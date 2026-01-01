Mafl là một trang chủ mã nguồn mở được xây dựng cho những người đang chạy nhiều dịch vụ tự host và muốn có một điểm khởi đầu nhanh chóng, không gây xao nhãng. Toàn bộ bố cục được mô tả trong một tệp cấu hình YAML duy nhất, do đó bảng điều khiển có thể tái tạo, được kiểm soát phiên bản và dễ dàng sao lưu cùng với phần còn lại của hệ thống của bạn.

Việc tự host Mafl trên VPS của riêng bạn giúp giữ mọi dấu trang, khóa API và tích hợp trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Tất cả các yêu cầu của bên thứ ba đối với các widget dịch vụ đều được ủy quyền thông qua backend của Mafl, do đó thông tin đăng nhập và siêu dữ liệu không bao giờ bị rò rỉ ra trình duyệt hoặc cho các nhà cung cấp bảng điều khiển bên ngoài.