Giảm giá lên đến 69% cho Elasticsearch

Triển khai Elasticsearch với cài đặt một nhấp.

Công cụ tìm kiếm và phân tích phân tán được xây dựng trên Apache Lucene để tìm kiếm toàn văn, ghi nhật ký và phân tích dữ liệu thời gian thực.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Elasticsearch với cài đặt một nhấp.

Chọn gói VPS cho Elasticsearch

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Elasticsearch

Elasticsearch là một công cụ tìm kiếm và phân tích phân tán, RESTful, nằm ở trung tâm của Elastic Stack. Được xây dựng trên Apache Lucene, nó cung cấp khả năng tìm kiếm toàn văn bản, tổng hợp phức tạp và lập chỉ mục gần thời gian thực trên các tập dữ liệu khổng lồ. Kiến trúc phân tán của nó hỗ trợ phân mảnh và sao chép tự động, cho phép khả năng mở rộng theo chiều ngang từ một nút đơn lẻ đến một cụm lớn.

Tự host Elasticsearch trên VPS của bạn mang lại cho bạn tài nguyên chuyên dụng để có hiệu suất truy vấn nhất quán, toàn quyền kiểm soát cấu hình chỉ mục và chính sách lưu giữ, cũng như khả năng tích hợp với logging, monitoring và application stack của riêng bạn mà không bị tính phí theo tài liệu hoặc hạn chế từ nhà cung cấp.

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Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Elasticsearch

Tìm kiếm toàn văn bản

Tìm kiếm mạnh mẽ với tính năng chấm điểm mức độ liên quan, làm nổi bật, đối sánh mờ và hỗ trợ từ đồng nghĩa, được xây dựng trên thư viện Apache Lucene đã trưởng thành.

Lập chỉ mục thời gian thực

Tài liệu có thể tìm kiếm được trong vòng vài mili giây sau khi nhập, cho phép phân tích gần thời gian thực và tìm kiếm trực tiếp trên các tập dữ liệu được cập nhật liên tục.

Tổng hợp phong phú

Tính toán metrics, histograms và group-by đa cấp trong một truy vấn duy nhất, hỗ trợ các dashboard tương tác và báo cáo Business Intelligence.

Kiến trúc phân tán

Tự động sharding và replication phân phối dữ liệu trên các node để đạt được tính sẵn sàng cao và khả năng mở rộng theo chiều ngang khi khối lượng dữ liệu tăng lên.

RESTful JSON API

Giao diện HTTP/JSON đơn giản cho phép bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào truy vấn, lập chỉ mục và quản lý dữ liệu mà không cần trình điều khiển độc quyền hoặc thiết lập máy khách phức tạp.

Tại sao lại chạy Elasticsearch trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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