Giảm giá lên đến 69% cho Steel Browser

Triển khai Steel Browser với 1 nhấp.

API trình duyệt mã nguồn mở cung cấp cho các tác nhân AI toàn quyền kiểm soát một phiên bản Chrome thực để tự động hóa web và trích xuất dữ liệu.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Steel Browser với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho Steel Browser

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Steel Browser

Steel Browser là một sandbox trình duyệt mã nguồn mở được xây dựng cho các tác nhân AI và quy trình làm việc tự động hóa. Nó bao bọc một phiên bản Chrome được quản lý đằng sau một REST và WebSocket API, phơi bày toàn bộ Chrome DevTools Protocol để các tác nhân có thể điều hướng trang, điền biểu mẫu, chụp ảnh màn hình và trích xuất dữ liệu có cấu trúc mà không cần phải xử lý Puppeteer hoặc Selenium boilerplate.

Tự host Steel giúp giữ mọi phiên duyệt web, kho lưu trữ cookie và tải trọng được cạo trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn thay vì một đám mây trình duyệt của bên thứ ba. Bạn tránh được việc tính phí theo phiên, giữ quyền kiểm soát các proxy và cài đặt chống phát hiện, đồng thời có thể kết nối bất kỳ framework tác nhân AI nào — LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK, hoặc mã tùy chỉnh — với cùng một backend.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Steel Browser

Quản lý phiên

Tạo, tạm dừng, tiếp tục và hủy các phiên trình duyệt cô lập thông qua một REST API duy nhất, với cookies và local storage được bảo toàn qua các lần gọi.

Truy cập toàn quyền CDP

Kết nối trực tiếp với Giao thức Chrome DevTools qua WebSocket để kiểm soát chi tiết bằng Puppeteer, Playwright hoặc bất kỳ client nào tương thích với CDP.

Trang sang Markdown và PDF

Các điểm cuối tích hợp sẵn chuyển đổi bất kỳ trang được hiển thị nào thành Markdown sạch, PDF hoặc ảnh chụp màn hình, sẵn sàng để đưa vào các cửa sổ ngữ cảnh LLM hoặc các quy trình tài liệu.

Trình gỡ lỗi phiên trực tiếp

Bảng điều khiển trực quan truyền phát mọi phiên trong thời gian thực để bạn có thể xem những gì một tác nhân nhìn thấy, phát lại các hành động và chẩn đoán lỗi mà không cần chạy lại các tác vụ.

SDKs không phụ thuộc khung

Các SDK Python và Node chính thức tích hợp với LangChain, CrewAI, OpenAI Agents và các stack tùy chỉnh — chuyển đổi từ các nhà cung cấp trình duyệt đám mây mà không cần viết lại logic tác nhân.

Tại sao lại chạy Steel Browser trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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