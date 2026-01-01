Triển khai useSend với 1 nhấp.
Cơ sở hạ tầng gửi email mã nguồn mở — tự host nền tảng email giao dịch và marketing của bạn.
Chọn gói VPS cho useSend
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với useSend
useSend là một giải pháp mã nguồn mở thay thế cho Resend, SendGrid và Postmark, cho phép bạn sở hữu toàn bộ hệ thống gửi email của mình. Được xây dựng trên Next.js với AWS SES làm hệ thống phụ trợ gửi email, nó cung cấp một REST API và cổng SMTP rõ ràng cho cả email giao dịch và email marketing — mà không có phí theo mỗi email hoặc bị khóa nhà cung cấp.
Tự host useSend trên VPS của bạn đặt các tên miền gửi, danh sách người đăng ký và phân tích email hoàn toàn dưới sự kiểm soát của bạn. Bạn có một bảng điều khiển thống nhất để theo dõi khả năng gửi, quản lý tên miền, xử lý email bị trả lại và webhooks, cũng như lên lịch chiến dịch — tất cả từ cơ sở hạ tầng mà bạn sở hữu.
Các tính năng chính của useSend
REST API và SMTP
Gửi email qua API REST thân thiện với nhà phát triển hoặc SMTP tiêu chuẩn — tương thích hoàn toàn với các ứng dụng và thư viện email hiện có.
Phân tích giao hàng
Theo dõi email đã gửi, đã mở, đã nhấp và bị trả lại theo thời gian thực với bảng điều khiển phân tích tích hợp.
Quản lý tên miền
Thêm và xác minh các tên miền gửi tùy chỉnh với hướng dẫn bản ghi DNS, giữ cho uy tín email gắn liền với cơ sở hạ tầng của riêng bạn.
Gửi theo lịch trình
Lên lịch gửi email trong tương lai bằng cách sử dụng Schedule API, cho phép các chiến dịch nhỏ giọt và các luồng giao dịch nhận biết múi giờ.
Webhook sự kiện
Nhận các sự kiện gửi theo thời gian thực — bao gồm trả lại, khiếu nại, mở và nhấp chuột — thông qua các webhook có thể cấu hình để xử lý tiếp theo.
Tại sao lại chạy useSend trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và tỉ mỉ.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.