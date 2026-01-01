Triển khai OmniTools chỉ với một cú nhấp chuột.
Bộ công cụ tiện ích web tự host với hơn 80 công cụ để chỉnh sửa ảnh, thao tác PDF, chuyển đổi video và chuyển đổi dữ liệu.
Chọn gói VPS cho OmniTools
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với OmniTools
OmniTools tập hợp hơn 80 tiện ích dựa trên trình duyệt vào một ứng dụng tự lưu trữ duy nhất, thay thế nhu cầu phải truy cập nhiều trang web chuyển đổi trực tuyến phân tán. Chỉnh sửa hình ảnh, hợp nhất PDF, cắt video, định dạng JSON, tạo mã QR và nhiều hơn nữa đều có sẵn từ một giao diện nhất quán mà không giới hạn kích thước tệp hoặc tường phí cao cấp.
Bởi vì tất cả quá trình xử lý diễn ra trực tiếp trong trình duyệt, không có tệp nào được tải lên máy chủ. Tự lưu trữ OmniTools có nghĩa là các tài liệu nhạy cảm vẫn nằm trên mạng của bạn, nhóm của bạn có được một công cụ sạch, không quảng cáo, có thể truy cập từ mọi thiết bị và bạn loại bỏ các rủi ro về quyền riêng tư của các trang web chuyển đổi công cộng.
Các tính năng chính của OmniTools
Xử lý phía trình duyệt
Tất cả các thao tác tệp chạy cục bộ trong trình duyệt — không có gì được tải lên máy chủ, giữ cho các tài liệu nhạy cảm được riêng tư.
Công cụ Ảnh & PDF
Thay đổi kích thước, chuyển đổi và nén ảnh; gộp, tách và chú thích PDF mà không cần cài đặt phần mềm máy tính để bàn.
Tiện ích Video & Âm thanh
Cắt video, trích xuất các bản âm thanh và chuyển đổi sang định dạng GIF trực tiếp trong trình duyệt.
Công cụ dữ liệu cho nhà phát triển
Định dạng JSON, chuyển đổi giữa CSV và JSON, xác thực XML, và mã hóa hoặc giải mã URL tại một nơi.
Không quảng cáo hoặc tường phí
Self-hosting cung cấp một giao diện sạch sẽ, không gây xao nhãng với tất cả hơn 80 công cụ có sẵn đầy đủ mà không mất thêm chi phí.
Tại sao lại chạy OmniTools trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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