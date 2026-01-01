ShipShipShip là một ứng dụng changelog và roadmap mã nguồn mở giúp các đội ngũ sản phẩm chia sẻ cập nhật và thu thập phản hồi từ cộng đồng tại một nơi. Được xây dựng bằng SvelteKit và Go, nó kết hợp một changelog công khai được trau chuốt với một bảng quản trị kiểu kanban, nơi mọi bản phát hành, bản sửa lỗi và ý tưởng sắp tới đều hiển thị cùng với số phiếu bầu và phản ứng mà nó nhận được.

Tự host ShipShipShip trên VPS của bạn giúp bạn kiểm soát danh sách người đăng ký, thông tin đăng nhập SMTP và dữ liệu phản hồi, loại bỏ chi phí theo chỗ ngồi của các giải pháp thay thế được host, và cho phép bạn xây dựng thương hiệu cho trang công khai thông qua các chủ đề có thể cài đặt phù hợp với sản phẩm của bạn.