Triển khai Dragonfly với cài đặt một cú nhấp.
Kho dữ liệu trong bộ nhớ hiệu suất cao, tương thích Redis, được thiết kế cho phần cứng hiện đại để mang lại thông lượng cao hơn tới 25 lần so với Redis.
Chọn gói VPS cho Dragonfly
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Dragonfly
Dragonfly là một kho dữ liệu trong bộ nhớ hiện đại hoàn toàn tương thích với các API của Redis và Memcached, nghĩa là bất kỳ ứng dụng hiện có nào sử dụng Redis đều có thể chuyển sang Dragonfly chỉ bằng cách thay đổi chuỗi kết nối. Được xây dựng từ đầu cho CPU đa lõi sử dụng kiến trúc thread-per-core không chia sẻ, Dragonfly mang lại thông lượng cao hơn tới 25 lần so với Redis trên cùng một phần cứng trong khi sử dụng ít bộ nhớ hơn đáng kể cho cùng một tập dữ liệu.
Tự lưu trữ Dragonfly cung cấp cho các ứng dụng của bạn một bộ nhớ đệm hiệu suất cao và kho lưu trữ cấu trúc dữ liệu mà không phải chịu chi phí cho mỗi hoạt động hoặc giới hạn kết nối. Bảng điều khiển quản trị HTTP tích hợp sẵn cung cấp các số liệu máy chủ và chẩn đoán có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào, cùng với khả năng tương thích hoàn toàn với Redis CLI và mọi thư viện client của Redis.
Các tính năng chính của Dragonfly
Tương thích Redis API
Thay thế Redis một cách liền mạch — bất kỳ ứng dụng nào sử dụng thư viện client Redis đều hoạt động với Dragonfly chỉ bằng cách thay đổi chuỗi kết nối.
Thông lượng Redis gấp 25 lần
Kiến trúc không chia sẻ đa luồng tận dụng tối đa tất cả các lõi CPU, cung cấp số thao tác mỗi giây cao hơn tới 25 lần so với Redis đơn luồng trên cùng một phần cứng.
Giảm sử dụng bộ nhớ
Các triển khai cấu trúc dữ liệu mới giúp giảm mức tiêu thụ bộ nhớ lên đến 30% so với Redis cho cùng một tập dữ liệu, cho phép bạn lưu trữ nhiều dữ liệu hơn trên một VPS nhỏ hơn.
Bảng điều khiển quản trị tích hợp
Giao diện quản trị HTTP tại cùng một cổng cung cấp thống kê máy chủ, mức sử dụng bộ nhớ và chẩn đoán có thể truy cập trực tiếp từ trình duyệt.
Memcached Tương thích
Chấp nhận các lệnh giao thức văn bản của Memcached ngoài các lệnh của Redis, biến nó thành một giải pháp thay thế trực tiếp cho cả hai hệ thống cache cùng một lúc.
Tại sao lại chạy Dragonfly trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.