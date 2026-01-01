MLflow là nền tảng kỹ thuật AI mã nguồn mở lớn nhất, với hơn 60 triệu lượt tải xuống hàng tháng. Nó bao gồm toàn bộ vòng đời học máy: ghi nhật ký các tham số và chỉ số thử nghiệm, so sánh các lần chạy trên các cấu hình khác nhau, đăng ký mô hình để triển khai và quản lý sự tiến triển của chúng qua các môi trường thử nghiệm và sản xuất. Được hỗ trợ nguyên bản bởi PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain và hàng chục framework ML khác thông qua tính năng tự động ghi nhật ký, nó yêu cầu thay đổi mã tối thiểu để áp dụng.

Phiên bản 3 mở rộng MLflow sang kỷ nguyên LLM với tính năng theo dõi phân tán dựa trên OpenTelemetry cho các tác nhân và cuộc gọi LLM, đánh giá có hệ thống với hơn 50 giám khảo tích hợp, một kho lưu trữ prompt với tính năng theo dõi dòng dõi đầy đủ và một AI Gateway định tuyến lưu lượng truy cập qua OpenAI, Anthropic và các nhà cung cấp khác với giới hạn tốc độ và kiểm soát chi phí. Tự lưu trữ giữ tất cả các dấu vết, tạo phẩm và siêu dữ liệu mô hình trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát.