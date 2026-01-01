GNS3 (Graphical Network Simulator-3) là một nền tảng giả lập mạng mã nguồn mở được tin dùng bởi các kỹ sư mạng, sinh viên và giảng viên chứng chỉ trên toàn thế giới. Nó cho phép bạn xây dựng các cấu trúc liên kết mạng đa nhà cung cấp phức tạp bằng cách sử dụng các ảnh Cisco IOS, Juniper và các nhà cung cấp khác cùng với các thiết bị ảo nhẹ, tất cả mà không cần phần cứng vật lý.

Chạy GNS3 Server trên VPS giúp phòng lab của bạn duy trì và có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào. Các dự án, ảnh thiết bị và cấu trúc liên kết được lưu trữ trên các ổ đĩa có tên bền vững để công việc của bạn không bị mất khi container khởi động lại. Giao diện người dùng web đi kèm kết nối trực tiếp với API máy chủ trên cổng 3080, cung cấp cho bạn một trình chỉnh sửa cấu trúc liên kết kéo và thả đầy đủ từ bất kỳ trình duyệt nào trên bất kỳ thiết bị nào.