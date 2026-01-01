OpenRemote là một nền tảng IoT mã nguồn mở 100% cho phép bạn thu thập dữ liệu từ bất kỳ thiết bị nào, mô hình hóa các tài sản trong thế giới thực, tự động hóa hành vi bằng các quy tắc và triển khai các giao diện người dùng tùy chỉnh — tất cả từ một ngăn xếp tự lưu trữ duy nhất. Nó hỗ trợ các giao thức như MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus và Zigbee ngay lập tức, cộng với một API quản lý cho các tích hợp tùy chỉnh.

Tự lưu trữ OpenRemote trên VPS của bạn giúp giữ dữ liệu đo từ xa, logic tự động hóa và dữ liệu người dùng cuối trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, không có phí cho mỗi thiết bị và không bị khóa nhà cung cấp. Mẫu này tích hợp trình quản lý, Keycloak identity, PostgreSQL và một HAProxy edge với chứng chỉ Let's Encrypt tự động để ngăn xếp sẵn sàng nhận thiết bị qua HTTPS và MQTT/TLS ngay sau khi khởi động.