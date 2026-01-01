Giảm giá lên đến 69% cho ShipShipShip

Triển khai ShipShipShip với 1 nhấp.

Nền tảng nhật ký thay đổi và lộ trình tự host nhẹ với tính năng bình chọn của cộng đồng, phản ứng biểu tượng cảm xúc và tự động hóa bản tin.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai ShipShipShip với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho ShipShipShip

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với ShipShipShip

ShipShipShip là một ứng dụng changelog và roadmap mã nguồn mở giúp các đội ngũ sản phẩm chia sẻ cập nhật và thu thập phản hồi từ cộng đồng tại một nơi. Được xây dựng bằng SvelteKit và Go, nó kết hợp một changelog công khai được trau chuốt với một bảng quản trị kiểu kanban, nơi mọi bản phát hành, bản sửa lỗi và ý tưởng sắp tới đều hiển thị cùng với số phiếu bầu và phản ứng mà nó nhận được.

Tự host ShipShipShip trên VPS của bạn giúp bạn kiểm soát danh sách người đăng ký, thông tin đăng nhập SMTP và dữ liệu phản hồi, loại bỏ chi phí theo chỗ ngồi của các giải pháp thay thế được host, và cho phép bạn xây dựng thương hiệu cho trang công khai thông qua các chủ đề có thể cài đặt phù hợp với sản phẩm của bạn.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của ShipShipShip

Cộng đồng Bình chọn

Khách truy cập bình chọn cho các tính năng được đề xuất để đội ngũ có thể ưu tiên lộ trình dựa trên nhu cầu thực tế thay vì những phỏng đoán nội bộ.

Phản ứng Emoji

Tám loại phản ứng cho phép người đọc phản ứng với mỗi bài đăng, đưa ra tín hiệu nhẹ nhàng mà không buộc họ phải trải qua quy trình đăng ký.

Kanban Lộ trình

Bảng kéo thả với các trạng thái tùy chỉnh giúp mọi mục được đề xuất, đang thực hiện và đã hoàn thành hiển thị cho toàn bộ đội ngũ.

Tự động hóa bản tin

Các bản tin được hỗ trợ bởi SMTP tự động gửi đi khi một mục nhập thay đổi trạng thái, nhờ đó người đăng ký biết về các bản phát hành mà không cần gửi thủ công.

Chủ đề cài đặt được

Hệ thống chủ đề dựa trên Manifest tách bảng điều khiển quản trị khỏi nhật ký thay đổi công khai để bạn có thể khớp chính xác với thương hiệu sản phẩm của mình.

RESTful API

REST API hoàn chỉnh cho các sự kiện, phản ứng, lượt bình chọn và người đăng ký nhận bản tin giúp dễ dàng tích hợp với CI/CD hoặc marketing tools.

Tại sao lại chạy ShipShipShip trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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