Triển khai Mafl với cài đặt một cú nhấp.
Trang chủ tự host tối giản giúp sắp xếp mọi dịch vụ, liên kết và bảng điều khiển bạn sử dụng chỉ trong một tab.
Chọn gói VPS cho Mafl
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Mafl
Mafl là một trang chủ mã nguồn mở được xây dựng cho những người đang chạy nhiều dịch vụ tự host và muốn có một điểm khởi đầu nhanh chóng, không gây xao nhãng. Toàn bộ bố cục được mô tả trong một tệp cấu hình YAML duy nhất, do đó bảng điều khiển có thể tái tạo, được kiểm soát phiên bản và dễ dàng sao lưu cùng với phần còn lại của hệ thống của bạn.
Việc tự host Mafl trên VPS của riêng bạn giúp giữ mọi dấu trang, khóa API và tích hợp trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Tất cả các yêu cầu của bên thứ ba đối với các widget dịch vụ đều được ủy quyền thông qua backend của Mafl, do đó thông tin đăng nhập và siêu dữ liệu không bao giờ bị rò rỉ ra trình duyệt hoặc cho các nhà cung cấp bảng điều khiển bên ngoài.
Các tính năng chính của Mafl
Cấu hình YAML
Định nghĩa các nhóm, dịch vụ, giao diện và widget trong một tệp config.yml duy nhất mà bạn có thể kiểm soát phiên bản và nhân rộng trên các môi trường.
Widgets dịch vụ trực tuyến
Thẻ tương tác hiển thị dữ liệu thời gian thực như thời tiết, thông tin IP và các tích hợp tùy chỉnh mà không làm lộ khóa API cho trình duyệt.
Chủ đề tùy chỉnh
Chuyển đổi giữa các giao diện đi kèm hoặc tự thiết kế để phù hợp với thương hiệu của bạn và chia sẻ với cộng đồng.
UI đa ngôn ngữ
Đi kèm với Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Đức, Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Trung và nhiều ngôn ngữ khác, được tự động phát hiện từ trình duyệt của khách truy cập.
Iconify và biểu tượng emoji
Chọn từ hơn 200.000 biểu tượng vector Iconify, bất kỳ biểu tượng cảm xúc nào, URL từ xa hoặc hình ảnh được lưu trữ cục bộ cho mỗi ô dịch vụ.
PWA có thể cài đặt
Thêm Mafl vào điện thoại hoặc máy tính để bàn của bạn dưới dạng Progressive Web App để có trải nghiệm trình khởi chạy tức thì, giống như ứng dụng.
Tại sao lại chạy Mafl trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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