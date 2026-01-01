Triển khai ShipShipShip với 1 nhấp.
Nền tảng nhật ký thay đổi và lộ trình tự host nhẹ với tính năng bình chọn của cộng đồng, phản ứng biểu tượng cảm xúc và tự động hóa bản tin.
Chọn gói VPS cho ShipShipShip
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với ShipShipShip
ShipShipShip là một ứng dụng changelog và roadmap mã nguồn mở giúp các đội ngũ sản phẩm chia sẻ cập nhật và thu thập phản hồi từ cộng đồng tại một nơi. Được xây dựng bằng SvelteKit và Go, nó kết hợp một changelog công khai được trau chuốt với một bảng quản trị kiểu kanban, nơi mọi bản phát hành, bản sửa lỗi và ý tưởng sắp tới đều hiển thị cùng với số phiếu bầu và phản ứng mà nó nhận được.
Tự host ShipShipShip trên VPS của bạn giúp bạn kiểm soát danh sách người đăng ký, thông tin đăng nhập SMTP và dữ liệu phản hồi, loại bỏ chi phí theo chỗ ngồi của các giải pháp thay thế được host, và cho phép bạn xây dựng thương hiệu cho trang công khai thông qua các chủ đề có thể cài đặt phù hợp với sản phẩm của bạn.
Các tính năng chính của ShipShipShip
Cộng đồng Bình chọn
Khách truy cập bình chọn cho các tính năng được đề xuất để đội ngũ có thể ưu tiên lộ trình dựa trên nhu cầu thực tế thay vì những phỏng đoán nội bộ.
Phản ứng Emoji
Tám loại phản ứng cho phép người đọc phản ứng với mỗi bài đăng, đưa ra tín hiệu nhẹ nhàng mà không buộc họ phải trải qua quy trình đăng ký.
Kanban Lộ trình
Bảng kéo thả với các trạng thái tùy chỉnh giúp mọi mục được đề xuất, đang thực hiện và đã hoàn thành hiển thị cho toàn bộ đội ngũ.
Tự động hóa bản tin
Các bản tin được hỗ trợ bởi SMTP tự động gửi đi khi một mục nhập thay đổi trạng thái, nhờ đó người đăng ký biết về các bản phát hành mà không cần gửi thủ công.
Chủ đề cài đặt được
Hệ thống chủ đề dựa trên Manifest tách bảng điều khiển quản trị khỏi nhật ký thay đổi công khai để bạn có thể khớp chính xác với thương hiệu sản phẩm của mình.
RESTful API
REST API hoàn chỉnh cho các sự kiện, phản ứng, lượt bình chọn và người đăng ký nhận bản tin giúp dễ dàng tích hợp với CI/CD hoặc marketing tools.
Tại sao lại chạy ShipShipShip trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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