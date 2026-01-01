useSend là một giải pháp mã nguồn mở thay thế cho Resend, SendGrid và Postmark, cho phép bạn sở hữu toàn bộ hệ thống gửi email của mình. Được xây dựng trên Next.js với AWS SES làm hệ thống phụ trợ gửi email, nó cung cấp một REST API và cổng SMTP rõ ràng cho cả email giao dịch và email marketing — mà không có phí theo mỗi email hoặc bị khóa nhà cung cấp.

Tự host useSend trên VPS của bạn đặt các tên miền gửi, danh sách người đăng ký và phân tích email hoàn toàn dưới sự kiểm soát của bạn. Bạn có một bảng điều khiển thống nhất để theo dõi khả năng gửi, quản lý tên miền, xử lý email bị trả lại và webhooks, cũng như lên lịch chiến dịch — tất cả từ cơ sở hạ tầng mà bạn sở hữu.