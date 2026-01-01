Woodpecker CI là một phiên bản cộng đồng nhẹ của Drone CI, cung cấp một nền tảng tích hợp và phân phối liên tục đơn giản. Các pipeline được định nghĩa dưới dạng các tệp YAML đơn giản trong kho lưu trữ của bạn, và Woodpecker tự động chạy chúng khi có sự kiện push, pull request hoặc tag thông qua tích hợp GitHub OAuth.

Tự host Woodpecker CI trên một VPS mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát cơ sở hạ tầng xây dựng của mình mà không bị tính phí theo phút hoặc giới hạn số lượng người dùng. Lưu ý: trước khi triển khai, hãy tạo một ứng dụng GitHub OAuth với URL callback được đặt thành URL của phiên bản Woodpecker của bạn, sau đó cung cấp Client ID và Secret trong quá trình thiết lập.