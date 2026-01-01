Triển khai MLflow với một nhấp.
Nền tảng mã nguồn mở để theo dõi các thử nghiệm ML, quản lý mô hình và giám sát các ứng dụng LLM trong sản xuất.
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Những gì bạn có thể xây dựng với MLflow
MLflow là nền tảng kỹ thuật AI mã nguồn mở lớn nhất, với hơn 60 triệu lượt tải xuống hàng tháng. Nó bao gồm toàn bộ vòng đời học máy: ghi nhật ký các tham số và chỉ số thử nghiệm, so sánh các lần chạy trên các cấu hình khác nhau, đăng ký mô hình để triển khai và quản lý sự tiến triển của chúng qua các môi trường thử nghiệm và sản xuất. Được hỗ trợ nguyên bản bởi PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain và hàng chục framework ML khác thông qua tính năng tự động ghi nhật ký, nó yêu cầu thay đổi mã tối thiểu để áp dụng.
Phiên bản 3 mở rộng MLflow sang kỷ nguyên LLM với tính năng theo dõi phân tán dựa trên OpenTelemetry cho các tác nhân và cuộc gọi LLM, đánh giá có hệ thống với hơn 50 giám khảo tích hợp, một kho lưu trữ prompt với tính năng theo dõi dòng dõi đầy đủ và một AI Gateway định tuyến lưu lượng truy cập qua OpenAI, Anthropic và các nhà cung cấp khác với giới hạn tốc độ và kiểm soát chi phí. Tự lưu trữ giữ tất cả các dấu vết, tạo phẩm và siêu dữ liệu mô hình trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát.
Các tính năng chính của MLflow
Theo dõi thử nghiệm
Ghi lại các tham số, chỉ số, thẻ và tạo phẩm cho mỗi lần chạy huấn luyện. So sánh song song các thử nghiệm để xác định cấu hình mô hình tốt nhất.
Mô hình Registry
Quản lý tập trung các mô hình ML trên staging và production với lịch sử phiên bản, quy trình phê duyệt và kiểm soát quyền truy cập cấp nhóm.
LLM và Agent Theo dõi
Ghi lại toàn bộ dấu vết dựa trên OpenTelemetry của mọi lệnh gọi LLM và bước tác nhân. Gỡ lỗi độ trễ, chi phí token và chất lượng đầu ra trong môi trường sản xuất.
Đánh giá LLM
Thực hiện đánh giá có hệ thống bằng cách sử dụng hơn 50 chỉ số tích hợp và các giám khảo LLM. Theo dõi các lỗi hồi quy chất lượng trước khi chúng đến tay người dùng sản xuất.
Prompt Registry
Phiên bản hóa, kiểm thử và triển khai các lời nhắc với khả năng theo dõi toàn bộ nguồn gốc. Tự động tối ưu hóa các lời nhắc sử dụng các thuật toán tiên tiến nhất để cải thiện hiệu suất công việc.
Cổng AI
Định tuyến các yêu cầu LLM qua OpenAI, Anthropic và các nhà cung cấp khác thông qua một API tương thích OpenAI hợp nhất với giới hạn tốc độ và kiểm soát chi phí.
Tại sao lại chạy MLflow trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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