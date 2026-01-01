Triển khai máy chủ GNS3 với 1 nhấp.
Trình giả lập cấu trúc liên kết mạng mã nguồn mở với giao diện có thể truy cập qua trình duyệt để thiết kế và mô phỏng các phòng thí nghiệm mạng ảo.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với GNS3 Server
GNS3 (Graphical Network Simulator-3) là một nền tảng giả lập mạng mã nguồn mở được tin dùng bởi các kỹ sư mạng, sinh viên và giảng viên chứng chỉ trên toàn thế giới. Nó cho phép bạn xây dựng các cấu trúc liên kết mạng đa nhà cung cấp phức tạp bằng cách sử dụng các ảnh Cisco IOS, Juniper và các nhà cung cấp khác cùng với các thiết bị ảo nhẹ, tất cả mà không cần phần cứng vật lý.
Chạy GNS3 Server trên VPS giúp phòng lab của bạn duy trì và có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào. Các dự án, ảnh thiết bị và cấu trúc liên kết được lưu trữ trên các ổ đĩa có tên bền vững để công việc của bạn không bị mất khi container khởi động lại. Giao diện người dùng web đi kèm kết nối trực tiếp với API máy chủ trên cổng 3080, cung cấp cho bạn một trình chỉnh sửa cấu trúc liên kết kéo và thả đầy đủ từ bất kỳ trình duyệt nào trên bất kỳ thiết bị nào.
Các tính năng chính của GNS3 Server
Giả lập đa nhà cung cấp
Chạy các image thực tế của Cisco IOS, Juniper và các nhà cung cấp khác cùng với các thiết bị mã nguồn mở trong cùng một topology mà không cần phần cứng vật lý.
Giao diện người dùng có thể truy cập qua trình duyệt
Giao diện web tích hợp cung cấp trình thiết kế cấu trúc liên kết kéo và thả, có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào mà không yêu cầu ứng dụng máy tính để bàn.
Lưu trữ bền vững phòng thí nghiệm
Các dự án, ảnh thiết bị và tệp cấu trúc liên kết được lưu trữ trong các volume được đặt tên để công việc của bạn được duy trì qua các lần khởi động lại và nâng cấp container.
REST API
Một REST API được tài liệu hóa trên cổng 3080 cho phép bạn tự động hóa việc cung cấp cấu trúc liên kết, quản lý node và các hoạt động vòng đời phòng thí nghiệm từ các script hoặc CI pipelines.
Thư viện thiết bị
Nhập các mẫu thiết bị được xây dựng sẵn cho bộ định tuyến, bộ chuyển mạch, tường lửa và máy chủ Linux để xây dựng các phòng thí nghiệm thực tế một cách nhanh chóng mà không cần cấu hình thủ công.
VPCS và các nút Docker
Mô phỏng PC nhẹ VPCS tích hợp sẵn và hỗ trợ vùng chứa Docker gốc cho phép bạn thêm các máy chủ cuối và máy chủ ứng dụng vào bất kỳ cấu trúc liên kết nào.
Tại sao lại chạy GNS3 Server trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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