Elasticsearch là một công cụ tìm kiếm và phân tích phân tán, RESTful, nằm ở trung tâm của Elastic Stack. Được xây dựng trên Apache Lucene, nó cung cấp khả năng tìm kiếm toàn văn bản, tổng hợp phức tạp và lập chỉ mục gần thời gian thực trên các tập dữ liệu khổng lồ. Kiến trúc phân tán của nó hỗ trợ phân mảnh và sao chép tự động, cho phép khả năng mở rộng theo chiều ngang từ một nút đơn lẻ đến một cụm lớn.

Tự host Elasticsearch trên VPS của bạn mang lại cho bạn tài nguyên chuyên dụng để có hiệu suất truy vấn nhất quán, toàn quyền kiểm soát cấu hình chỉ mục và chính sách lưu giữ, cũng như khả năng tích hợp với logging, monitoring và application stack của riêng bạn mà không bị tính phí theo tài liệu hoặc hạn chế từ nhà cung cấp.