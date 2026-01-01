Triển khai Elasticsearch với cài đặt một nhấp.
Công cụ tìm kiếm và phân tích phân tán được xây dựng trên Apache Lucene để tìm kiếm toàn văn, ghi nhật ký và phân tích dữ liệu thời gian thực.
Chọn gói VPS cho Elasticsearch
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Elasticsearch
Elasticsearch là một công cụ tìm kiếm và phân tích phân tán, RESTful, nằm ở trung tâm của Elastic Stack. Được xây dựng trên Apache Lucene, nó cung cấp khả năng tìm kiếm toàn văn bản, tổng hợp phức tạp và lập chỉ mục gần thời gian thực trên các tập dữ liệu khổng lồ. Kiến trúc phân tán của nó hỗ trợ phân mảnh và sao chép tự động, cho phép khả năng mở rộng theo chiều ngang từ một nút đơn lẻ đến một cụm lớn.
Tự host Elasticsearch trên VPS của bạn mang lại cho bạn tài nguyên chuyên dụng để có hiệu suất truy vấn nhất quán, toàn quyền kiểm soát cấu hình chỉ mục và chính sách lưu giữ, cũng như khả năng tích hợp với logging, monitoring và application stack của riêng bạn mà không bị tính phí theo tài liệu hoặc hạn chế từ nhà cung cấp.
Các tính năng chính của Elasticsearch
Tìm kiếm toàn văn bản
Tìm kiếm mạnh mẽ với tính năng chấm điểm mức độ liên quan, làm nổi bật, đối sánh mờ và hỗ trợ từ đồng nghĩa, được xây dựng trên thư viện Apache Lucene đã trưởng thành.
Lập chỉ mục thời gian thực
Tài liệu có thể tìm kiếm được trong vòng vài mili giây sau khi nhập, cho phép phân tích gần thời gian thực và tìm kiếm trực tiếp trên các tập dữ liệu được cập nhật liên tục.
Tổng hợp phong phú
Tính toán metrics, histograms và group-by đa cấp trong một truy vấn duy nhất, hỗ trợ các dashboard tương tác và báo cáo Business Intelligence.
Kiến trúc phân tán
Tự động sharding và replication phân phối dữ liệu trên các node để đạt được tính sẵn sàng cao và khả năng mở rộng theo chiều ngang khi khối lượng dữ liệu tăng lên.
RESTful JSON API
Giao diện HTTP/JSON đơn giản cho phép bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào truy vấn, lập chỉ mục và quản lý dữ liệu mà không cần trình điều khiển độc quyền hoặc thiết lập máy khách phức tạp.
Tại sao lại chạy Elasticsearch trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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