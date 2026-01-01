Tolgee là một nền tảng quản lý dịch thuật và bản địa hóa mã nguồn mở cho phép các nhóm phát triển quản lý tất cả các khóa dịch ứng dụng của họ tại một nơi. Tính năng nổi bật của nó là in-context editing — người dịch có thể sửa đổi các chuỗi trực tiếp trong ứng dụng đang chạy mà không cần chạm vào các tệp mã.

Tự host Tolgee trên một VPS giúp giữ tất cả dữ liệu dịch thuật dưới sự kiểm soát của bạn và loại bỏ phí theo chuỗi hoặc theo chỗ ngồi thường thấy ở các giải pháp thay thế SaaS. Các SDK cho React, Angular, Vue và các khung công tác khác tích hợp trực tiếp với nền tảng, và một REST API hỗ trợ tự động hóa quy trình CI/CD.