía sau Traefik reverse proxy. Không giống như các identity provider đầy đủ, TinyAuth là một Go binary duy nhất được hỗ trợ bởi SQLite, có thể triển khai trong vài giây với cấu hình tối thiểu. Chỉ cần một middleware label trong tệp Docker Compose của bất kỳ ứng dụng nào là đủ để bảo vệ quyền truy cập bằng tên người dùng và mật khẩu hoặc đăng nhập OAuth.

Tự host TinyAuth trên VPS của bạn có nghĩa là mọi ứng dụng bạn triển khai — dashboards, developer tools, monitoring services — chia sẻ một lớp authentication duy nhất mà không làm lộ các dịch vụ đó ra công chúng. Tích hợp OAuth với Google, GitHub và bất kỳ OIDC provider nào cho phép các thành viên nhóm đăng nhập bằng thông tin đăng nhập hiện có, và hỗ trợ TOTP tích hợp cung cấp lớp two-factor authentication mà không yêu cầu dịch vụ bổ sung.