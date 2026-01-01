Triển khai EmailEngine với cài đặt một nhấp.
email API tự host kết nối các tài khoản IMAP và SMTP và cung cấp chúng dưới dạng một giao diện REST hợp nhất.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với EmailEngine
EmailEngine là một dịch vụ tự host kết nối với các hộp thư IMAP và SMTP — bao gồm Gmail, Outlook và bất kỳ nhà cung cấp tiêu chuẩn nào — và hiển thị tất cả các hoạt động email thông qua một REST API duy nhất. Thay vì viết mã ứng dụng giao tiếp trực tiếp với IMAP, các nhà phát triển đăng ký tài khoản email với EmailEngine và sau đó gửi, nhận, tìm kiếm và đồng bộ hóa email thông qua các điểm cuối HTTP rõ ràng.
Tự host EmailEngine trên VPS của riêng bạn giúp giữ thông tin đăng nhập tài khoản email và dữ liệu tin nhắn trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn. EmailEngine xử lý việc kết nối lại, mã hóa thông tin đăng nhập và phân phối webhook để mã ứng dụng tập trung vào logic nghiệp vụ thay vì xử lý giao thức email. Bản dùng thử 14 ngày được bao gồm; cần có giấy phép để tiếp tục sử dụng trong môi trường sản xuất.
Các tính năng chính của EmailEngine
API REST email thống nhất
Truy cập tất cả các hoạt động IMAP và SMTP — gửi, nhận, tìm kiếm, đồng bộ hóa — thông qua một điểm cuối HTTP duy nhất bất kể nhà cung cấp email nào.
Quản lý nhiều tài khoản
Đăng ký nhiều tài khoản email từ bất kỳ nhà cung cấp nào và quản lý tất cả các hộp thư đến thông qua một API nhất quán mà không cần công việc tích hợp riêng cho từng nhà cung cấp.
Phân phối sự kiện Webhook
Nhận thông báo HTTP theo thời gian thực khi email mới đến, tin nhắn được đọc hoặc trạng thái hộp thư thay đổi, mà không cần thăm dò.
Mã hóa thông tin đăng nhập
Tất cả mật khẩu tài khoản email đã lưu trữ và mã thông báo OAuth được mã hóa bằng khóa bí mật chính mà bạn cấu hình khi triển khai.
Proxy gửi SMTP
Gửi email thay mặt cho các tài khoản đã đăng ký thông qua một proxy SMTP tích hợp sẵn mà không làm lộ thông tin đăng nhập thô cho các dịch vụ gửi.
Tại sao lại chạy EmailEngine trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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