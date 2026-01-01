Giảm giá lên đến 69% cho Outline

Triển khai Outline chỉ với một cú nhấp.

Cơ sở kiến thức và wiki mã nguồn mở hiện đại với tính năng cộng tác thời gian thực, tìm kiếm mạnh mẽ và chỉnh sửa Markdown đẹp mắt dành cho các nhóm.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Outline chỉ với một cú nhấp.

Chọn gói VPS cho Outline

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Outline

Outline là một cơ sở kiến thức cộng tác nhanh, được thiết kế cho các nhóm coi trọng cả thiết kế đẹp mắt và chỉnh sửa thời gian thực liền mạch. Được xây dựng xoay quanh trình chỉnh sửa Markdown với các lệnh slash, hệ thống phân cấp tài liệu lồng nhau và tổ chức dựa trên bộ sưu tập, nó cung cấp cho các nhóm kỹ thuật, sản phẩm và vận hành một không gian làm việc có cấu trúc để tạo tài liệu vừa có chức năng vừa hấp dẫn về mặt hình ảnh. Lịch sử phiên bản, quyền hạn chi tiết và hỗ trợ nhiều nhà cung cấp SSO làm cho nó phù hợp với các tổ chức thuộc mọi quy mô.

Tự host Outline trên VPS của riêng bạn có nghĩa là không có giới hạn giá theo người dùng — số lượng thành viên nhóm không giới hạn với chi phí hạ tầng cố định. Tài liệu và tài sản trí tuệ của bạn vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn mà không có quyền truy cập dữ liệu của bên thứ ba, trong khi PostgreSQL và Redis chạy cục bộ để có hiệu suất tối ưu mà không phụ thuộc vào dịch vụ bên ngoài.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Outline

Cộng tác thời gian thực

Nhiều thành viên trong nhóm có thể chỉnh sửa cùng một tài liệu đồng thời với các bình luận và đề xuất trực tiếp, giúp các đợt chạy nước rút tài liệu và chu kỳ xem xét diễn ra suôn sẻ.

Tìm kiếm toàn văn mạnh mẽ

Tìm kiếm tức thì trên tất cả tài liệu và bộ sưu tập, với kết quả được xếp hạng theo mức độ liên quan để thông tin chính xác hiển thị chỉ trong vài giây thay vì mất hàng phút duyệt tìm.

Xác thực linh hoạt

Tích hợp với Google, Slack, Azure AD, GitHub và các nhà cung cấp OIDC tùy chỉnh, cho phép các nhóm đăng nhập bằng thông tin đăng nhập hiện có mà không cần quản lý các tài khoản riêng biệt.

Lịch sử phiên bản

Mọi thay đổi tài liệu được theo dõi bằng tính năng xem sự khác biệt và khôi phục hoàn toàn, mang lại cho các nhóm một mạng lưới an toàn cho các chỉnh sửa vô tình và một nhật ký kiểm toán để tuân thủ.

Tổ chức bộ sưu tập

Sắp xếp tài liệu thành các hệ thống phân cấp lồng nhau và bộ sưu tập với các quyền kiểm soát chia sẻ chi tiết (công khai, nhóm hoặc riêng tư) phù hợp với mọi cấu trúc nhóm.

Tại sao lại chạy Outline trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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