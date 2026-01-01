Giảm giá lên đến 69% cho OpenRemote

Triển khai OpenRemote với 1 nhấp.

Nền tảng IoT mã nguồn mở cho quản lý tài sản, tự động hóa tòa nhà, giám sát năng lượng và điều phối thiết bị kết nối.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai OpenRemote với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho OpenRemote

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với OpenRemote

OpenRemote là một nền tảng IoT mã nguồn mở 100% cho phép bạn thu thập dữ liệu từ bất kỳ thiết bị nào, mô hình hóa các tài sản trong thế giới thực, tự động hóa hành vi bằng các quy tắc và triển khai các giao diện người dùng tùy chỉnh — tất cả từ một ngăn xếp tự lưu trữ duy nhất. Nó hỗ trợ các giao thức như MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus và Zigbee ngay lập tức, cộng với một API quản lý cho các tích hợp tùy chỉnh.

Tự lưu trữ OpenRemote trên VPS của bạn giúp giữ dữ liệu đo từ xa, logic tự động hóa và dữ liệu người dùng cuối trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, không có phí cho mỗi thiết bị và không bị khóa nhà cung cấp. Mẫu này tích hợp trình quản lý, Keycloak identity, PostgreSQL và một HAProxy edge với chứng chỉ Let's Encrypt tự động để ngăn xếp sẵn sàng nhận thiết bị qua HTTPS và MQTT/TLS ngay sau khi khởi động.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của OpenRemote

Tác nhân đa giao thức

Kết nối các thiết bị qua MQTT, HTTP, KNX, Velbus, Modbus, Zigbee và nhiều hơn nữa mà không cần viết mã giao thức cho mỗi tích hợp.

Mô hình tài sản và thuộc tính

Mô hình hóa các đối tượng trong thế giới thực — tòa nhà, phương tiện, đồng hồ đo năng lượng — dưới dạng tài sản được định kiểu với các thuộc tính, siêu dữ liệu và điểm dữ liệu lịch sử.

Quy tắc Khi-thì và luồng

Tự động hóa hành vi bằng cách sử dụng trình chỉnh sửa trực quan 'khi-thì', các quy tắc dựa trên luồng, hoặc JavaScript và Groovy cho các kịch bản nâng cao.

Miền đa người thuê

Cách ly khách hàng hoặc trang web vào các realm riêng biệt được hỗ trợ bởi Keycloak, với người dùng, tài sản và bảng điều khiển riêng cho từng realm.

Bảng điều khiển thông tin chi tiết

Xây dựng bảng điều khiển tùy chỉnh trên dữ liệu thuộc tính trực tiếp và lịch sử mà không cần xuất sang một công cụ phân tích riêng biệt.

API MQTT và HTTP

Cung cấp một MQTT broker tích hợp trên cổng 8883 và các API REST và WebSocket để các hệ thống bên ngoài có thể đọc và ghi trạng thái tài sản.

Tại sao lại chạy OpenRemote trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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