Giảm giá lên đến 69% cho LibreSpeed

Triển khai LibreSpeed với một nhấp cài đặt.

Kiểm tra tốc độ internet tự lưu trữ chạy trên mọi trình duyệt, không cần Flash, Java hay plugin.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai LibreSpeed với một nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho LibreSpeed

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với LibreSpeed

LibreSpeed là một công cụ kiểm tra tốc độ HTML5 mã nguồn mở, nhẹ, đo lường tốc độ tải xuống, tải lên, ping và jitter trực tiếp trong trình duyệt. Không giống như các trang web kiểm tra tốc độ thương mại, nó chạy hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng do bạn kiểm soát, vì vậy bạn có thể xuất bản một bài kiểm tra tốc độ riêng tư cho nhóm, ISP hoặc khách hàng của mình mà không cần gửi lưu lượng truy cập qua các máy chủ đo lường của bên thứ ba.

Tự host LibreSpeed trên một VPS cung cấp cho bạn các phép đo chính xác, có thể lặp lại đối với một máy chủ mà bạn tin cậy, với cơ sở dữ liệu kết quả cho mỗi lần kiểm tra cho phép bạn so sánh chất lượng kết nối theo thời gian. Các bài kiểm tra hoạt động trên bất kỳ trình duyệt máy tính để bàn hoặc di động hiện đại nào mà không cần bước cài đặt và không cần ứng dụng client.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của LibreSpeed

Kiểm tra trình duyệt không cần cài đặt

HTML5 và JavaScript thuần túy — chạy trên mọi trình duyệt hiện đại trên máy tính để bàn hoặc thiết bị di động, không yêu cầu Flash, Java hay tải xuống.

Download, upload, ping, jitter

Báo cáo tất cả bốn chỉ số tiêu chuẩn với thời lượng kiểm tra có thể cấu hình và số lượng kết nối đồng thời để có kết quả chính xác.

Cơ sở dữ liệu kết quả

Backend SQLite hoặc MySQL tích hợp sẵn lưu trữ mọi lần chạy thử nghiệm với dấu thời gian, IP và ISP để bạn có thể theo dõi các thay đổi theo thời gian.

Thương hiệu có thể tùy chỉnh

Chỉnh sửa HTML front-end, thay đổi logo và áp dụng giao diện của riêng bạn để triển khai một bài kiểm tra tốc độ mang thương hiệu hoàn chỉnh cho tổ chức của bạn.

Tra cứu IP và ISP

Tích hợp ipinfo.io tùy chọn bổ sung thông tin cho mỗi kết quả về ISP, tổ chức và vị trí gần đúng của khách truy cập.

Tại sao lại chạy LibreSpeed trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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Gad Iradufasha

Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.

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