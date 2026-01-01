EmailEngine là một dịch vụ tự host kết nối với các hộp thư IMAP và SMTP — bao gồm Gmail, Outlook và bất kỳ nhà cung cấp tiêu chuẩn nào — và hiển thị tất cả các hoạt động email thông qua một REST API duy nhất. Thay vì viết mã ứng dụng giao tiếp trực tiếp với IMAP, các nhà phát triển đăng ký tài khoản email với EmailEngine và sau đó gửi, nhận, tìm kiếm và đồng bộ hóa email thông qua các điểm cuối HTTP rõ ràng.

Tự host EmailEngine trên VPS của riêng bạn giúp giữ thông tin đăng nhập tài khoản email và dữ liệu tin nhắn trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn. EmailEngine xử lý việc kết nối lại, mã hóa thông tin đăng nhập và phân phối webhook để mã ứng dụng tập trung vào logic nghiệp vụ thay vì xử lý giao thức email. Bản dùng thử 14 ngày được bao gồm; cần có giấy phép để tiếp tục sử dụng trong môi trường sản xuất.