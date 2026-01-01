Outline là một cơ sở kiến thức cộng tác nhanh, được thiết kế cho các nhóm coi trọng cả thiết kế đẹp mắt và chỉnh sửa thời gian thực liền mạch. Được xây dựng xoay quanh trình chỉnh sửa Markdown với các lệnh slash, hệ thống phân cấp tài liệu lồng nhau và tổ chức dựa trên bộ sưu tập, nó cung cấp cho các nhóm kỹ thuật, sản phẩm và vận hành một không gian làm việc có cấu trúc để tạo tài liệu vừa có chức năng vừa hấp dẫn về mặt hình ảnh. Lịch sử phiên bản, quyền hạn chi tiết và hỗ trợ nhiều nhà cung cấp SSO làm cho nó phù hợp với các tổ chức thuộc mọi quy mô.

Tự host Outline trên VPS của riêng bạn có nghĩa là không có giới hạn giá theo người dùng — số lượng thành viên nhóm không giới hạn với chi phí hạ tầng cố định. Tài liệu và tài sản trí tuệ của bạn vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn mà không có quyền truy cập dữ liệu của bên thứ ba, trong khi PostgreSQL và Redis chạy cục bộ để có hiệu suất tối ưu mà không phụ thuộc vào dịch vụ bên ngoài.