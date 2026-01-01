Steel Browser là một sandbox trình duyệt mã nguồn mở được xây dựng cho các tác nhân AI và quy trình làm việc tự động hóa. Nó bao bọc một phiên bản Chrome được quản lý đằng sau một REST và WebSocket API, phơi bày toàn bộ Chrome DevTools Protocol để các tác nhân có thể điều hướng trang, điền biểu mẫu, chụp ảnh màn hình và trích xuất dữ liệu có cấu trúc mà không cần phải xử lý Puppeteer hoặc Selenium boilerplate.

Tự host Steel giúp giữ mọi phiên duyệt web, kho lưu trữ cookie và tải trọng được cạo trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn thay vì một đám mây trình duyệt của bên thứ ba. Bạn tránh được việc tính phí theo phiên, giữ quyền kiểm soát các proxy và cài đặt chống phát hiện, đồng thời có thể kết nối bất kỳ framework tác nhân AI nào — LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK, hoặc mã tùy chỉnh — với cùng một backend.