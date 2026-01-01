Giảm giá lên đến 69% cho Mafl

Triển khai Mafl với cài đặt một cú nhấp.

Trang chủ tự host tối giản giúp sắp xếp mọi dịch vụ, liên kết và bảng điều khiển bạn sử dụng chỉ trong một tab.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Mafl với cài đặt một cú nhấp.

Chọn gói VPS cho Mafl

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Mafl

Mafl là một trang chủ mã nguồn mở được xây dựng cho những người đang chạy nhiều dịch vụ tự host và muốn có một điểm khởi đầu nhanh chóng, không gây xao nhãng. Toàn bộ bố cục được mô tả trong một tệp cấu hình YAML duy nhất, do đó bảng điều khiển có thể tái tạo, được kiểm soát phiên bản và dễ dàng sao lưu cùng với phần còn lại của hệ thống của bạn.

Việc tự host Mafl trên VPS của riêng bạn giúp giữ mọi dấu trang, khóa API và tích hợp trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Tất cả các yêu cầu của bên thứ ba đối với các widget dịch vụ đều được ủy quyền thông qua backend của Mafl, do đó thông tin đăng nhập và siêu dữ liệu không bao giờ bị rò rỉ ra trình duyệt hoặc cho các nhà cung cấp bảng điều khiển bên ngoài.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Mafl

Cấu hình YAML

Định nghĩa các nhóm, dịch vụ, giao diện và widget trong một tệp config.yml duy nhất mà bạn có thể kiểm soát phiên bản và nhân rộng trên các môi trường.

Widgets dịch vụ trực tuyến

Thẻ tương tác hiển thị dữ liệu thời gian thực như thời tiết, thông tin IP và các tích hợp tùy chỉnh mà không làm lộ khóa API cho trình duyệt.

Chủ đề tùy chỉnh

Chuyển đổi giữa các giao diện đi kèm hoặc tự thiết kế để phù hợp với thương hiệu của bạn và chia sẻ với cộng đồng.

UI đa ngôn ngữ

Đi kèm với Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Đức, Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Trung và nhiều ngôn ngữ khác, được tự động phát hiện từ trình duyệt của khách truy cập.

Iconify và biểu tượng emoji

Chọn từ hơn 200.000 biểu tượng vector Iconify, bất kỳ biểu tượng cảm xúc nào, URL từ xa hoặc hình ảnh được lưu trữ cục bộ cho mỗi ô dịch vụ.

PWA có thể cài đặt

Thêm Mafl vào điện thoại hoặc máy tính để bàn của bạn dưới dạng Progressive Web App để có trải nghiệm trình khởi chạy tức thì, giống như ứng dụng.

Tại sao lại chạy Mafl trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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Gad Iradufasha

Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.

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Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.

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Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.

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