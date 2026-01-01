Triển khai OpenRemote với 1 nhấp.
Nền tảng IoT mã nguồn mở cho quản lý tài sản, tự động hóa tòa nhà, giám sát năng lượng và điều phối thiết bị kết nối.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với OpenRemote
OpenRemote là một nền tảng IoT mã nguồn mở 100% cho phép bạn thu thập dữ liệu từ bất kỳ thiết bị nào, mô hình hóa các tài sản trong thế giới thực, tự động hóa hành vi bằng các quy tắc và triển khai các giao diện người dùng tùy chỉnh — tất cả từ một ngăn xếp tự lưu trữ duy nhất. Nó hỗ trợ các giao thức như MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus và Zigbee ngay lập tức, cộng với một API quản lý cho các tích hợp tùy chỉnh.
Tự lưu trữ OpenRemote trên VPS của bạn giúp giữ dữ liệu đo từ xa, logic tự động hóa và dữ liệu người dùng cuối trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, không có phí cho mỗi thiết bị và không bị khóa nhà cung cấp. Mẫu này tích hợp trình quản lý, Keycloak identity, PostgreSQL và một HAProxy edge với chứng chỉ Let's Encrypt tự động để ngăn xếp sẵn sàng nhận thiết bị qua HTTPS và MQTT/TLS ngay sau khi khởi động.
Các tính năng chính của OpenRemote
Tác nhân đa giao thức
Kết nối các thiết bị qua MQTT, HTTP, KNX, Velbus, Modbus, Zigbee và nhiều hơn nữa mà không cần viết mã giao thức cho mỗi tích hợp.
Mô hình tài sản và thuộc tính
Mô hình hóa các đối tượng trong thế giới thực — tòa nhà, phương tiện, đồng hồ đo năng lượng — dưới dạng tài sản được định kiểu với các thuộc tính, siêu dữ liệu và điểm dữ liệu lịch sử.
Quy tắc Khi-thì và luồng
Tự động hóa hành vi bằng cách sử dụng trình chỉnh sửa trực quan 'khi-thì', các quy tắc dựa trên luồng, hoặc JavaScript và Groovy cho các kịch bản nâng cao.
Miền đa người thuê
Cách ly khách hàng hoặc trang web vào các realm riêng biệt được hỗ trợ bởi Keycloak, với người dùng, tài sản và bảng điều khiển riêng cho từng realm.
Bảng điều khiển thông tin chi tiết
Xây dựng bảng điều khiển tùy chỉnh trên dữ liệu thuộc tính trực tiếp và lịch sử mà không cần xuất sang một công cụ phân tích riêng biệt.
API MQTT và HTTP
Cung cấp một MQTT broker tích hợp trên cổng 8883 và các API REST và WebSocket để các hệ thống bên ngoài có thể đọc và ghi trạng thái tài sản.
Tại sao lại chạy OpenRemote trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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