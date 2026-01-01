Triển khai Woodpecker CI với 1 nhấp.
Nền tảng CI/CD mã nguồn mở, nhẹ, với tích hợp GitHub gốc để kiểm thử, xây dựng và triển khai tự động.
Chọn gói VPS cho Woodpecker CI
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Woodpecker CI
Woodpecker CI là một phiên bản cộng đồng nhẹ của Drone CI, cung cấp một nền tảng tích hợp và phân phối liên tục đơn giản. Các pipeline được định nghĩa dưới dạng các tệp YAML đơn giản trong kho lưu trữ của bạn, và Woodpecker tự động chạy chúng khi có sự kiện push, pull request hoặc tag thông qua tích hợp GitHub OAuth.
Tự host Woodpecker CI trên một VPS mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát cơ sở hạ tầng xây dựng của mình mà không bị tính phí theo phút hoặc giới hạn số lượng người dùng. Lưu ý: trước khi triển khai, hãy tạo một ứng dụng GitHub OAuth với URL callback được đặt thành URL của phiên bản Woodpecker của bạn, sau đó cung cấp Client ID và Secret trong quá trình thiết lập.
Các tính năng chính của Woodpecker CI
định nghĩa pipeline YAML
Định nghĩa các quy trình xây dựng, kiểm thử và triển khai dưới dạng các tệp .woodpecker.yaml được lưu trữ cùng với mã ứng dụng của bạn.
Tích hợp GitHub
Kích hoạt các quy trình tự động trên các sự kiện push, pull request và tag thông qua GitHub OAuth mà không cần thêm webhook.
Các bản dựng Docker-native
Mỗi bước của quy trình chạy trong một Docker container, cung cấp môi trường xây dựng sạch sẽ, biệt lập và có thể tái tạo.
Các bước song song
Chạy các bước pipeline độc lập song song để giảm tổng thời gian xây dựng cho các dự án đa thành phần.
Quản lý Secrets
Lưu trữ khóa API và thông tin xác thực dưới dạng bí mật pipeline được mã hóa có thể truy cập bởi các bước mà không làm lộ chúng trong các tệp YAML.
Tại sao lại chạy Woodpecker CI trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và tỉ mỉ.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.