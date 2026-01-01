Triển khai Tolgee với một nhấp.
Nền tảng bản địa hóa mã nguồn mở với tính năng chỉnh sửa trực tiếp và tích hợp SDK để dịch ứng dụng sang nhiều ngôn ngữ.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Tolgee
Tolgee là một nền tảng quản lý dịch thuật và bản địa hóa mã nguồn mở cho phép các nhóm phát triển quản lý tất cả các khóa dịch ứng dụng của họ tại một nơi. Tính năng nổi bật của nó là in-context editing — người dịch có thể sửa đổi các chuỗi trực tiếp trong ứng dụng đang chạy mà không cần chạm vào các tệp mã.
Tự host Tolgee trên một VPS giúp giữ tất cả dữ liệu dịch thuật dưới sự kiểm soát của bạn và loại bỏ phí theo chuỗi hoặc theo chỗ ngồi thường thấy ở các giải pháp thay thế SaaS. Các SDK cho React, Angular, Vue và các khung công tác khác tích hợp trực tiếp với nền tảng, và một REST API hỗ trợ tự động hóa quy trình CI/CD.
Các tính năng chính của Tolgee
Chỉnh sửa trực tiếp
Người dịch có thể chỉnh sửa trực tiếp các chuỗi trong giao diện ứng dụng trực tiếp của bạn, loại bỏ nhu cầu tìm kiếm trong các tệp khóa.
Quản lý đa ngôn ngữ
Quản lý tất cả các khóa dịch và giá trị của chúng trên mọi ngôn ngữ đích từ một bảng điều khiển được tổ chức duy nhất.
Khung SDKs
Các SDK chính thức cho React, Angular, Vue và Svelte tích hợp Tolgee trực tiếp vào quy trình xây dựng ứng dụng của bạn.
Dịch máy
Tự động điền trước bản dịch sử dụng Google Dịch, DeepL hoặc AWS Translate để tăng tốc quy trình làm việc bản địa hóa.
REST API & CLI
Tự động hóa việc nhập và xuất bản dịch trong các CI/CD pipelines bằng cách sử dụng REST API hoặc command-line tool.
Tại sao lại chạy Tolgee trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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