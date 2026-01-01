Giảm giá lên đến 69% cho TinyAuth

Triển khai TinyAuth với cài đặt chỉ một nhấp.

Middleware forward-auth nhẹ của Traefik, thêm màn hình đăng nhập cho bất kỳ ứng dụng tự host nào chỉ với một nhãn.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai TinyAuth với cài đặt chỉ một nhấp.

Chọn gói VPS cho TinyAuth

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với TinyAuth

TinyAuth là một authentication middleware tự host nhẹ, thêm màn hình đăng nhập vào bất kỳ ứng dụng nào chạy phía sau Traefik reverse proxy. Không giống như các identity provider đầy đủ, TinyAuth là một Go binary duy nhất được hỗ trợ bởi SQLite, có thể triển khai trong vài giây với cấu hình tối thiểu. Chỉ cần một middleware label trong tệp Docker Compose của bất kỳ ứng dụng nào là đủ để bảo vệ quyền truy cập bằng tên người dùng và mật khẩu hoặc đăng nhập OAuth.

Tự host TinyAuth trên VPS của bạn có nghĩa là mọi ứng dụng bạn triển khai — dashboards, developer tools, monitoring services — chia sẻ một lớp authentication duy nhất mà không làm lộ các dịch vụ đó ra công chúng. Tích hợp OAuth với Google, GitHub và bất kỳ OIDC provider nào cho phép các thành viên nhóm đăng nhập bằng thông tin đăng nhập hiện có, và hỗ trợ TOTP tích hợp cung cấp lớp two-factor authentication mà không yêu cầu dịch vụ bổ sung.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của TinyAuth

Traefik Forward Auth

Thêm tường đăng nhập vào bất kỳ ứng dụng nào được định tuyến bởi Traefik bằng cách thêm một nhãn middleware duy nhất — không yêu cầu thay đổi đối với ứng dụng được bảo vệ.

Hỗ trợ nhà cung cấp OAuth

Cho phép đăng nhập qua Google, GitHub hoặc bất kỳ nhà cung cấp tuân thủ OIDC nào để các thành viên trong nhóm sử dụng thông tin đăng nhập hiện có thay vì quản lý mật khẩu riêng biệt.

TOTP Xác thực hai yếu tố

Áp dụng mật khẩu dùng một lần dựa trên thời gian cho bất kỳ tài khoản nào, tăng cường bảo mật truy cập vào các ứng dụng tự lưu trữ mà không cần triển khai dịch vụ 2FA chuyên dụng.

Chia sẻ Cookie tên miền phụ

Một lần đăng nhập TinyAuth duy nhất bao gồm tất cả các ứng dụng được lưu trữ trên các tên miền phụ của cùng một tên miền, vì vậy người dùng xác thực một lần và di chuyển tự do trên toàn bộ hệ thống.

Không phụ thuộc bên ngoài

Chạy dưới dạng một tệp nhị phân duy nhất với bộ lưu trữ SQLite — không yêu cầu Redis, PostgreSQL hoặc LDAP, giúp giữ mức tiêu thụ tài nguyên tối thiểu trên bất kỳ gói VPS nào.

Tại sao lại chạy TinyAuth trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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