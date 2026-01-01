Triển khai PrivateBin chỉ với một cú nhấp chuột.
pastebin được mã hóa zero-knowledge nơi máy chủ không bao giờ thấy nội dung của bạn — tất cả quá trình mã hóa và giải mã đều diễn ra hoàn toàn trong trình duyệt.
Chọn gói VPS cho PrivateBin
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với PrivateBin
PrivateBin là một pastebin mã nguồn mở tối giản, nơi nội dung được mã hóa bằng AES-GCM 256-bit trực tiếp trong trình duyệt trước khi nó đến máy chủ. Khóa giải mã chỉ nằm trong phần fragment của URL, mà các trình duyệt không bao giờ gửi đến máy chủ — nghĩa là ngay cả nhà điều hành máy chủ cũng không thể đọc được những gì bạn chia sẻ. Với hơn 8.000 lượt gắn sao trên GitHub, đây là một trong những công cụ chia sẻ không lưu trữ thông tin đáng tin cậy nhất hiện có.
Tự host PrivateBin trên VPS của bạn giúp cơ sở hạ tầng chia sẻ của bạn hoàn toàn riêng tư — không có dịch vụ bên thứ ba nào nhìn thấy các paste của bạn — và container Alpine nhẹ yêu cầu tài nguyên tối thiểu đồng thời cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát các chính sách lưu giữ, giới hạn kích thước tệp và quyền truy cập.
Các tính năng chính của PrivateBin
Mã hóa không kiến thức
Mã hóa AES-GCM 256-bit chạy hoàn toàn trong trình duyệt nên máy chủ chỉ lưu trữ văn bản mã hóa và không bao giờ có thể truy cập nội dung văn bản gốc của bạn.
Đốt sau đọc
Các đoạn dán một lần sẽ tự động bị xóa sau lần xem đầu tiên, khiến chúng trở nên lý tưởng để chia sẻ mật khẩu, mã thông báo hoặc bất kỳ bí mật nào không nên lưu giữ.
bảo vệ mật khẩu
Thêm mật khẩu tùy chọn ngoài khóa dựa trên URL để có lớp kiểm soát truy cập thứ hai cho các nội dung dán đặc biệt nhạy cảm.
Tô sáng cú pháp
Hơn 200 chủ đề ngôn ngữ lập trình giúp dễ dàng chia sẻ và xem lại các đoạn mã với định dạng dễ đọc và cú pháp được mã hóa màu.
Không cần tài khoản
Bất kỳ ai có liên kết đều có thể đọc một nội dung ngay lập tức — không cần đăng ký, không theo dõi và không có dữ liệu người dùng nào được thu thập hoặc lưu trữ bởi máy chủ.
Tại sao lại chạy PrivateBin trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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