PrivateBin là một pastebin mã nguồn mở tối giản, nơi nội dung được mã hóa bằng AES-GCM 256-bit trực tiếp trong trình duyệt trước khi nó đến máy chủ. Khóa giải mã chỉ nằm trong phần fragment của URL, mà các trình duyệt không bao giờ gửi đến máy chủ — nghĩa là ngay cả nhà điều hành máy chủ cũng không thể đọc được những gì bạn chia sẻ. Với hơn 8.000 lượt gắn sao trên GitHub, đây là một trong những công cụ chia sẻ không lưu trữ thông tin đáng tin cậy nhất hiện có.

Tự host PrivateBin trên VPS của bạn giúp cơ sở hạ tầng chia sẻ của bạn hoàn toàn riêng tư — không có dịch vụ bên thứ ba nào nhìn thấy các paste của bạn — và container Alpine nhẹ yêu cầu tài nguyên tối thiểu đồng thời cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát các chính sách lưu giữ, giới hạn kích thước tệp và quyền truy cập.