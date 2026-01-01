LibreSpeed là một công cụ kiểm tra tốc độ HTML5 mã nguồn mở, nhẹ, đo lường tốc độ tải xuống, tải lên, ping và jitter trực tiếp trong trình duyệt. Không giống như các trang web kiểm tra tốc độ thương mại, nó chạy hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng do bạn kiểm soát, vì vậy bạn có thể xuất bản một bài kiểm tra tốc độ riêng tư cho nhóm, ISP hoặc khách hàng của mình mà không cần gửi lưu lượng truy cập qua các máy chủ đo lường của bên thứ ba.

Tự host LibreSpeed trên một VPS cung cấp cho bạn các phép đo chính xác, có thể lặp lại đối với một máy chủ mà bạn tin cậy, với cơ sở dữ liệu kết quả cho mỗi lần kiểm tra cho phép bạn so sánh chất lượng kết nối theo thời gian. Các bài kiểm tra hoạt động trên bất kỳ trình duyệt máy tính để bàn hoặc di động hiện đại nào mà không cần bước cài đặt và không cần ứng dụng client.