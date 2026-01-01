Dragonfly là một kho dữ liệu trong bộ nhớ hiện đại hoàn toàn tương thích với các API của Redis và Memcached, nghĩa là bất kỳ ứng dụng hiện có nào sử dụng Redis đều có thể chuyển sang Dragonfly chỉ bằng cách thay đổi chuỗi kết nối. Được xây dựng từ đầu cho CPU đa lõi sử dụng kiến trúc thread-per-core không chia sẻ, Dragonfly mang lại thông lượng cao hơn tới 25 lần so với Redis trên cùng một phần cứng trong khi sử dụng ít bộ nhớ hơn đáng kể cho cùng một tập dữ liệu.

Tự lưu trữ Dragonfly cung cấp cho các ứng dụng của bạn một bộ nhớ đệm hiệu suất cao và kho lưu trữ cấu trúc dữ liệu mà không phải chịu chi phí cho mỗi hoạt động hoặc giới hạn kết nối. Bảng điều khiển quản trị HTTP tích hợp sẵn cung cấp các số liệu máy chủ và chẩn đoán có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào, cùng với khả năng tương thích hoàn toàn với Redis CLI và mọi thư viện client của Redis.