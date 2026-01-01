Triển khai LibreSpeed với một nhấp cài đặt.
Kiểm tra tốc độ internet tự lưu trữ chạy trên mọi trình duyệt, không cần Flash, Java hay plugin.
Chọn gói VPS cho LibreSpeed
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với LibreSpeed
LibreSpeed là một công cụ kiểm tra tốc độ HTML5 mã nguồn mở, nhẹ, đo lường tốc độ tải xuống, tải lên, ping và jitter trực tiếp trong trình duyệt. Không giống như các trang web kiểm tra tốc độ thương mại, nó chạy hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng do bạn kiểm soát, vì vậy bạn có thể xuất bản một bài kiểm tra tốc độ riêng tư cho nhóm, ISP hoặc khách hàng của mình mà không cần gửi lưu lượng truy cập qua các máy chủ đo lường của bên thứ ba.
Tự host LibreSpeed trên một VPS cung cấp cho bạn các phép đo chính xác, có thể lặp lại đối với một máy chủ mà bạn tin cậy, với cơ sở dữ liệu kết quả cho mỗi lần kiểm tra cho phép bạn so sánh chất lượng kết nối theo thời gian. Các bài kiểm tra hoạt động trên bất kỳ trình duyệt máy tính để bàn hoặc di động hiện đại nào mà không cần bước cài đặt và không cần ứng dụng client.
Các tính năng chính của LibreSpeed
Kiểm tra trình duyệt không cần cài đặt
HTML5 và JavaScript thuần túy — chạy trên mọi trình duyệt hiện đại trên máy tính để bàn hoặc thiết bị di động, không yêu cầu Flash, Java hay tải xuống.
Download, upload, ping, jitter
Báo cáo tất cả bốn chỉ số tiêu chuẩn với thời lượng kiểm tra có thể cấu hình và số lượng kết nối đồng thời để có kết quả chính xác.
Cơ sở dữ liệu kết quả
Backend SQLite hoặc MySQL tích hợp sẵn lưu trữ mọi lần chạy thử nghiệm với dấu thời gian, IP và ISP để bạn có thể theo dõi các thay đổi theo thời gian.
Thương hiệu có thể tùy chỉnh
Chỉnh sửa HTML front-end, thay đổi logo và áp dụng giao diện của riêng bạn để triển khai một bài kiểm tra tốc độ mang thương hiệu hoàn chỉnh cho tổ chức của bạn.
Tra cứu IP và ISP
Tích hợp ipinfo.io tùy chọn bổ sung thông tin cho mỗi kết quả về ISP, tổ chức và vị trí gần đúng của khách truy cập.
Tại sao lại chạy LibreSpeed trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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