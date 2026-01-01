Giảm giá lên đến 69% cho GNS3 Server

Triển khai máy chủ GNS3 với 1 nhấp.

Trình giả lập cấu trúc liên kết mạng mã nguồn mở với giao diện có thể truy cập qua trình duyệt để thiết kế và mô phỏng các phòng thí nghiệm mạng ảo.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai máy chủ GNS3 với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho GNS3 Server

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với GNS3 Server

GNS3 (Graphical Network Simulator-3) là một nền tảng giả lập mạng mã nguồn mở được tin dùng bởi các kỹ sư mạng, sinh viên và giảng viên chứng chỉ trên toàn thế giới. Nó cho phép bạn xây dựng các cấu trúc liên kết mạng đa nhà cung cấp phức tạp bằng cách sử dụng các ảnh Cisco IOS, Juniper và các nhà cung cấp khác cùng với các thiết bị ảo nhẹ, tất cả mà không cần phần cứng vật lý.

Chạy GNS3 Server trên VPS giúp phòng lab của bạn duy trì và có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào. Các dự án, ảnh thiết bị và cấu trúc liên kết được lưu trữ trên các ổ đĩa có tên bền vững để công việc của bạn không bị mất khi container khởi động lại. Giao diện người dùng web đi kèm kết nối trực tiếp với API máy chủ trên cổng 3080, cung cấp cho bạn một trình chỉnh sửa cấu trúc liên kết kéo và thả đầy đủ từ bất kỳ trình duyệt nào trên bất kỳ thiết bị nào.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của GNS3 Server

Giả lập đa nhà cung cấp

Chạy các image thực tế của Cisco IOS, Juniper và các nhà cung cấp khác cùng với các thiết bị mã nguồn mở trong cùng một topology mà không cần phần cứng vật lý.

Giao diện người dùng có thể truy cập qua trình duyệt

Giao diện web tích hợp cung cấp trình thiết kế cấu trúc liên kết kéo và thả, có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào mà không yêu cầu ứng dụng máy tính để bàn.

Lưu trữ bền vững phòng thí nghiệm

Các dự án, ảnh thiết bị và tệp cấu trúc liên kết được lưu trữ trong các volume được đặt tên để công việc của bạn được duy trì qua các lần khởi động lại và nâng cấp container.

REST API

Một REST API được tài liệu hóa trên cổng 3080 cho phép bạn tự động hóa việc cung cấp cấu trúc liên kết, quản lý node và các hoạt động vòng đời phòng thí nghiệm từ các script hoặc CI pipelines.

Thư viện thiết bị

Nhập các mẫu thiết bị được xây dựng sẵn cho bộ định tuyến, bộ chuyển mạch, tường lửa và máy chủ Linux để xây dựng các phòng thí nghiệm thực tế một cách nhanh chóng mà không cần cấu hình thủ công.

VPCS và các nút Docker

Mô phỏng PC nhẹ VPCS tích hợp sẵn và hỗ trợ vùng chứa Docker gốc cho phép bạn thêm các máy chủ cuối và máy chủ ứng dụng vào bất kỳ cấu trúc liên kết nào.

Tại sao lại chạy GNS3 Server trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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