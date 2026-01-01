Giảm giá lên đến 69% cho Dragonfly

Triển khai Dragonfly với cài đặt một cú nhấp.

Kho dữ liệu trong bộ nhớ hiệu suất cao, tương thích Redis, được thiết kế cho phần cứng hiện đại để mang lại thông lượng cao hơn tới 25 lần so với Redis.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Dragonfly với cài đặt một cú nhấp.

Chọn gói VPS cho Dragonfly

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Dragonfly

Dragonfly là một kho dữ liệu trong bộ nhớ hiện đại hoàn toàn tương thích với các API của Redis và Memcached, nghĩa là bất kỳ ứng dụng hiện có nào sử dụng Redis đều có thể chuyển sang Dragonfly chỉ bằng cách thay đổi chuỗi kết nối. Được xây dựng từ đầu cho CPU đa lõi sử dụng kiến trúc thread-per-core không chia sẻ, Dragonfly mang lại thông lượng cao hơn tới 25 lần so với Redis trên cùng một phần cứng trong khi sử dụng ít bộ nhớ hơn đáng kể cho cùng một tập dữ liệu.

Tự lưu trữ Dragonfly cung cấp cho các ứng dụng của bạn một bộ nhớ đệm hiệu suất cao và kho lưu trữ cấu trúc dữ liệu mà không phải chịu chi phí cho mỗi hoạt động hoặc giới hạn kết nối. Bảng điều khiển quản trị HTTP tích hợp sẵn cung cấp các số liệu máy chủ và chẩn đoán có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào, cùng với khả năng tương thích hoàn toàn với Redis CLI và mọi thư viện client của Redis.

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Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Dragonfly

Tương thích Redis API

Thay thế Redis một cách liền mạch — bất kỳ ứng dụng nào sử dụng thư viện client Redis đều hoạt động với Dragonfly chỉ bằng cách thay đổi chuỗi kết nối.

Thông lượng Redis gấp 25 lần

Kiến trúc không chia sẻ đa luồng tận dụng tối đa tất cả các lõi CPU, cung cấp số thao tác mỗi giây cao hơn tới 25 lần so với Redis đơn luồng trên cùng một phần cứng.

Giảm sử dụng bộ nhớ

Các triển khai cấu trúc dữ liệu mới giúp giảm mức tiêu thụ bộ nhớ lên đến 30% so với Redis cho cùng một tập dữ liệu, cho phép bạn lưu trữ nhiều dữ liệu hơn trên một VPS nhỏ hơn.

Bảng điều khiển quản trị tích hợp

Giao diện quản trị HTTP tại cùng một cổng cung cấp thống kê máy chủ, mức sử dụng bộ nhớ và chẩn đoán có thể truy cập trực tiếp từ trình duyệt.

Memcached Tương thích

Chấp nhận các lệnh giao thức văn bản của Memcached ngoài các lệnh của Redis, biến nó thành một giải pháp thay thế trực tiếp cho cả hai hệ thống cache cùng một lúc.

Tại sao lại chạy Dragonfly trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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