Triển khai Steel Browser với 1 nhấp.
API trình duyệt mã nguồn mở cung cấp cho các tác nhân AI toàn quyền kiểm soát một phiên bản Chrome thực để tự động hóa web và trích xuất dữ liệu.
Chọn gói VPS cho Steel Browser
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Steel Browser
Steel Browser là một sandbox trình duyệt mã nguồn mở được xây dựng cho các tác nhân AI và quy trình làm việc tự động hóa. Nó bao bọc một phiên bản Chrome được quản lý đằng sau một REST và WebSocket API, phơi bày toàn bộ Chrome DevTools Protocol để các tác nhân có thể điều hướng trang, điền biểu mẫu, chụp ảnh màn hình và trích xuất dữ liệu có cấu trúc mà không cần phải xử lý Puppeteer hoặc Selenium boilerplate.
Tự host Steel giúp giữ mọi phiên duyệt web, kho lưu trữ cookie và tải trọng được cạo trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn thay vì một đám mây trình duyệt của bên thứ ba. Bạn tránh được việc tính phí theo phiên, giữ quyền kiểm soát các proxy và cài đặt chống phát hiện, đồng thời có thể kết nối bất kỳ framework tác nhân AI nào — LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK, hoặc mã tùy chỉnh — với cùng một backend.
Các tính năng chính của Steel Browser
Quản lý phiên
Tạo, tạm dừng, tiếp tục và hủy các phiên trình duyệt cô lập thông qua một REST API duy nhất, với cookies và local storage được bảo toàn qua các lần gọi.
Truy cập toàn quyền CDP
Kết nối trực tiếp với Giao thức Chrome DevTools qua WebSocket để kiểm soát chi tiết bằng Puppeteer, Playwright hoặc bất kỳ client nào tương thích với CDP.
Trang sang Markdown và PDF
Các điểm cuối tích hợp sẵn chuyển đổi bất kỳ trang được hiển thị nào thành Markdown sạch, PDF hoặc ảnh chụp màn hình, sẵn sàng để đưa vào các cửa sổ ngữ cảnh LLM hoặc các quy trình tài liệu.
Trình gỡ lỗi phiên trực tiếp
Bảng điều khiển trực quan truyền phát mọi phiên trong thời gian thực để bạn có thể xem những gì một tác nhân nhìn thấy, phát lại các hành động và chẩn đoán lỗi mà không cần chạy lại các tác vụ.
SDKs không phụ thuộc khung
Các SDK Python và Node chính thức tích hợp với LangChain, CrewAI, OpenAI Agents và các stack tùy chỉnh — chuyển đổi từ các nhà cung cấp trình duyệt đám mây mà không cần viết lại logic tác nhân.
Tại sao lại chạy Steel Browser trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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